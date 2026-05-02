익숙한 선율을 낯선 리듬 위에… 세계인 홀린 K팝 ‘샘플링’

[And 문화]

숏폼서 몇 초 만에 귀 붙잡는 기법

크랜베리스 명곡 차용한 NCT 위시

BTS는 아리랑·에밀레종 소리 담아

게티이미지뱅크

클래식·국악·J팝까지, 시대와 장르를 가로지른 멜로디가 K팝 안에서 다시 태어나고 있다. 익숙한 선율을 낯선 리듬 위에 얹어 청중의 귀를 붙잡는 ‘샘플링(Sampling)’은 단순한 창작 기법을 넘어 K팝이 글로벌 시장을 공략하는 핵심 공식으로 자리 잡았다. 짧은 숏폼 콘텐츠에서 처음 몇 초가 성패를 가르는 시대 속 ‘한 번쯤 들어본 적 있는 멜로디’는 강력한 진입 장벽 해소 장치다.



NCT 위시

최근 샘플링의 묘미를 가장 영리하게 활용한 사례로는 NCT 위시가 꼽힌다. 위시는 정규 1집 타이틀곡 ‘오드 투 러브’에서 아일랜드 록밴드 크랜베리스의 ‘오드 투 마이 패밀리’를 차용했다. 국내 대중에게는 과거 ‘개그콘서트’ 배경음악으로 친숙한 시그니처 멜로디 ‘뚜 뚜루뚜’를 곡 전반에 배치해 원곡이 지닌 향수를 자극하는 동시에 곡의 정체성을 명확히 했다.



K팝의 클래식 음악 샘플링 역사는 SM엔터테인먼트 소속 1세대 아이돌로 거슬러 올라간다. 신화는 ‘티오피(T.O.P)’에서 차이코프스키의 ‘백조의 호수’를 샘플링했고, H.O.T.는 ‘빛’에서 베토벤의 ‘환희의 송가’를, ‘아이야’에서는 모차르트 교향곡 25번을 적극 활용했다. 아이비는 ‘유혹의 소나타’에서 베토벤의 ‘엘리제를 위하여’를 빌려와 강렬하고 긴박한 곡의 비트를 극대화했다.

블랙핑크 레드벨벳

당시 K팝이 음악적 색채를 빌려오는 ‘차용’의 단계에 그쳤다면, 세대를 거치며 원곡의 DNA를 재조합해 다른 음악으로 탈바꿈시키는 재창조 단계로 진화했다. 글로벌 인기 그룹 블랙핑크의 ‘셧 다운’은 파가니니의 ‘라 캄파넬라’를 힙합 트랙으로 재해석했고, 레드벨벳의 ‘필 마이 리듬’은 바흐의 ‘G선상의 아리아’를 곡 전반에 녹여내며 고전미와 팝적 감수성을 결합했다. 레드벨벳은 ‘벌스데이’에선 거슈윈의 ‘랩소디 인 블루’를 샘플링했다. 아이들은 오페라 ‘카르멘’의 ‘하바네라’를 차용한 ‘누드(Nxde)’로 화제를 모았다.



라이즈

복고 열풍과 맞물리며 샘플링의 외연도 급격히 넓어졌다. 2005년 드라마 ‘쾌걸춘향’ OST ‘응급실’을 샘플링한 라이즈의 ‘러브 원원나인’은 과거 향수와 트렌드를 동시에 잡으며 1년 넘게 음원 차트 최상위권에 머물렀다. 아일릿의 ‘빌려온 고양이’는 1989년 일본 애니메이션 ‘파이브 스타 스토리’ OST ‘우아한 탈주’를, 아이브의 ‘애프터 라이크’는 디스코 명곡 ‘아이 윌 서바이브’를 샘플링하며 Y2K 열풍에 가세했다.



‘가장 한국적인 소리’를 전면에 내세운 샘플링도 두드러진다. 서태지와 아이들의 ‘하여가’가 국악 접목의 출발점이었다면, 방탄소년단(BTS)은 이를 글로벌 시장에 맞게 확장했다. 정규 5집 ‘아리랑’에서 민요 아리랑의 선율과 성덕대왕신종(에밀레종)의 울림을 재구성하며 한국적 정서를 전면에 배치했다. 외신들이 “한국 뿌리를 지킨 가장 트렌디한 음악”이라고 평가한 배경이다.







