‘서부지법 난동’ 18명 유죄 확정… 다큐 감독 벌금형
지난해 1월 윤석열 전 대통령 구속영장 발부 직후 ‘서울서부지법 난동 사태’에 가담한 혐의를 받는 피고인들에게 유죄가 확정됐다.
대법원3부(주심 오석준 대법관)는 30일 특수건조물침입 등 혐의로 기소된 김모씨 등 18명에게 징역형의 실형 또는 집행유예를 선고한 원심 판결을 확정했다. 당시 현장 기록을 위해 공익 목적으로 카메라를 들고 법원에 들어갔다고 주장한 다큐멘터리 감독 정윤석씨에게도 벌금 200만원이 유지됐다.
김씨 등은 윤 전 대통령의 내란우두머리 혐의 구속영장이 발부되자 지난해 1월 19일 오전 3시쯤 법원 정문과 유리창을 부수고 난입해 집기와 시설물을 훼손한 혐의를 받는다. 피고인 중 두 명은 구속전 피의자심문(영장실질심사)을 마치고 복귀하던 고위공직자범죄수사처 관계자들이 탑승한 카니발 승합차를 막아 세운 혐의(특수감금 등)도 있다.
검찰은 지난해 2월 서부지법 사태 가담자 63명을 재판에 넘겼다. 이날 선고 대상은 그해 8월 1일 1심 판결을 받은 49명 중 항소 또는 상고를 포기·취하한 인원을 제외한 18명이다. 1심은 40명에게 징역 1~5년의 실형, 8명에게 징역형 집행유예, 다큐멘터리 감독 정씨에게 벌금 200만원을 각각 선고했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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