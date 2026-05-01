8개월 아들 ‘리모컨 폭행’ 숨지게 한 30대 친모 체포

“아이, 잠 안 자고 칭얼거려” 진술

방임 정황 확인, 집중 추궁에 실토

뉴시스

생후 8개월 된 아들의 머리를 TV 리모컨으로 때려 숨지게 한 30대 친모가 붙잡혔다.



경기남부경찰청은 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(아동학대치사) 혐의로 A씨를 긴급체포했다고 30일 밝혔다. A씨는 지난 10일 시흥시 자신의 집에서 아들 B군의 머리를 리모컨으로 여러 차례 폭행하는 등 학대해 지난 14일 숨지게 한 혐의를 받는다.



A씨 부부는 10일 폭행 이후 B군을 데리고 경기 부천시에 있는 한 병원을 찾았던 것으로 파악됐다. 당시 B군은 두개골 골절 등 심각한 머리 손상을 입은 상태였다. 의료진은 입원 치료가 필요하다고 판단한 것으로 전해졌다.



그러나 A씨는 아이를 입원하도록 하지 않고 귀가했다. 이후 A씨는 집에서 의식을 잃은 B군을 발견해 13일 오후 부천의 같은 병원을 찾았다. B군은 수 시간 뒤인 14일 오전 결국 숨졌다.



사건을 접수한 경찰은 B군의 사망 경위에 A씨 부부가 관여했을 가능성을 의심하고 수사에 착수했다. 경찰은 집 안에 설치된 가정용 CCTV(홈캠) 영상을 분석하던 중 A씨 부부가 B군만 남겨둔 채 수 시간씩 자리를 비우는 행위를 여러 차례 반복한 사실을 포착했다.







시흥=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 생후 8개월 된 아들의 머리를 TV 리모컨으로 때려 숨지게 한 30대 친모가 붙잡혔다.경기남부경찰청은 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(아동학대치사) 혐의로 A씨를 긴급체포했다고 30일 밝혔다. A씨는 지난 10일 시흥시 자신의 집에서 아들 B군의 머리를 리모컨으로 여러 차례 폭행하는 등 학대해 지난 14일 숨지게 한 혐의를 받는다.A씨 부부는 10일 폭행 이후 B군을 데리고 경기 부천시에 있는 한 병원을 찾았던 것으로 파악됐다. 당시 B군은 두개골 골절 등 심각한 머리 손상을 입은 상태였다. 의료진은 입원 치료가 필요하다고 판단한 것으로 전해졌다.그러나 A씨는 아이를 입원하도록 하지 않고 귀가했다. 이후 A씨는 집에서 의식을 잃은 B군을 발견해 13일 오후 부천의 같은 병원을 찾았다. B군은 수 시간 뒤인 14일 오전 결국 숨졌다.사건을 접수한 경찰은 B군의 사망 경위에 A씨 부부가 관여했을 가능성을 의심하고 수사에 착수했다. 경찰은 집 안에 설치된 가정용 CCTV(홈캠) 영상을 분석하던 중 A씨 부부가 B군만 남겨둔 채 수 시간씩 자리를 비우는 행위를 여러 차례 반복한 사실을 포착했다.경찰은 상습 방임 정황을 토대로 이들을 집중 추궁한 끝에 폭행 사실을 자백받았다. A씨는 “아이가 잠을 자지 않고 칭얼거려 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 B군의 친부에 대해서도 참고인 신분으로 불러 방임 및 학대 방조 여부 등을 집중적으로 수사했다. 또 사안의 중대성을 고려해 A씨를 구속해 수사한다는 방침이다.시흥=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지