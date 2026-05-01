수출입은행 ‘한반도미래포럼’ 개최… 경제공동체 구상 제시
남북협력 제한에도 장기 로드맵 강조
한국수출입은행은 30일 재정경제부·통일부와 함께 서울 영등포구 콘래드호텔에서 ‘2026 한반도 미래비전 포럼’을 개최했다고 밝혔다. 이번 포럼은 국정과제인 한반도 평화공존을 위한 미래 전략과 공동 번영을 위한 새로운 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
기조 발표를 한 김병연 서울대 석좌교수는 남북관계의 새로운 목표로 ‘한반도의 평화와 번영을 위한 경제공동체’라는 단계적 해법 설계를 제안했다. 황기연 수은행장은 “한반도 공동 문제 대응을 위해 미래기술, 국제협력 등을 통한 새로운 가능성을 모색해야 한다”고 말했다.
남북 대화 협력 여건이 제한적이지만 장기적 관점이 필요하다는 제언도 나왔다. 김남중 통일부 차관은 환영사에서 “정부는 한반도 평화공존 정책을 흔들림 없이 추진하고 한반도의 장기적인 경제협력 모델을 그려 나가는 노력도 병행할 것”이라고 말했다. 문지성 재경부 국제경제관리관은 “신중하고 일관된 접근과 철저한 준비는 중장기적으로 의미 있는 성과로 이어질 것”이라고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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