드론도 소총처럼 필수 운용… 앞으로 병사 개인화기화

육군 대대급 자폭드론 도입 추진

2029년까지 전군에 5만대 배치

50만 드론전사 육성 핵심 전력화

병력 감소에 드론 중심 전투 전환



육군이 드론을 소총과 같은 개인화기 수준의 필수 전투수단으로 정의하고 전군 운용을 목표로 전력화에 나선다. 드론을 특정 병과 장비가 아닌 전투원 개인의 기본 장비로 전환하겠다는 구상이다. 전투원이 드론으로 전장을 실시간 확인하고 즉각 대응하는 방식으로 변화할 전망이다. 전력 보강을 뛰어넘는 전쟁 수행 방식의 일대 변화를 꾀하는 것으로 평가된다.



김규하 육군참모총장은 29일 충남 계룡대 육군본부에서 열린 기자간담회에서 “현재 전장의 상징인 드론은 앞으로 개인화기와 같은 개념”이라며 “감시·정찰·타격·지원까지 전투원이 자유자재로 활용하는 체계로 발전시키겠다”고 밝혔다. 드론을 개인화해 전장 운용 방식을 전환하겠다는 뜻이다. 김 총장은 “우리 드론 전력이 기술 진보를 따라가지 못해 정체된 것은 사실”이라면서도 “2018년부터 드론 정책을 추진해온 만큼 이제 혁신의 시기에 근접했다”고 평가했다. 이어 “(앞으로는) 중대부터 군단급, 작전사령부까지 모든 제대에서 드론을 운용하게 될 것”이라며 “각 제대의 전술·전략 목적에 맞춘 드론 전력화를 추진 중”이라고 말했다.





육군은 구체적으로 ‘대대급 자폭드론’을 도입하겠다고 예고했다. 대대급 자폭드론을 전방 전투부대에 배치해 공격용 드론 운용을 본격화한다는 계획이다. 그간 정밀타격은 포병이나 기갑 등 화력 병과에 주로 의존했다. 대대급 자폭드론 도입은 보병 대대 단위에서도 자체적인 타격 능력을 확보하게 된다는 의미다.



육군은 국방개혁 과제이기도 한 ‘50만 드론전사’ 구현을 위해 인력 양성과 기술 숙련도를 끌어올리는 데도 주력하고 있다. 이경진 육군본부 정책실장은 “올해 약 1만1000대의 교육용 상용 드론을 도입했고, 2029년까지 5만대로 확대할 예정”이라고 말했다. 병력 구조상 3년 안에 분대 단위마다 최소 1대의 드론이 보급되는 수준까지 운용체계가 자리 잡을 것으로 전망된다.



군이 드론 전력화에 속도를 내는 건 현대전에서 드론이 보조전력이 아닌 필수 전투수단으로 자리 잡았다는 판단 때문이다. 병력 감소가 현실화한 상황에서 전투 효율성을 높이기 위한 대응 전략이기도 하다. 드론은 러시아·우크라이나 전쟁과 중동 전쟁에서 저비용·고효율 전력으로 기존 화력 체계를 보완·대체하는 양상을 보였다.







송태화 기자 alvin@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 송태화 기자 alvin@kmib.co.kr 760 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 육군이 드론을 소총과 같은 개인화기 수준의 필수 전투수단으로 정의하고 전군 운용을 목표로 전력화에 나선다. 드론을 특정 병과 장비가 아닌 전투원 개인의 기본 장비로 전환하겠다는 구상이다. 전투원이 드론으로 전장을 실시간 확인하고 즉각 대응하는 방식으로 변화할 전망이다. 전력 보강을 뛰어넘는 전쟁 수행 방식의 일대 변화를 꾀하는 것으로 평가된다.김규하 육군참모총장은 29일 충남 계룡대 육군본부에서 열린 기자간담회에서 “현재 전장의 상징인 드론은 앞으로 개인화기와 같은 개념”이라며 “감시·정찰·타격·지원까지 전투원이 자유자재로 활용하는 체계로 발전시키겠다”고 밝혔다. 드론을 개인화해 전장 운용 방식을 전환하겠다는 뜻이다. 김 총장은 “우리 드론 전력이 기술 진보를 따라가지 못해 정체된 것은 사실”이라면서도 “2018년부터 드론 정책을 추진해온 만큼 이제 혁신의 시기에 근접했다”고 평가했다. 이어 “(앞으로는) 중대부터 군단급, 작전사령부까지 모든 제대에서 드론을 운용하게 될 것”이라며 “각 제대의 전술·전략 목적에 맞춘 드론 전력화를 추진 중”이라고 말했다.육군은 구체적으로 ‘대대급 자폭드론’을 도입하겠다고 예고했다. 대대급 자폭드론을 전방 전투부대에 배치해 공격용 드론 운용을 본격화한다는 계획이다. 그간 정밀타격은 포병이나 기갑 등 화력 병과에 주로 의존했다. 대대급 자폭드론 도입은 보병 대대 단위에서도 자체적인 타격 능력을 확보하게 된다는 의미다.육군은 국방개혁 과제이기도 한 ‘50만 드론전사’ 구현을 위해 인력 양성과 기술 숙련도를 끌어올리는 데도 주력하고 있다. 이경진 육군본부 정책실장은 “올해 약 1만1000대의 교육용 상용 드론을 도입했고, 2029년까지 5만대로 확대할 예정”이라고 말했다. 병력 구조상 3년 안에 분대 단위마다 최소 1대의 드론이 보급되는 수준까지 운용체계가 자리 잡을 것으로 전망된다.군이 드론 전력화에 속도를 내는 건 현대전에서 드론이 보조전력이 아닌 필수 전투수단으로 자리 잡았다는 판단 때문이다. 병력 감소가 현실화한 상황에서 전투 효율성을 높이기 위한 대응 전략이기도 하다. 드론은 러시아·우크라이나 전쟁과 중동 전쟁에서 저비용·고효율 전력으로 기존 화력 체계를 보완·대체하는 양상을 보였다.북한도 러시아 파병을 계기로 드론을 앞세운 현대전을 경험하며 드론 전력 강화에 착수했다. 드론이 한반도에서도 감시와 타격을 결합한 형태의 실질적 군사 위협으로 부상한 것이다. 조상근 카이스트 국가미래전략기술정책연구소 교수는 “전문요원이 운용하던 드론이 제대 단위 전투원까지 확대되면 전장 판도를 바꾸는 ‘게임체인저’가 될 것”이라며 “인구절벽으로 병력 자원이 감소하는 우리 군이 125만명 병력을 유지하는 북한에 맞서 전투 효율성을 높일 수 있는 수단이 될 것”이라고 말했다.송태화 기자 alvin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지