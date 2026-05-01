네이버도 AI 수혜… 1분기 영업이익 7.2% ↑
분기 기준 역대 최대 실적 달성
광고·쇼핑 주력 사업 ‘AI 효과’
네이버가 광고·쇼핑 등 주력 사업에 인공지능(AI) 기술을 전면 적용한 효과로 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 검색을 넘어 구매와 예약까지 끊김 없이 연결하는 ‘실행형 AI’를 올해 핵심 전략으로 삼고, 오는 3분기부터는 본격적인 수익 창출에 도전한다는 계획이다.
네이버는 30일 올해 1분기 매출액(연결 기준)이 전년 동기 대비 16.3% 증가한 3조2411억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익은 5418억원으로 7.2% 늘었다. 사업 부문별 매출액을 보면 광고와 쇼핑·멤버십 등 서비스를 담당하는 네이버 플랫폼이 1조8398억원으로 전체 성장을 이끌었다. 개인간거래(C2C)와 콘텐츠, 네이버클라우드가 속해있는 글로벌 도전 부문이 9416억원, 네이버페이를 담당하는 파이낸셜 플랫폼이 4597억원으로 뒤를 이었다.
특히 AI를 접목한 핵심 사업이 뚜렷한 성장세를 나타냈다. 광고 매출은 AI 자동화 기술을 적용한 ‘애드부스트’ 도입 영향으로 전년 동기 대비 9.3% 증가한 1조3945억원을 기록했다. 온라인 광고 시장의 전반적인 성장 둔화 속에서도 거둔 유의미한 성과다. 서비스 부문 역시 지난 2월 도입한 AI 쇼핑 에이전트 서비스와 네이버플러스 멤버십 성장에 힘입어 35.6% 급증한 4453억원의 매출을 올렸다.
네이버가 꾸준히 육성해온 C2C 사업도 효자 노릇을 했다. 한정판 의류·신발 거래 플랫폼인 크림을 비롯해 북미 패션 상거래 플랫폼 포시마크, 일본 운동화 거래 플랫폼 소다 등 국내외에서 운영 중인 C2C 사업의 1분기 매출은 전년 동기 대비 57.7% 치솟았다.
최수연 네이버 대표는 “2분기부터 쇼핑과 로컬(장소)이 결합된 생성형 AI 광고의 테스트를 시작한다”며 “AI 브리핑 광고는 정식 출시되는 하반기부터 매출이 발생할 것으로 예상한다”고 말했다. 또 “실행형 AI를 통한 트래픽 성장과 수익화의 선순환 체계를 구축하는 한편, 글로벌 도전 영역에서도 지속적으로 성과를 내 전체 매출 성장을 가속화하겠다”고 밝혔다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
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