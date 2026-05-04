1937년 도민 성금으로 지은 도청사에 1만4000권 ‘그림책정원’

[로컬&이슈]

국가등록문화유산 충북도청본관

원형 살려 도서관으로 리모델링

주차공간 잔디 심어 녹지 쉼터로

도청 인근의 옛 지하벙커도 인기

충북도청 ‘문화광장 815’와 건물 외벽에 지난 4월 형형색색의 영상이 송출되고 있다. 충북도 제공

“자녀들과 그림책정원에 자주 오고 싶네요.”



지난 3월 ‘그림책정원 1937’이 문을 열면서 행정공간이던 충북도청이 문화관광 시설로 주목받고 있다. 다양한 그림책을 한 곳에서 읽을 수 있고 푸른 정원을 즐길 수 있는 매력적인 공간으로 꼽힌다. 그림책정원 1937은 그림책을 매개로 전시와 체험, 교육을 연결한 복합문화공간이다. 국가등록문화유산 55호인 도청 본관이 그림책도서관으로 탈바꿈한 것이다.



옛 도지사 집무실이 있던 그림책정원 1937에 들어서면 일본의 전형적인 건축양식으로 알려진 붉은 벽돌의 외벽을 마주하게 된다. 오랜 세월을 견딘 붉은 벽돌은 그림책과 편안한 조화를 이룬다. 그림책정원 1937에는 1만4000권의 그림책이 책장에 채워져 있다. 눈으로 보고 상상할 수 있는 아기자기한 그림책부터 그림이 튀어나오는 입체북(팝업북)까지 다양하다. 팝업북만 무려 2400권으로 국내 최대 규모를 자랑한다.



이곳은 충북도민의 자발적 성금으로 건립한 도청 본관의 역사성을 상징한다. 붉은 벽돌 외관과 좌우 대칭 구조로 1937년에 지어진 이 건물은 2003년 국가등록문화재 제55호로 지정됐다. 리모델링은 건물을 철거하거나 외형을 크게 바꾸는 대신 원형을 최대한 보존하고 그 가치를 드러내는 방향으로 추진됐다. 붉은 벽돌의 질감과 공간 구조를 되살리고 기존 건축의 틀을 유지하며 내부를 문화·체험 중심 공간으로 재구성한 것이다.



어린이들이 지난 3월 문을 연 '그림책정원 1937'에서 그림책을 보고 있는 모습. 충북도 제공

그림책정원 1937은 3층 규모로 어린이와 영유아를 위한 열람 공간과 국내외 그림책 서가로 조성됐다. 팝업북 전시, 메이커 스페이스, 인공지능(AI) 스페이스, 역사 아카이브, 교육실 등 체험 프로그램도 풍성하다. 오는 7월까지 그림책 ‘강아지 똥’의 작가 정승각과 세계적으로 주목받는 팝업 북 작가 엘레나 셀레나의 개인전도 선보인다. 정 작가는 ‘까막나리에서 온 삽사리’ ‘강아지똥’ ‘오소리네 집 꽃밭’ ‘황소 아저씨’ 등 대표 원화 작품 104점을 소개한다. 엘레나 셀레나는 대표작을 입체적으로 선보인다.







문화광장 815는 기존 주차공간을 녹지 쉼터로 전환됐다. 주차선을 지우고 잔디를 심었다. 이 광장은 광복 80주년을 기념하는 역사적 의미를 담아 815평(2690㎡) 부지에 조성됐다.



도청에 공연장도 들어섰다. 옛 도의회 본의회장이 300석 규모의 복합문화공간인 문화홀로 단장했다. 도의회 청사 신축·이전에 따라 남겨진 의회 건물을 리모델링하면서 옛 본회의장을 전시, 클래식 공연, 강연, 소규모 연극 등이 가능한 300석 규모의 복합문화공간으로 조성했다. 본회의장 특유의 높은 층고와 계단식 방청석 구조는 그대로 활용하면서 현대적 감각의 인테리어를 더하고 낡은 냉난방·조명·방송설비 등은 전면 교체해 편의성을 높였다.



1953년 준공한 도청 대회의실은 오랜 건축미를 살리면서도 현대적 기능을 가미한 복합문화공간으로 새로 단장해 지난해 10월 개관했다. 실내마감으로 가려졌던 수직창과 목조 트러스 구조를 복원하고 1950년대 적벽돌 등을 드러내 원형의 아름다움을 살리도록 설계됐다. 도는 이 공간을 회의뿐 아니라 전시와 공연, 소규모 연회 등을 할 수 있는 문화공간으로 활용하고 있다. 도는 도청 담장 철거를 시작으로 옥상정원, 벙커 개방, 잔디광장, 그림책정원 1937 등을 조성했다. 450대의 차량을 수용할 수 있는 도청 후생복지관 주차장이 오는 6월 준공되면 고질적인 주차난도 해소될 전망이다.



