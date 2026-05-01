‘스페이스X·젠슨 황’ 테마주 급락 주의보… 우주ETF·광통신주 직격탄

주간 하락률 1위는 우주 ETF

자사주 매각 논란 등에 하락세

‘급등’ 광통신주들도 연일 급락



미국발 기대감에 투심이 쏠렸던 일부 테마들이 최근 맥을 못 추고 있다. 스페이스X 상장을 앞두고 주목받던 우주항공 상장지수펀드(ETF)들은 수익 하락률 상위에 포진했고, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 차세대 인공지능(AI) 연산 인프라 핵심요소로 언급해 급등한 국내 광통신주들도 급락했다.



30일 한국거래소에 따르면 최근 7거래일간(22~30일) 주가 하락률이 가장 큰 ETF 종목(레버리지·인버스 제외)은 TIGER(타이거)미국우주테크 ETF다. 이 종목은 이 기간 13.63%(1만1115→9600원) 하락했다.



다수의 우주 ETF 주가가 크게 내렸다. 같은 기간 ACE(에이스)미국우주테크액티브는 -12.66%(1만1140→9730원), KODEX(코덱스)미국우주항공은 -12.11%(1만1275→9910원), SOL(솔)미국우주항공TOP10 -12.00%(1만80→8870원)으로 하락률 2~4위를 기록했다. 이밖에도 1Q(원큐)미국우주항공테크 -10.52%(1만3120→1만1740원), WON(원)미국우주항공방산 -9.10%(2만7475→2만4975원), TIME(타임)글로벌우주테크&방산액티브 -7.30%(2만2730→2만1070원) 등의 ETF도 하락률이 컸다.



미국 우주 관련 ETF는 4월 중순까지만 해도 ‘세기의 기업공개(IPO)’로 불리는 스페이스X 상장 기대감으로 자금이 쏠렸다. 관련 ETF가 총 9종목인데, 이달에만 21일 SOL미국우주항공TOP10, 14일 TIGER미국우주테크·ACE미국우주테크액티브 3종목이 상장해 보름 새 자금이 약 7100억원 유입됐다.



하지만 최근 미국 민간 우주산업 관련주들이 기술적 한계와 경영진의 자사주 처분 등 이슈로 급락하며 우주 ETF 수익률도 하락했다. AST스페이스모바일의 ‘블루버드-7’ 위성이 지난 19일 ‘뉴 글렌’ 로켓 발사 과정에서 정상궤도 진입에 실패한 뒤 주가가 크게 떨어졌다. AST스페이스모바일은 국내 상장된 주요 우주 ETF가 10% 이상 담고 있는 종목이다. 달 착륙선 개발기업 인튜이티브 머신스는 최근 주요 이사진이 자사주를 대거 처분했다는 공시가 나오면서 급락했다. 국내 상장 ETF들의 차별화 경쟁이 심화하면서 소형주 비중이 확대된 것도 변동성을 키운 요인으로 꼽힌다. 소형주는 유동성이 낮고 뉴스에 민감하게 반응하기 때문이다.





폭등 테마로 주목받은 광통신주들은 최근 2주간 폭락했다. 발단은 젠슨 황 엔비디아 CEO의 발언이었다. 황 CEO는 지난 3월 17일(현지시간) ‘GTC 2026’에서 광통신 기술을 차세대 AI 연산 인프라의 핵심 요소로 설명하며 대규모 투자 계획을 언급했다. 이후 국내 광통신 부품·장비 업체들이 테마주로 급등했으나 2주 만에 내려앉았다.



지난달 16일 장중 2만2450원까지 치솟았던 광전자는 30일 종가 기준 1만110원까지 떨어지며 반토막이 났다. 대한광통신도 지난달 14일 장중 2만2000원에서 30일 현재 1만5150원으로 31.14% 하락했다. 연초 대비 1000% 이상 폭등했던 우리로는 지난달 17일 장중 1만6200원까지 올랐지만, 30일 현재 8350원으로 장을 마치며 고점 대비 48.46% 떨어졌다.



