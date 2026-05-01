홈플러스 회생안 가결기간 7월 3일까지 재연장

SSM 부문 매각으로 기회 더 잡아

최대 채권자 추가 자금 투입 필요

한 행인이 30일 서울 시내 한 홈플러스 매장 앞을 지나가고 있다. 뉴시스

법정관리(회생절차) 중인 홈플러스의 회생계획안 가결 기간이 2개월 연장됐다. 궁지에 몰린 홈플러스가 기업형슈퍼마켓(SSM) 부문 매각을 계기로 한 번 더 기회를 잡았다. 다만 홈플러스는 최대 채권자인 메리츠 금융그룹의 추가 자금 투입 없이는 여전히 자체 생존이 어려운 상황이다.



서울회생법원 4부는 30일 홈플러스의 회생계획안 가결 기간을 오는 7월 3일까지 연장하는 결정을 내렸다. 재판부는 “홈플러스 익스프레스 부문 매각이 실질적으로 진행돼 우선협상대상자와 양수도계약 체결을 앞두고 있다”며 “관리인은 양수도계약이 체결되면 추가 긴급운영자금(DIP) 파이낸싱을 통한 자금을 마련해 구조혁신 및 경영정상화 방안을 진행하겠다는 계획을 밝혔다”고 설명했다.



재판부는 또 “이미 진행되는 매각 절차 및 후속 조치가 제대로 마무리되기를 기다려 회생계획안의 수행 가능성을 제고할 필요가 있다”고 덧붙였다. 서울회생법원은 홈플러스 익스프레스 양수도계약 체결 및 계약금 납부를 4월 중에 완료하고, 6월 내에 잔금 납부·계약을 완료한다는 계획이다.



다만 홈플러스는 여전히 추가 자금 확보가 절실한 상황이다. 홈플러스 익스프레스의 매각가는 당초 예상했던 3000억원에 채 못 미칠 가능성이 있어서, 급한 불을 끄는데 그칠 것으로 보인다. 지난달 긴급운영자금 1000억원을 투입했을 때도 밀린 임금 지급에 전부 소진됐다.



게다가 업계 내에서는 이커머스 위주로 재편된 유통 환경에서 살아남으려면 단순히 연명을 위한 자금이 아니라, 과감한 투자가 가능할 만한 자금이 확보돼야 할 시점이라는 지적도 나온다.







이택현 기자 alley@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 법정관리(회생절차) 중인 홈플러스의 회생계획안 가결 기간이 2개월 연장됐다. 궁지에 몰린 홈플러스가 기업형슈퍼마켓(SSM) 부문 매각을 계기로 한 번 더 기회를 잡았다. 다만 홈플러스는 최대 채권자인 메리츠 금융그룹의 추가 자금 투입 없이는 여전히 자체 생존이 어려운 상황이다.서울회생법원 4부는 30일 홈플러스의 회생계획안 가결 기간을 오는 7월 3일까지 연장하는 결정을 내렸다. 재판부는 “홈플러스 익스프레스 부문 매각이 실질적으로 진행돼 우선협상대상자와 양수도계약 체결을 앞두고 있다”며 “관리인은 양수도계약이 체결되면 추가 긴급운영자금(DIP) 파이낸싱을 통한 자금을 마련해 구조혁신 및 경영정상화 방안을 진행하겠다는 계획을 밝혔다”고 설명했다.재판부는 또 “이미 진행되는 매각 절차 및 후속 조치가 제대로 마무리되기를 기다려 회생계획안의 수행 가능성을 제고할 필요가 있다”고 덧붙였다. 서울회생법원은 홈플러스 익스프레스 양수도계약 체결 및 계약금 납부를 4월 중에 완료하고, 6월 내에 잔금 납부·계약을 완료한다는 계획이다.다만 홈플러스는 여전히 추가 자금 확보가 절실한 상황이다. 홈플러스 익스프레스의 매각가는 당초 예상했던 3000억원에 채 못 미칠 가능성이 있어서, 급한 불을 끄는데 그칠 것으로 보인다. 지난달 긴급운영자금 1000억원을 투입했을 때도 밀린 임금 지급에 전부 소진됐다.게다가 업계 내에서는 이커머스 위주로 재편된 유통 환경에서 살아남으려면 단순히 연명을 위한 자금이 아니라, 과감한 투자가 가능할 만한 자금이 확보돼야 할 시점이라는 지적도 나온다.홈플러스도 이날 입장문을 내 “현 시점에서 대규모 유동성을 신속하게 공급할 수 있는 현실적인 주체는 메리츠금융 그룹이 사실상 유일하다”며 “익스프레스 매각대금 회수가 예정된 상황에서의 브릿지론 및 DIP 금융은 회생절차의 연속성을 유지하기 위한 필수적인 금융조치”라고 강조했다. 홈플러스는 앞서 메리츠금융 그룹에 브릿지론과 DIP 금융을 통한 긴급 운영 자금 지원을 공식적으로 요청한 상태다. 메리츠금융 그룹은 홈플러스의 현금화 가능한 부동산의 사실상 전부를 신탁방식 담보로 잡고 있다.이택현 기자 alley@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지