지난 4월 빛과 영상이 어우러진 도청의 미디어파사드 공연을 스마트폰으로 찍고 있는 한 시민. 충북도 제공

도청 인근의 옛 지하벙커도 인기다. 이 벙커는 2023년 11월 ‘당산 생각의 벙커’라는 이름으로 50년 만에 베일을 벗고 다양한 전시와 공연을 선사하고 있다. 이곳은 1973년 암반을 깎아 만든 전시 대비 시설로 50여년간 지휘통제소 등으로 사용됐다. 길이 20m, 폭 4m, 높이 5.2m의 아치형 구조다. 연면적 2156㎡ 규모로 14개의 격실을 갖추고 있다. 청주 도심을 조망할 수 있는 벙커 후문에서 당산공원으로 이어지는 산책로도 조성됐다.



지난달 27일 도청에서 만난 김영환 충북지사 예비후보는 민선 8기 성과로 그림책정원 1937을 꼽았다. 김 후보는 “그림책정원 1937은 아내의 아이디어로 구상하게 됐고 수십년 동안 내장마감재로 감춰졌던 붉은 벽돌이 드러나도록 작업 지시를 했다”며 “그 결과 퀄리티가 높고 차별화된 명품이 완성됐다. 입장료와 주차료, 문턱이 모두 없는 세계에서 유일한 곳”이라고 설명했다.



