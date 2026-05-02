‘천만 관중’ 야구 인기에… 예능도 드라마도 ‘야구 천하’

은퇴 레전드 출연 예능뿐 아니라

여성팬 급증에 드라마도 줄이어

한효주·김우빈·김래원 등 주연작





예능에서 야구는 이미 검증된 흥행 카드로 통한다. 2022년 6월부터 올해 2월까지 4개 시즌에 걸쳐 방송된 ‘최강야구’(JTBC)가 대표적이다. 은퇴한 레전드 선수들이 팀을 꾸려 전국의 고교·대학·독립리그 등 아마추어 팀들과 경기를 치르는 콘셉트로 방송 초기부터 화제를 모았다.



은퇴 선수들이 모여 경기하는 포맷은 2022년 3~5월 방송된 ‘빽 투 더 그라운드’(MBN)가 시초 격이다. 김태균·윤석민·이대형·심수창 등 주요 멤버들이 ‘최강야구’에서 다시 호흡을 맞췄다. KBO리그 10개 구단 현역 선수들이 출연해 야구 관련 이야기를 나누는 ‘야구대표자: 덕후들의 리그’(티빙)도 뜨거운 호응을 얻었다. 지난해 시즌3에서는 이대호·김태균·윤석민이 MC를 맡았다.



지난해 말부터 올해 초까지 방송된 ‘야구여왕’(채널A)은 각기 다른 종목의 레전드 출신 여성 선수들이 팀을 이뤄 야구 전국대회에 도전하는 여정을 다뤘다. ‘골프 여왕’ 박세리가 단장, 전직 메이저리거 추신수가 감독을 맡고 육상 김민지, 핸드볼 김온아, 수영 정유인 등이 선수로 뛰었다.





최근에는 U-10 유소년 선수들로 팀을 꾸려 리그전을 치르는 ‘우리 동네 야구대장’(KBS2·사진)이 이목을 끌고 있다. 박용택이 서울 ‘리틀 트윈스’, 이대호가 부산 ‘리틀 자이언츠’, 김태균은 충청 ‘리틀 이글스’, 나지완이 광주 ‘리틀 타이거즈’의 감독으로 나서 꿈나무들을 지도한다.







야구에 관심 있는 여성들이 늘면서 야구는 드라마 소재로도 부상하고 있다. 통상 드라마의 주요 시청층이 여성이기 때문이다. 다수의 야구 드라마가 올해 방영을 앞두고 있다. 한효주와 공명이 주연을 맡은 ‘너의 그라운드’(MBC)는 야구와 로맨스를 결합한 작품이다. 2년째 재활 중인 에이스 투수(공명)가 변호사 출신 에이전트(한효주)를 만나 복귀를 위해 분투하는 여정을 그린다.



동명 웹툰이 원작인 김우빈 주연의 ‘기프트’(tvN)도 기대를 모은다. 불의의 사고 이후 남다른 능력이 생긴 프로팀 코치(김우빈)가 아마추어 꼴찌팀 고교 야구부 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기다. 신임 단장(남궁민)이 꼴찌팀을 재건하는 내용의 ‘스토브리그’(2009·사진)로 큰 성공을 거뒀던 SBS는 ‘풀카운트’를 내년 선보인다. 프로야구 코치 경쟁을 그린 작품으로, 김래원이 가을야구 탈락 위기에 놓인 인기 구단의 감독대행을 연기한다.



스포츠 드라마의 경우 룰을 알아야 하는 등 진입 장벽이 존재한다. 단조로운 서사 구조도 한계로 지적된다. 정 평론가는 “예능에서 성과를 보인 야구 소재가 드라마에서도 통하리라 보긴 어렵다. 스포츠 자체의 극적 재미를 이기는 드라마를 만들기가 쉽지 않기 때문”이라며 “‘스토브리그’가 경기 아닌 리더십을 조명했듯, 흔치 않은 이면의 이야기를 다루는 새로운 접근이 담겨야 성공 가능성이 있다”고 말했다.



