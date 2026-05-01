의왕 아파트 화재로 8명 사상… “방화 가능성 수사”

14층 발화지점 부부 사망·6명 경상

60대 남편, 화재 전후 추락·사망

‘경제적으로 어려워’ 유서도 발견

경기도 의왕시 내손동 20층짜리 아파트 14층에서 30일 불길이 치솟으며 시커먼 연기가 퍼져 나오고 있다. 이날 화재로 아파트 14층에 사는 부부가 숨지고 6명이 연기를 마시는 등 경상을 입었다. 경기도소방재난본부 제공

경기도 의왕시 내손동 20층짜리 아파트에서 30일 화재가 발생해 2명이 숨지고 6명이 다쳤다. 화재 발생 즈음 아파트에서 추락해 사망한 사람의 유서가 발견되면서 경찰과 소방 당국은 방화 가능성을 열어놓고 조사를 진행 중이다.



화재는 이날 오전 10시30분쯤 아파트 14층에서 발생했다. 아파트 주민들은 14층에서 ‘쾅’ 하는 굉음이 난 뒤 시커먼 연기가 치솟았다고 말했다. 14층에 사는 60대 남성 A씨는 추락해 숨졌다. 그의 아내인 50대 B씨는 자신의 아파트 화장실에서 숨진 채 발견됐다. 주민 6명이 연기를 마시는 등 경상을 입었으며 11명은 무사히 대피했다.



A씨는 당초 대피 과정에서 추락해 숨진 것으로 알려졌다. 소방 당국이 접수한 119 신고에 “아파트 상층부에서 불이 났고 사람이 추락했다”는 내용이 담긴 점에 비춰 A씨는 화재 초기 또는 그 직전에 추락한 것으로 추정된다.



현장에선 A씨가 쓴 것으로 보이는 메모가 발견됐다. 유서 형식의 이 메모에는 경제적 어려움 등 개인 신변을 비관하는 내용이 있는 것으로 알려졌다.



불이 난 아파트 1개 동은 지상 20층, 지하 1층, 연면적 8805㎡ 규모로 총 78가구가 거주 중이다. 화재는 다행히 발생 초기에 불길이 잡히면서 대규모 인명 피해로 이어지지 않았다.







오전 11시21분쯤 큰 불길이 잡힌 뒤 낮 12시26분쯤 당국의 비상 대응 발령이 해제됐다. 화재는 발생 약 2시간 만인 낮 12시35분쯤 잔불 정리까지 끝났다.



경찰과 소방 당국은 현장 감식을 통해 피해 규모와 화재 원인, 부부의 사망 경위 등을 조사할 방침이다. 아파트 주변 주민들이 창문이 흔들릴 정도의 굉음이 났다고 증언한 만큼 폭발로 인한 화재 가능성도 제기된다.



문흥식 의왕소방서 화재예방과장은 현장 브리핑에서 화재 원인과 관련해 “방화에 의심을 두고 있다”고 말했다. 경찰 관계자는 “현재까지 단정할 수 있는 것은 없다”면서도 “모든 가능성을 염두에 두고 화재 현장과 유가족 조사 등을 진행할 것”이라고 말했다.



의왕=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경기도 의왕시 내손동 20층짜리 아파트에서 30일 화재가 발생해 2명이 숨지고 6명이 다쳤다. 화재 발생 즈음 아파트에서 추락해 사망한 사람의 유서가 발견되면서 경찰과 소방 당국은 방화 가능성을 열어놓고 조사를 진행 중이다.화재는 이날 오전 10시30분쯤 아파트 14층에서 발생했다. 아파트 주민들은 14층에서 ‘쾅’ 하는 굉음이 난 뒤 시커먼 연기가 치솟았다고 말했다. 14층에 사는 60대 남성 A씨는 추락해 숨졌다. 그의 아내인 50대 B씨는 자신의 아파트 화장실에서 숨진 채 발견됐다. 주민 6명이 연기를 마시는 등 경상을 입었으며 11명은 무사히 대피했다.A씨는 당초 대피 과정에서 추락해 숨진 것으로 알려졌다. 소방 당국이 접수한 119 신고에 “아파트 상층부에서 불이 났고 사람이 추락했다”는 내용이 담긴 점에 비춰 A씨는 화재 초기 또는 그 직전에 추락한 것으로 추정된다.현장에선 A씨가 쓴 것으로 보이는 메모가 발견됐다. 유서 형식의 이 메모에는 경제적 어려움 등 개인 신변을 비관하는 내용이 있는 것으로 알려졌다.불이 난 아파트 1개 동은 지상 20층, 지하 1층, 연면적 8805㎡ 규모로 총 78가구가 거주 중이다. 화재는 다행히 발생 초기에 불길이 잡히면서 대규모 인명 피해로 이어지지 않았다.의왕시는 오전 10시39분쯤 재난문자를 보냈다. 소방 당국은 오전 10시45분쯤 대응 1단계를 발령하고 펌프차 등 장비 30여대와 소방관 등 110여 명을 투입해 진화 작업을 진행했다. 대응 1단계는 주변 4곳 이하 소방서에서 인력·장비를 동원하는 경보령이다. 화재 규모와 피해 정도에 따라 대응 2·3단계로 확대된다.오전 11시21분쯤 큰 불길이 잡힌 뒤 낮 12시26분쯤 당국의 비상 대응 발령이 해제됐다. 화재는 발생 약 2시간 만인 낮 12시35분쯤 잔불 정리까지 끝났다.경찰과 소방 당국은 현장 감식을 통해 피해 규모와 화재 원인, 부부의 사망 경위 등을 조사할 방침이다. 아파트 주변 주민들이 창문이 흔들릴 정도의 굉음이 났다고 증언한 만큼 폭발로 인한 화재 가능성도 제기된다.문흥식 의왕소방서 화재예방과장은 현장 브리핑에서 화재 원인과 관련해 “방화에 의심을 두고 있다”고 말했다. 경찰 관계자는 “현재까지 단정할 수 있는 것은 없다”면서도 “모든 가능성을 염두에 두고 화재 현장과 유가족 조사 등을 진행할 것”이라고 말했다.의왕=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지