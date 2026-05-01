LX하우시스, 강남 논현동에 플래그십 개장
체험·상담·구매 한 번에 가능
‘큐레이터 스튜디오’ 등 운영
국내 주거자재 매출 1위 기업 LX하우시스가 서울 강남구 논현동에 대규모 전시장을 열었다. 브랜드 소개부터 체험과 상담, 구매까지 한 번에 할 수 있는 장소다.
LX하우시스는 30일 서울 강남구 학동로 134번지 일원에 ‘LX Z:IN(지인) 플래그십’을 정식 개장했다고 밝혔다. 연면적 1690㎡(약 510평) 규모 3개층으로서 앞으로 LX하우시스의 브랜드 대표 전시장 역할을 할 계획이다.
먼저 1층에는 LX하우시스 브랜드의 변화와 역사를 체험해볼 수 있는 ‘인사이트 스튜디오’가 있다. 방문객들은 이후 3층에서 2층으로 내려오면서 LX하우시스의 각종 제품을 직접 체험하거나 조합을 구성할 수 있다.
3층에는 인테리어 스타일과 공간 상품을 체험해보는 ‘매칭 큐브’를 비롯해 ‘큐레이터 스튜디오’가 운영된다. 같은 층의 컨설팅 라운지에서는 전문가로부터 맞춤형 상담을 받을 수 있다. 2층에는 주거공간 인테리어에 필요한 각종 자재를 직접 살펴보는 ‘자재 라이브러리’가 운영된다. 방문객들은 취향에 맞는 조합을 만들고 구매까지 할 수 있다.
LX하우시스는 전시장에 방문해 자재 조합을 만들고 응모한 고객을 대상으로 5월 말까지 ‘나만의 픽(Pick)’ 이벤트를 진행한다. 추첨으로 스마트TV LG스탠바이미2 등 경품을 제공하는 행사다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사