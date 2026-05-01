기계에 생명 불어넣는다… 세탁기 혁신 이끈 ‘DD 모터의 대부’

[산업현장의 고수들] ‘33년 외길’ 안준호 LG전자 연구위원

안준호 LG전자 연구위원이 30일 서울 금천구 LG전자 가산R&D캠퍼스에서 가전제품에 들어가는 모터의 메커니즘을 설명하고 있다. 안 연구위원은 1993년 금성사(현 LG전자)에 입사해 33년 ‘모터 외길 인생’을 걸어온 공을 인정받아 2012년 직무별 상위 1%에게만 주어지는 연구위원에 선발됐다. 이병주 기자

‘우연한 선택’이 천직이 되기까지



세계 최초 DD 모터의 탄생



LG전자가 세계 최초로 개발한 DD(다이렉트 드라이브) 모터. LG전자 제공

모터 외길, 이제 전기차·로봇으로



“중국, 1990년대 일본 같은 존재 돼”



“선택했으면 흔들림 없이 나아가라”