권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr 8369 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 프로야구 인기가 나날이 높아지면서 KBO리그는 국내 프로 스포츠 사상 처음으로 2024년부터 2년 연속 1000만 관중을 돌파했다. 올해는 개막 2주 만에 최단기간 100만 관중 기록을 세웠다. 야구 붐은 방송가로도 번졌다. 야구를 소재로 한 예능 프로그램과 드라마가 줄줄이 제작되고 있다.예능에서 야구는 이미 검증된 흥행 카드로 통한다. 2022년 6월부터 올해 2월까지 4개 시즌에 걸쳐 방송된 ‘최강야구’(JTBC)가 대표적이다. 은퇴한 레전드 선수들이 팀을 꾸려 전국의 고교·대학·독립리그 등 아마추어 팀들과 경기를 치르는 콘셉트로 방송 초기부터 화제를 모았다.은퇴 선수들이 모여 경기하는 포맷은 2022년 3~5월 방송된 ‘빽 투 더 그라운드’(MBN)가 시초 격이다. 김태균·윤석민·이대형·심수창 등 주요 멤버들이 ‘최강야구’에서 다시 호흡을 맞췄다. KBO리그 10개 구단 현역 선수들이 출연해 야구 관련 이야기를 나누는 ‘야구대표자: 덕후들의 리그’(티빙)도 뜨거운 호응을 얻었다. 지난해 시즌3에서는 이대호·김태균·윤석민이 MC를 맡았다.지난해 말부터 올해 초까지 방송된 ‘야구여왕’(채널A)은 각기 다른 종목의 레전드 출신 여성 선수들이 팀을 이뤄 야구 전국대회에 도전하는 여정을 다뤘다. ‘골프 여왕’ 박세리가 단장, 전직 메이저리거 추신수가 감독을 맡고 육상 김민지, 핸드볼 김온아, 수영 정유인 등이 선수로 뛰었다.최근에는 U-10 유소년 선수들로 팀을 꾸려 리그전을 치르는 ‘우리 동네 야구대장’(KBS2·사진)이 이목을 끌고 있다. 박용택이 서울 ‘리틀 트윈스’, 이대호가 부산 ‘리틀 자이언츠’, 김태균은 충청 ‘리틀 이글스’, 나지완이 광주 ‘리틀 타이거즈’의 감독으로 나서 꿈나무들을 지도한다.과거 남성 위주였던 야구 팬덤은 여성층으로 확장하는 추세다. KBO리그를 독점 중계하는 티빙에 따르면 전년 대비 약 30% 증가한 야구 중계 서비스 이용자 가운데 여성 비중이 약 43%로 늘었다. 20대에선 이미 여성 비중이 남성을 앞질렀다. 정덕현 대중문화평론가는 “여성의 스포츠 소비는 팬덤 방식과 유사해 다양한 콘텐츠나 굿즈 소비로 이어진다. 이를 겨냥한 콘텐츠 제작은 자연스러운 현상”이라고 짚었다.야구에 관심 있는 여성들이 늘면서 야구는 드라마 소재로도 부상하고 있다. 통상 드라마의 주요 시청층이 여성이기 때문이다. 다수의 야구 드라마가 올해 방영을 앞두고 있다. 한효주와 공명이 주연을 맡은 ‘너의 그라운드’(MBC)는 야구와 로맨스를 결합한 작품이다. 2년째 재활 중인 에이스 투수(공명)가 변호사 출신 에이전트(한효주)를 만나 복귀를 위해 분투하는 여정을 그린다.동명 웹툰이 원작인 김우빈 주연의 ‘기프트’(tvN)도 기대를 모은다. 불의의 사고 이후 남다른 능력이 생긴 프로팀 코치(김우빈)가 아마추어 꼴찌팀 고교 야구부 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기다. 신임 단장(남궁민)이 꼴찌팀을 재건하는 내용의 ‘스토브리그’(2009·사진)로 큰 성공을 거뒀던 SBS는 ‘풀카운트’를 내년 선보인다. 프로야구 코치 경쟁을 그린 작품으로, 김래원이 가을야구 탈락 위기에 놓인 인기 구단의 감독대행을 연기한다.스포츠 드라마의 경우 룰을 알아야 하는 등 진입 장벽이 존재한다. 단조로운 서사 구조도 한계로 지적된다. 정 평론가는 “예능에서 성과를 보인 야구 소재가 드라마에서도 통하리라 보긴 어렵다. 스포츠 자체의 극적 재미를 이기는 드라마를 만들기가 쉽지 않기 때문”이라며 “‘스토브리그’가 경기 아닌 리더십을 조명했듯, 흔치 않은 이면의 이야기를 다루는 새로운 접근이 담겨야 성공 가능성이 있다”고 말했다.권남영 기자 kwonny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지