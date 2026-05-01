재보선 지역마다 어른거리는 ‘尹의 그림자’
국힘 인물난 속 친윤 대거 출사표
정진석·이진숙·김태규·이용 등
국민의힘의 재보궐선거 구인난 속에 ‘윤석열의 사람들’이 대거 출사표를 던졌다. 재보선이 열리는 14곳 중 절반에 윤석열 전 대통령과 가까운 인물이 후보로 등록했거나 출마가 거론되는 상황이다. 일각에선 규모가 커진 재보선에서 윤 전 대통령의 인사들이 주목받으면 선거 국면에 불리할 수 있다는 우려가 나온다.
국민의힘 공천관리위원회는 30일 재보선이 열리는 부산 북갑 포함 9개 선거구의 후보자 추가 접수를 진행했다. 이번 재보선은 전날 지역구 궐원이 된 9곳에 기존 공석 5곳을 더해 총 14곳에서 진행된다. ‘미니 총선’으로 불릴 만큼 판이 커지자 친윤 인사들도 보수세가 강한 지역을 중심으로 도전장을 내밀었다. 윤 전 대통령의 조력자였던 정진석 전 대통령 비서실장은 본인 지역구였던 충남 공주·부여·청양에 출사표를 던졌다. 후보 등록 전 마지막까지 고민한 뒤 가족과 논의를 마치고 출마에 나섰다고 알려졌다. 정 전 실장은 소셜미디어에 글을 올려 “지금의 비상상황에서 당과 보수의 재건을 위한 제 마지막 책무를 외면할 수 없었다”며 출마 이유를 밝혔다.
이진숙 전 방송통신위원장은 추경호 대구시장 후보의 의원직 사퇴로 공석이 된 대구 달성군에 공천을 신청했다. 윤석열정부 내내 고위공직자로 일했던 김태규 전 방통위 부위원장은 울산 남갑 후보로 등록했다. 부산 북갑에선 박민식 전 국가보훈부 장관, 인천 연수갑에는 정승연 전 대통령실 정무비서관이 공천 접수를 마쳤다. 윤석열정부에서 직책을 맡진 않았지만 ‘찐윤계’로 분류됐던 이용 전 의원은 하남갑 후보로 나섰다.
당내에선 선거 승리를 위해 중량감 있는 인사가 필요하다는 목소리가 나온다. 김재원 최고위원은 YTN 라디오에 출연해 정 전 실장의 출마 등에 대해 “이길 수 있는 후보라면 누구라도 내보내야 한다”고 강조했다. 반면 윤석열정부 인사들의 대거 출마가 선거 판세에 불리하게 작용할 것이란 우려도 많다. 이들이 후보로 확정되면 ‘윤어게인 공천’으로 비친다는 지적이다. 수도권 한 의원은 “지난 정부의 잘못에 책임 있는 사람들이 나오는 것 자체가 모순적인 상황”이라며 “선거에 아무 도움이 안 되는 출마”라고 비판했다.
이밖에 하남갑엔 유승민 전 의원, 제주 서귀포엔 지난 정부 국토부 장관을 지낸 원희룡 전 제주지사 등도 거론되지만, 이들은 출마 의사가 없는 것으로 알려졌다. 당 지도부와 공관위는 가급적 경선을 원칙으로 후보를 결정해 다음 달 5일 발표할 예정이다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
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