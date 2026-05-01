‘1호 해외 리츠’ 제이알글로벌 회생… 금융권 돈맥경화 우려
400억 전단채 ‘상환 불능’ 직면
자산가치 급락 → 신용등급 ‘투기’로
국내 첫 해외 자산 상장 리츠인 제이알글로벌리츠가 법원에 회생을 신청했다. 정부는 단기 자금 시장 동맥경화로 이어지지 않을까 노심초사하고 있다.
30일 금융권에 따르면 금융위원회와 금융감독원은 전날 국토교통부와 회의를 열어 제이알글로벌리츠의 회생 신청이 시장에 미치는 영향과 대응 방안을 논의했다. 정부는 제이알글로벌리츠의 회생 상황을 면밀히 점검하는 한편 필요시 유동성 대응에 나서겠다는 계획이다.
제이알글로벌리츠의 회생 신청으로 주식 거래가 중단되면서 2300억원에 이르렀던 시가 총액이 묶였다. 주식을 보유한 소액 주주는 2만8000여명으로 추산된다.
제이알글로벌리츠는 만기가 돌아온 400억원 규모의 전자단기사채 원리금을 갚지 못할 상황에 놓이면서 지난 27일 회생을 신청했다. 위기는 벨기에 브뤼셀에 있는 ‘파이낸스타워’에서 시작됐다. 파이낸스타워는 제이알글로벌리츠가 2020년 7월 12억6000만 유로, 당시 환율 기준 약 1조6000억원에 사들였다. 벨기에 정부가 2034년까지 건물 전체를 임차하기로 해 안정적인 임대 수익이 나는 우량 자산으로 평가됐다.
그러나 대주단(돈을 빌려준 금융사 모임)은 2025년 이 건물의 가치를 9억2000만 유로로 낮춰 평가했다. 매입가의 4분의 3 수준이다. 건물값 하락은 대출의 담보인정비율(LTV) 상승으로 이어졌다. LTV가 대주단이 정한 기준인 52.5%를 넘기면서 건물에서 나오는 임대료가 동결됐다.
현금 흐름이 막힌 상황에서 자금 조달 여건도 나빠졌다. 파이낸스타워의 가치 하락과 임대료 동결 소식을 접한 신용평가업계는 투자 적격(‘BBB+’)이었던 제이알글로벌리츠의 신용도를 투기 등급에 해당하는 ‘BB+’로 강등했다. 임대료 수입이 끊겼는데 자본 시장에서 돈을 빌릴 길도 좁아지자 회생을 택한 것이다.
파이낸스타워 가치 하락의 가장 큰 원인은 금리 상승이다. 매입 당시 유럽중앙은행 기준금리는 연 0%였는데 2024년 상반기에는 4.5%까지 치솟았다. 금리가 오르면 차입 비용은 늘고 국채 등 대체 투자 자산의 수익률은 높아져 부동산의 매력이 줄어든다. 코로나19 팬데믹 이후 서구권에 자리 잡은 재택근무 관행도 악재가 됐다. 벨기에 정부가 6년 뒤 건물을 비우면 공실로 남을 수 있다는 우려가 커진 것이다.
금융권 관계자는 “앞으로 리츠가 발행하는 전단채 등 단기 사채의 투자 심사 문턱이 높아질 것 같다”면서 “기관 투자자는 리츠의 신용 등급뿐 아니라 보유 자산의 감정가 LTV 약정, 기타 채권 만기 등을 함께 고려할 수밖에 없다”고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사