그는 “청주에 가볼 만한 곳이 생겼다는 얘기를 자주 듣고 있다. 한 번 왔다 가는 곳이 아니라 늘 가고 싶은 곳이 됐다는 점이 희망적이다. 도청은 아이들의 웃음소리가 넘치는 문화공간으로 세계적인 명소가 될 것”이라고 강조했다. 김 후보는 “도청이 도민의 삶을 예술로 채우는 충북의 대표 문화 거점이 될 것으로 기대한다”고 말했다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr 172 응원 하기 충북 소식을 전합니다 “자녀들과 그림책정원에 자주 오고 싶네요.”지난 3월 ‘그림책정원 1937’이 문을 열면서 행정공간이던 충북도청이 문화관광 시설로 주목받고 있다. 다양한 그림책을 한 곳에서 읽을 수 있고 푸른 정원을 즐길 수 있는 매력적인 공간으로 꼽힌다. 그림책정원 1937은 그림책을 매개로 전시와 체험, 교육을 연결한 복합문화공간이다. 국가등록문화유산 55호인 도청 본관이 그림책도서관으로 탈바꿈한 것이다.옛 도지사 집무실이 있던 그림책정원 1937에 들어서면 일본의 전형적인 건축양식으로 알려진 붉은 벽돌의 외벽을 마주하게 된다. 오랜 세월을 견딘 붉은 벽돌은 그림책과 편안한 조화를 이룬다. 그림책정원 1937에는 1만4000권의 그림책이 책장에 채워져 있다. 눈으로 보고 상상할 수 있는 아기자기한 그림책부터 그림이 튀어나오는 입체북(팝업북)까지 다양하다. 팝업북만 무려 2400권으로 국내 최대 규모를 자랑한다.이곳은 충북도민의 자발적 성금으로 건립한 도청 본관의 역사성을 상징한다. 붉은 벽돌 외관과 좌우 대칭 구조로 1937년에 지어진 이 건물은 2003년 국가등록문화재 제55호로 지정됐다. 리모델링은 건물을 철거하거나 외형을 크게 바꾸는 대신 원형을 최대한 보존하고 그 가치를 드러내는 방향으로 추진됐다. 붉은 벽돌의 질감과 공간 구조를 되살리고 기존 건축의 틀을 유지하며 내부를 문화·체험 중심 공간으로 재구성한 것이다.그림책정원 1937은 3층 규모로 어린이와 영유아를 위한 열람 공간과 국내외 그림책 서가로 조성됐다. 팝업북 전시, 메이커 스페이스, 인공지능(AI) 스페이스, 역사 아카이브, 교육실 등 체험 프로그램도 풍성하다. 오는 7월까지 그림책 ‘강아지 똥’의 작가 정승각과 세계적으로 주목받는 팝업 북 작가 엘레나 셀레나의 개인전도 선보인다. 정 작가는 ‘까막나리에서 온 삽사리’ ‘강아지똥’ ‘오소리네 집 꽃밭’ ‘황소 아저씨’ 등 대표 원화 작품 104점을 소개한다. 엘레나 셀레나는 대표작을 입체적으로 선보인다.그림책정원 1937 건물 앞과 뒤에는 잔디광장이 조성돼 방문객들의 쉼터가 되고 있다. 최근에는 ‘문화광장 815’와 건물 외벽이 거대한 스크린으로 변해 시선을 끌었다. 형형색색의 영상이 송출되며 관람객들의 시선을 집중시켰다. 시공간을 초월한 미디어아트는 독특한 체험을 선사했다. 아이를 목말 태운 부모들과 휴대전화를 들고 촬영에 열중하는 연인들의 모습이 눈에 띄었다. 아이와 함께 공연을 즐긴 김모(46)씨는 “푸른 잔디와 고풍스러운 외벽에 펼쳐진 웅장하고 화려한 영상은 색다른 경험이었다”고 말했다.문화광장 815는 기존 주차공간을 녹지 쉼터로 전환됐다. 주차선을 지우고 잔디를 심었다. 이 광장은 광복 80주년을 기념하는 역사적 의미를 담아 815평(2690㎡) 부지에 조성됐다.도청에 공연장도 들어섰다. 옛 도의회 본의회장이 300석 규모의 복합문화공간인 문화홀로 단장했다. 도의회 청사 신축·이전에 따라 남겨진 의회 건물을 리모델링하면서 옛 본회의장을 전시, 클래식 공연, 강연, 소규모 연극 등이 가능한 300석 규모의 복합문화공간으로 조성했다. 본회의장 특유의 높은 층고와 계단식 방청석 구조는 그대로 활용하면서 현대적 감각의 인테리어를 더하고 낡은 냉난방·조명·방송설비 등은 전면 교체해 편의성을 높였다.1953년 준공한 도청 대회의실은 오랜 건축미를 살리면서도 현대적 기능을 가미한 복합문화공간으로 새로 단장해 지난해 10월 개관했다. 실내마감으로 가려졌던 수직창과 목조 트러스 구조를 복원하고 1950년대 적벽돌 등을 드러내 원형의 아름다움을 살리도록 설계됐다. 도는 이 공간을 회의뿐 아니라 전시와 공연, 소규모 연회 등을 할 수 있는 문화공간으로 활용하고 있다. 도는 도청 담장 철거를 시작으로 옥상정원, 벙커 개방, 잔디광장, 그림책정원 1937 등을 조성했다. 450대의 차량을 수용할 수 있는 도청 후생복지관 주차장이 오는 6월 준공되면 고질적인 주차난도 해소될 전망이다.도청 인근의 옛 지하벙커도 인기다. 이 벙커는 2023년 11월 ‘당산 생각의 벙커’라는 이름으로 50년 만에 베일을 벗고 다양한 전시와 공연을 선사하고 있다. 이곳은 1973년 암반을 깎아 만든 전시 대비 시설로 50여년간 지휘통제소 등으로 사용됐다. 길이 20m, 폭 4m, 높이 5.2m의 아치형 구조다. 연면적 2156㎡ 규모로 14개의 격실을 갖추고 있다. 청주 도심을 조망할 수 있는 벙커 후문에서 당산공원으로 이어지는 산책로도 조성됐다.지난달 27일 도청에서 만난 김영환 충북지사 예비후보는 민선 8기 성과로 그림책정원 1937을 꼽았다. 김 후보는 “그림책정원 1937은 아내의 아이디어로 구상하게 됐고 수십년 동안 내장마감재로 감춰졌던 붉은 벽돌이 드러나도록 작업 지시를 했다”며 “그 결과 퀄리티가 높고 차별화된 명품이 완성됐다. 입장료와 주차료, 문턱이 모두 없는 세계에서 유일한 곳”이라고 설명했다.그는 “청주에 가볼 만한 곳이 생겼다는 얘기를 자주 듣고 있다. 한 번 왔다 가는 곳이 아니라 늘 가고 싶은 곳이 됐다는 점이 희망적이다. 도청은 아이들의 웃음소리가 넘치는 문화공간으로 세계적인 명소가 될 것”이라고 강조했다. 김 후보는 “도청이 도민의 삶을 예술로 채우는 충북의 대표 문화 거점이 될 것으로 기대한다”고 말했다.청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지