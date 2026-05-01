반도체 주춤에도… 3월 생산·소비·투자, 6개월 만에 트리플 증가
판매도 오름세… 내수 회복 흐름
중동 전쟁 영향 아직 제한적
3월 전(全)산업 생산과 소비, 투자가 동시에 늘어나는 ‘트리플 증가’를 기록했다. 지난해 9월 이후 6개월 만이다. 중동 전쟁 여파와 반도체 생산이 전월 대비 다소 주춤한 모습에도 산업 생산과 소비 등의 큰 흐름은 이어졌다. 전쟁 영향은 4월 이후 나타날 것으로 전망된다.
국가데이터처가 30일 발표한 ‘3월 산업활동동향’에 따르면, 지난달 전산업 생산(계절 조정)은 전월 대비 0.3% 증가했다. 자동차(7.8%)와 기타 운송장비(12.3%), 기계장비(4.6%) 생산 등이 늘었고 기계·장비수리(-12.4%) 등은 주춤했다. 반도체(-8.1%) 생산은 지난 2월에 28.2% 급증한 데 따른 기저효과로 마이너스 전환했다. 석유정제(-6.3%)도 지난 2월 말 시작된 중동 전쟁 여파로 감소세를 기록했다. 데이터처 관계자는 “반도체는 2월에 역대 최대로 상승했던 기저효과가 작용했지만 업황 자체는 여전히 좋다고 보고 있다”고 말했다.
내수 관련 지표도 증가세를 이어갔다. 서비스업 생산(1.4%)은 최근 증시 호황 등의 영향으로 금융·보험(4.6%)이 늘었고, 운수·창고(3.9%)·보건·사회복지(1.7%) 생산도 증가했다. 상품 소비를 나타내는 소매판매액 지수는 1.8% 올랐다. 스마트폰 신제품 출시와 신학기 PC 제품 구매로 통신기기·컴퓨터 등 내구재(9.8%) 판매가 증가했다. 해외 관광객 유입에 따른 면세점 가방·화장품 등 판매개선으로 준내구재(0.3%) 판매도 오름세를 보였다. 데이터처는 “지난 3년간 안 좋았던 소비가 어느 정도 바닥을 다진 모습”이라고 평가했다.
설비 투자는 사전에 계약된 항공기 도입 등으로 기타 운송장비 등 운송장비(5.2%) 투자가 늘며 전월 대비 1.5% 증가했다. 다만 건설업체의 국내 시공 실적을 나타내는 건설기성(불변)은 7.3% 감소했다.
현재 경기를 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 한 달 전보다 0.5 포인트 오른 100.1을 기록했다. 향후 경기를 예고하는 경기선행종합지수 순환변동치도 0.7 포인트 오른 103.5다. 데이터처는 “중동 전쟁 영향은 4~5월에 직접적으로 나타날 것으로 보인다”고 설명했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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