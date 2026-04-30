세월호·이태원 참사 유가족 조롱한 50대 구속
세월호·이태원 참사 피해자와 유가족을 조롱하고 두 참사 관련 허위 게시글을 올린 50대 남성 A씨가 명예훼손과 모욕 혐의로 구속됐다.
30일 경찰청 국가수사본부에 따르면 A씨는 2021~2024년 국내외 온라인 플랫폼에 유가족 사진을 첨부하며 “세월호 유가족이 이태원 유가족으로 재활용됐다” 등의 글을 70여 차례 올렸다.
경찰은 단순 의견 표명을 넘어 인격권과 명예를 침해하는 중대범죄라고 판단해 구속영장을 신청한 것으로 전해졌다. 4·16세월호참사가족협의회 등은 “이번 구속집행은 뒤늦었으나 반드시 이뤄졌어야 할 조치였다”고 밝혔다.
경찰청은 지난해 7월 이재명 대통령 지시로 ‘2차 가해 범죄수사과’를 신설했다. 수사팀 신설 뒤 가해자를 구속한 두 번째 사례다. 이 대통령은 이날 엑스에 이 내용을 공유하며 “인면수심의 가짜뉴스, 모욕적 댓글은 엄벌해 마땅하다”고 강조했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
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