김현서 파이프오르간 독주회, 아이노스 합창단 창단 30주년 감사 제61회 정기연주회
[And 방송·문화]
김현서 파이프오르간 독주회(왼쪽 포스터)가 오는 13일 서울 영등포구 영산아트홀에서 열린다. 가톨릭대를 거쳐 한양대 대학원에 재학 중인 김현서는 제13회 국민일보&영산아트홀 오르간 콩쿠르 일반부 3위와 제2회 한국예술음악협회 오르간 콩쿠르 일반부 2위에 오르며 기량을 입증했다. 지난해에 이어 올해도 영산아트홀 파이프오르간 시리즈의 일환으로 독주회를 여는 그는 서문교회, 동서울교회 등에서도 리사이틀을 가졌다. 이번 독주회에서는 디트리히 북스테후데 ‘토카타 D단조’, 바흐의 ‘프렐류드&푸가’ BWV543과 ‘트리오 소나타 4번’ BWV 528, 멘델스존 ‘오르간 소나타 2번’ Op.65, 세자르 프랑크의 ‘코랄 2번’, 가스통 리테즈의 ‘프렐류드와 댄스 푸가’ 등을 들려준다. 문의 영산아트홀(02-6181-5263)
아이노스 합창단이 오는 18일 영산아트홀에서 창단 30주년 감사 제61회 정기연주회(오른쪽)를 연다. 지휘자 이선우 단장이 1996년 창단한 아이노스 합창단은 성가 전문 합창단이다. ‘아이노스’는 고대 그리스어로 ‘찬양’과 ‘찬미’란 뜻이다. 단원들은 성악을 전공한 기독교 신자로 구성됐다. 그동안 정기 연주회 60회를 포함해 550여 회의 연주를 했다. 또 다양한 성가를 CD 49장과 USB 4장으로 발매했다. 이번 연주회에서는 하이든의 ‘테 데움’을 연주한다. 지휘자 이선우를 중심으로 소프라노 현영애, 피아노 염정은·윤경주·황나래, 아이노스 챔버 오케스트라(악장 이지연)가 함께 무대를 꾸민다. 문의 아이노스합창단(010-3227-5617)
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