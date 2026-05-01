벌써 3명이나 짐 싼 K리그2 감독

개막 두달만에 잇단 경질 이례적

충남아산 등 성적부진 속 칼바람

넓어진 승격 문에 재정비 고육책

왼쪽부터 임관식 전 충남아산FC 감독, 김병수 전 대구FC 감독, 박동혁 전 전남 드래곤즈 감독. 한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그2 개막 두 달 새 3명의 감독이 지휘봉을 내려놨다. 올해 승격의 문이 활짝 열린 만큼 사령탑 경질 시계도 빨라지고 있다.



K리그2 9라운드까지 치른 30일 기준 벌써 3개 팀이 감독 교체를 단행했다. 시작은 지난 17일 충남아산FC였다. 6경기를 치른 시점에서 임관식 감독이 물러났다. 이어 사흘 뒤 대구FC가 김병수 감독을 경질했고, 지난 27일 전남 드래곤즈도 박동혁 감독을 어드바이저로 보직을 바꿨다.



예년보다 이른 칼바람이다. 통상 시즌 초반 성적이 안 좋더라도 5월까지는 지켜보는 분위기였다. 지난해에는 6월이 돼서야 첫 감독 교체가 있었다. 하지만 올해는 K리그1 팀 수 확대로 최소 3개 팀, 최대 4개 팀이 승격할 수 있는 만큼 초반부터 승부를 거는 모습이다. 여기에 올 시즌 경기 수가 39경기에서 32경기로 줄어들면서 더 조급해졌다.



승격 경쟁이 치열해지면서 중위권도 칼을 빼 들고 있다. 충남아산은 17개 팀 가운데 7위라는 준수한 성적에도 임 감독과 결별했다. 임 감독에게 지휘봉을 맡긴 지 불과 넉 달 만이다. 구단 내부에서 팀 방향성을 두고 이견이 있었던 것으로 알려졌다. 충남아산은 새 사령탑으로 대구의 승격을 이끌었던 안드레 감독을 선임했다.



지난 시즌 K리그1에서 강등된 대구도 8경기 만에 결단을 내렸다. ‘경질’ 표현을 그대로 쓰면서 김 감독과 갈라섰고, 곧바로 최성용 수석코치를 끌어올렸다. 현재 9위인 대구는 “승격을 위해서는 지금 시점에 변화가 불가피하다고 판단했다”고 밝혔다. 승격 후보로 꼽혔던 전남 역시 16위까지 추락하면서 새 사령탑을 찾았다. 충남아산을 떠난 임 감독이 곧바로 고향 팀 지휘봉을 잡게 됐다.







정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 프로축구 K리그2 개막 두 달 새 3명의 감독이 지휘봉을 내려놨다. 올해 승격의 문이 활짝 열린 만큼 사령탑 경질 시계도 빨라지고 있다.K리그2 9라운드까지 치른 30일 기준 벌써 3개 팀이 감독 교체를 단행했다. 시작은 지난 17일 충남아산FC였다. 6경기를 치른 시점에서 임관식 감독이 물러났다. 이어 사흘 뒤 대구FC가 김병수 감독을 경질했고, 지난 27일 전남 드래곤즈도 박동혁 감독을 어드바이저로 보직을 바꿨다.예년보다 이른 칼바람이다. 통상 시즌 초반 성적이 안 좋더라도 5월까지는 지켜보는 분위기였다. 지난해에는 6월이 돼서야 첫 감독 교체가 있었다. 하지만 올해는 K리그1 팀 수 확대로 최소 3개 팀, 최대 4개 팀이 승격할 수 있는 만큼 초반부터 승부를 거는 모습이다. 여기에 올 시즌 경기 수가 39경기에서 32경기로 줄어들면서 더 조급해졌다.승격 경쟁이 치열해지면서 중위권도 칼을 빼 들고 있다. 충남아산은 17개 팀 가운데 7위라는 준수한 성적에도 임 감독과 결별했다. 임 감독에게 지휘봉을 맡긴 지 불과 넉 달 만이다. 구단 내부에서 팀 방향성을 두고 이견이 있었던 것으로 알려졌다. 충남아산은 새 사령탑으로 대구의 승격을 이끌었던 안드레 감독을 선임했다.지난 시즌 K리그1에서 강등된 대구도 8경기 만에 결단을 내렸다. ‘경질’ 표현을 그대로 쓰면서 김 감독과 갈라섰고, 곧바로 최성용 수석코치를 끌어올렸다. 현재 9위인 대구는 “승격을 위해서는 지금 시점에 변화가 불가피하다고 판단했다”고 밝혔다. 승격 후보로 꼽혔던 전남 역시 16위까지 추락하면서 새 사령탑을 찾았다. 충남아산을 떠난 임 감독이 곧바로 고향 팀 지휘봉을 잡게 됐다.반면 올 시즌 강등 부담이 적은 K리그1은 잠잠하다. 올해 연고지 협약 만료로 강등이 확정된 김천 상무를 제외하곤 최대 1개 팀만이 강등되는 만큼 여유를 갖고 상황을 지켜보고 있다. 김천이 최하위로 시즌을 마치면 다른 팀은 모두 잔류하고, 그렇지 않으면 최하위팀과 K리그2 3~6위 승격 플레이오프 준우승팀이 승강전을 치른다.정신영 기자 spirit@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지