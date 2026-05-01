등진 청춘에 정원오·김부겸 ‘경고등’
2030 열세 뚜렷 선거판 이상기류
압도적 승리서 갈수록 거리 좁혀
정·김 맞춤형 공약으로 반전 노려
더불어민주당이 고질적 취약점인 ‘2030’ 청년에 대한 맞춤형 공약을 발표하며 전세 역전을 꾀하고 있다. 이번 지방선거 선봉에 선 정원오 서울시장 후보와 김부겸 대구시장 후보가 청년층에서 약세를 보이면서 압도적 승리가 불투명해진 데 따른 것이다.
30일 국민일보 취재를 종합하면 이번 지선 최대 격전지인 서울과 대구에서 2030 청년층 지지율은 민주당 후보가 극명한 열세에 놓여 있다. 정 후보의 경우 지난 20~21일 실시된 스트레이트뉴스 여론조사에서 18~29세 응답자 지지율이 29.6%를 기록, 오세훈 국민의힘 후보(47.5%)의 3분의 2 수준에 그쳤다. 22~23일 실시된 한국사회여론연구소(KSOI) 여론조사에서도 20대 지지율은 정 후보 28.8% 대 오 후보 42.7%, 30대 지지율은 정 후보 33.6% 대 오 후보 41.4%로 나타났다.
정 후보는 지난 28일 청년 일정을 잇따라 소화하며 표심 구애에 나섰다. 청년기업가 및 예비창업자와 간담회를 가진 뒤 창업 관련 청년공약을 잇따라 발표했다. 정 후보 캠프 관계자는 “예상은 하고 있었지만 그래도 심각하게 바라보고 있다. 쉬운 연령층은 하나도 없다”며 우려를 표했다.
김 후보 역시 2030 청년층 표심잡기가 만만치 않은 상황이다. 지난 29일 매일신문 의뢰로 한길리서치가 수행한 대구시장 여론조사 결과 20대 지지율은 김 후보 36.6%, 추경호 국민의힘 후보 45.1%로 나타났다. 30대에서 60대까지는 김 후보가 우위를 보였고, 추 후보는 20대와 70대(72.8%)에서 우위를 보이고 있다. 같은 날 실시된 리얼미터 여론조사 결과에서도 20대 지지율은 추 후보가 우세한 걸로 나타났다. 각 여론조사의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
김 후보는 지난 28일 ‘아시아 글로벌 청년창업·문화융합 특구’ 조성, 1000억원 규모의 대구청년창업펀드 조성 등을 핵심으로 하는 청년 맞춤형 공약을 발표했다. 또 5년간 3000만원의 자산 형성을 도와주는 ‘청년단디채움공제’ 등 자산형성을 위한 청년 타기팅 공약을 공개하기도 했다. 김 후보 측 관계자는 통화에서 “대구 2030이 전국에서 가장 투표율도 낮고 정치에 무관심하다”며 “어느샌가부터 젊은 층이 투표에 나올수록 민주당에 유리하다는 인식이 정반대가 되었다. 그들의 마음을 돌릴 당 차원의 전폭적 노력이 필요하다”고 말했다.
민주당도 이날 지방선거용 2030 정책인 ‘착붙 공약 프로젝트’ 16~19호를 발표하고 지원 사격에 나섰다. 각각 지자체장에 산하 청년전담부서를 설치하고, 자궁경부암 예방주사로 알려진 HPV 백신을 만 18세부터 26세까지 무상으로 접종할 수 있게 하며, 자립준비청년에게 ‘참여소득’을 지급하는 내용이다. 1인 가구에는 독립 초기 정착 패키지를 지원하는 내용도 담겼다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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