증권가에서는 AI 산업이 고도화할수록 광통신 수요는 구조적으로 늘어날 것으로 전망한다. 하지만 실적과는 별개로 급등락하는 테마주 투자는 주의해야 한다고 지적한다.



권중혁 기자 green@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국발 기대감에 투심이 쏠렸던 일부 테마들이 최근 맥을 못 추고 있다. 스페이스X 상장을 앞두고 주목받던 우주항공 상장지수펀드(ETF)들은 수익 하락률 상위에 포진했고, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 차세대 인공지능(AI) 연산 인프라 핵심요소로 언급해 급등한 국내 광통신주들도 급락했다.30일 한국거래소에 따르면 최근 7거래일간(22~30일) 주가 하락률이 가장 큰 ETF 종목(레버리지·인버스 제외)은 TIGER(타이거)미국우주테크 ETF다. 이 종목은 이 기간 13.63%(1만1115→9600원) 하락했다.다수의 우주 ETF 주가가 크게 내렸다. 같은 기간 ACE(에이스)미국우주테크액티브는 -12.66%(1만1140→9730원), KODEX(코덱스)미국우주항공은 -12.11%(1만1275→9910원), SOL(솔)미국우주항공TOP10 -12.00%(1만80→8870원)으로 하락률 2~4위를 기록했다. 이밖에도 1Q(원큐)미국우주항공테크 -10.52%(1만3120→1만1740원), WON(원)미국우주항공방산 -9.10%(2만7475→2만4975원), TIME(타임)글로벌우주테크&방산액티브 -7.30%(2만2730→2만1070원) 등의 ETF도 하락률이 컸다.미국 우주 관련 ETF는 4월 중순까지만 해도 ‘세기의 기업공개(IPO)’로 불리는 스페이스X 상장 기대감으로 자금이 쏠렸다. 관련 ETF가 총 9종목인데, 이달에만 21일 SOL미국우주항공TOP10, 14일 TIGER미국우주테크·ACE미국우주테크액티브 3종목이 상장해 보름 새 자금이 약 7100억원 유입됐다.하지만 최근 미국 민간 우주산업 관련주들이 기술적 한계와 경영진의 자사주 처분 등 이슈로 급락하며 우주 ETF 수익률도 하락했다. AST스페이스모바일의 ‘블루버드-7’ 위성이 지난 19일 ‘뉴 글렌’ 로켓 발사 과정에서 정상궤도 진입에 실패한 뒤 주가가 크게 떨어졌다. AST스페이스모바일은 국내 상장된 주요 우주 ETF가 10% 이상 담고 있는 종목이다. 달 착륙선 개발기업 인튜이티브 머신스는 최근 주요 이사진이 자사주를 대거 처분했다는 공시가 나오면서 급락했다. 국내 상장 ETF들의 차별화 경쟁이 심화하면서 소형주 비중이 확대된 것도 변동성을 키운 요인으로 꼽힌다. 소형주는 유동성이 낮고 뉴스에 민감하게 반응하기 때문이다.폭등 테마로 주목받은 광통신주들은 최근 2주간 폭락했다. 발단은 젠슨 황 엔비디아 CEO의 발언이었다. 황 CEO는 지난 3월 17일(현지시간) ‘GTC 2026’에서 광통신 기술을 차세대 AI 연산 인프라의 핵심 요소로 설명하며 대규모 투자 계획을 언급했다. 이후 국내 광통신 부품·장비 업체들이 테마주로 급등했으나 2주 만에 내려앉았다.지난달 16일 장중 2만2450원까지 치솟았던 광전자는 30일 종가 기준 1만110원까지 떨어지며 반토막이 났다. 대한광통신도 지난달 14일 장중 2만2000원에서 30일 현재 1만5150원으로 31.14% 하락했다. 연초 대비 1000% 이상 폭등했던 우리로는 지난달 17일 장중 1만6200원까지 올랐지만, 30일 현재 8350원으로 장을 마치며 고점 대비 48.46% 떨어졌다.증권가에서는 AI 산업이 고도화할수록 광통신 수요는 구조적으로 늘어날 것으로 전망한다. 하지만 실적과는 별개로 급등락하는 테마주 투자는 주의해야 한다고 지적한다.권중혁 기자 green@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지