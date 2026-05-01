다시 고개 드는 강남3구 집값… 서울 외곽은 ‘숨고르기’
한국부동산원 주간아파트가격동향
동남권·일부 한강벨트 상승 확대
매물은 지난달 21일 후 내리막길
다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 서울 강남권 집값 상승률이 확대됐다. 급매물 소진에 따른 호가 상승 등이 영향을 미친 것으로 보인다. 반면 올해 집값 상승세를 이끌었던 서울 외곽 지역에선 숨 고르기 양상이 나타났다.
30일 한국부동산원이 발표한 4월 넷째 주(27일 기준) 주간아파트가격동향에 따르면 서울 아파트값은 0.14% 상승했다. 지난주(0.15%)와 비슷한 상승 폭이다. 강남구와 용산구를 제외한 서울 전 지역의 아파트값이 상승한 가운데, 동남권(강남·서초·송파·강동)과 일부 한강 벨트 지역의 집값 상승 폭이 전주보다 확대됐다.
서초구는 9주째 이어진 하락세를 끊고 상승 전환(0.01%)했고, 강남구는 전주(-0.06%)보다 하락 폭을 줄인 0.02%를 기록했다. 송파구(0.07→0.13%)와 강동구(0.07→0.08%)는 전주보다 상승 폭이 커졌다.
동남권 4개 구를 제외하고 지난주 대비 아파트값 상승 폭이 커진 5곳 중 3곳이 한강 벨트였다. 양천구(0.09→0.17%), 동작구(0.12→0.16%), 성동구(0.11→0.14%) 등이다. 이들 지역엔 소수의 급매물을 중심으로 갈아타기 수요가 유입되며 가격 조정이 상대적으로 적었던 것으로 분석된다.
다주택자 양도세 중과 유예 종료 시점이 임박해오면서 가격을 낮춘 매물이 추가로 시장에 유입되는 흐름이 약해진 영향으로 보인다. 송파구 잠실동의 한 공인중개사는 “기존 급매물은 3월 말~4월 초쯤 거의 다 팔렸고, 요즘은 이전 시세를 회복한 가격으로 간간이 거래되는 정도”라고 분위기를 전했다.
지난 1월 말 이후 가파르게 상승했던 서울 아파트 매물은 지난달 21일 8만건을 넘기며 최고치를 찍은 후 내리막길을 걷고 있다. 이날 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 매매 물량은 7만2428건으로 최고치 대비 9.6% 줄었다. 매물 확대가 이어졌던 송파구(-8.2%)와 강남구(-6.1%), 서초구(-3.6%)도 같은 기간 매물이 감소했다.
다만 지난해와 같은 강남권 집값 폭등이 재현되진 않을 것이란 전망이 나온다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “하반기 세제 개편안, 물가 상승에 따른 금리 재인상 우려 등 거시적 변수들이 남아있어 당분간은 박스권에서 가격 보합의 흐름이 나타날 것으로 보인다”고 말했다.
이와 달리 서울 외곽 지역은 전주보다 상승 폭이 줄었다. 강서구(0.31→0.21%), 관악구(0.28→0.21%), 성북구(0.27→0.21%) 등 올해 누적 집값 상승률이 4%를 넘은 지역들에서 큰 폭으로 상승률이 낮아졌다. 매물 부족, 단기간 가격 급등으로 부담을 느낀 실수요자들의 관망세가 반영된 것으로 풀이된다.
서울 아파트 전셋값 상승률은 지난주(0.22%)보다 소폭 감소한 0.20%를 기록했다. 봄 이사철 임차 수요가 여전한 가운데 전세 매물이 줄어들면서 가격 상승세가 이어지고 있다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사