다만 원곡 의존도가 높을 경우 “창작이 아닌 표절”이라는 비판이 뒤따르고, 문화적 맥락을 충분히 고려하지 않을 경우 윤리적 문제로까지 번질 수 있다. BTS 슈가가 2020년 발표한 믹스테이프 수록곡 ‘어떻게 생각해?’는 미국 사이비 교주의 연설을 샘플링했다는 논란에 삭제 후 재발매했다. 2018년 NCT 127 ‘사이먼 세즈’의 도입부에 삽입된 마오리 기도문을 둘러싸고 마오리족 관계자와 지적 재산권 전문가들은 “문화를 존중하지 않았다”고 비판하기도 했다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 산업2부 이다연 기자 ida@kmib.co.kr 660 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 클래식·국악·J팝까지, 시대와 장르를 가로지른 멜로디가 K팝 안에서 다시 태어나고 있다. 익숙한 선율을 낯선 리듬 위에 얹어 청중의 귀를 붙잡는 ‘샘플링(Sampling)’은 단순한 창작 기법을 넘어 K팝이 글로벌 시장을 공략하는 핵심 공식으로 자리 잡았다. 짧은 숏폼 콘텐츠에서 처음 몇 초가 성패를 가르는 시대 속 ‘한 번쯤 들어본 적 있는 멜로디’는 강력한 진입 장벽 해소 장치다.최근 샘플링의 묘미를 가장 영리하게 활용한 사례로는 NCT 위시가 꼽힌다. 위시는 정규 1집 타이틀곡 ‘오드 투 러브’에서 아일랜드 록밴드 크랜베리스의 ‘오드 투 마이 패밀리’를 차용했다. 국내 대중에게는 과거 ‘개그콘서트’ 배경음악으로 친숙한 시그니처 멜로디 ‘뚜 뚜루뚜’를 곡 전반에 배치해 원곡이 지닌 향수를 자극하는 동시에 곡의 정체성을 명확히 했다.K팝의 클래식 음악 샘플링 역사는 SM엔터테인먼트 소속 1세대 아이돌로 거슬러 올라간다. 신화는 ‘티오피(T.O.P)’에서 차이코프스키의 ‘백조의 호수’를 샘플링했고, H.O.T.는 ‘빛’에서 베토벤의 ‘환희의 송가’를, ‘아이야’에서는 모차르트 교향곡 25번을 적극 활용했다. 아이비는 ‘유혹의 소나타’에서 베토벤의 ‘엘리제를 위하여’를 빌려와 강렬하고 긴박한 곡의 비트를 극대화했다.당시 K팝이 음악적 색채를 빌려오는 ‘차용’의 단계에 그쳤다면, 세대를 거치며 원곡의 DNA를 재조합해 다른 음악으로 탈바꿈시키는 재창조 단계로 진화했다. 글로벌 인기 그룹 블랙핑크의 ‘셧 다운’은 파가니니의 ‘라 캄파넬라’를 힙합 트랙으로 재해석했고, 레드벨벳의 ‘필 마이 리듬’은 바흐의 ‘G선상의 아리아’를 곡 전반에 녹여내며 고전미와 팝적 감수성을 결합했다. 레드벨벳은 ‘벌스데이’에선 거슈윈의 ‘랩소디 인 블루’를 샘플링했다. 아이들은 오페라 ‘카르멘’의 ‘하바네라’를 차용한 ‘누드(Nxde)’로 화제를 모았다.복고 열풍과 맞물리며 샘플링의 외연도 급격히 넓어졌다. 2005년 드라마 ‘쾌걸춘향’ OST ‘응급실’을 샘플링한 라이즈의 ‘러브 원원나인’은 과거 향수와 트렌드를 동시에 잡으며 1년 넘게 음원 차트 최상위권에 머물렀다. 아일릿의 ‘빌려온 고양이’는 1989년 일본 애니메이션 ‘파이브 스타 스토리’ OST ‘우아한 탈주’를, 아이브의 ‘애프터 라이크’는 디스코 명곡 ‘아이 윌 서바이브’를 샘플링하며 Y2K 열풍에 가세했다.‘가장 한국적인 소리’를 전면에 내세운 샘플링도 두드러진다. 서태지와 아이들의 ‘하여가’가 국악 접목의 출발점이었다면, 방탄소년단(BTS)은 이를 글로벌 시장에 맞게 확장했다. 정규 5집 ‘아리랑’에서 민요 아리랑의 선율과 성덕대왕신종(에밀레종)의 울림을 재구성하며 한국적 정서를 전면에 배치했다. 외신들이 “한국 뿌리를 지킨 가장 트렌디한 음악”이라고 평가한 배경이다.2024년 그루비룸이 르세라핌 허윤진, 크러쉬와 협업한 ‘예스 오어 노’는 2008년 발매된 브라운아이드걸스의 ‘러브’를 새롭게 변주했다. 과거 K팝 히트곡을 다시 현재의 K팝 사운드로 재구성한 사례다. 이 같은 시도들이 확산된 데에는 ‘숏폼 시대’라는 환경 변화가 결정적으로 작용했다. 틱톡·릴스 등에서 15초 안에 청중을 사로잡아야 하는 상황 속에서 익숙한 멜로디가 즉각적인 반응을 끌어내는 데 가장 효율적이라는 것이다.다만 원곡 의존도가 높을 경우 “창작이 아닌 표절”이라는 비판이 뒤따르고, 문화적 맥락을 충분히 고려하지 않을 경우 윤리적 문제로까지 번질 수 있다. BTS 슈가가 2020년 발표한 믹스테이프 수록곡 ‘어떻게 생각해?’는 미국 사이비 교주의 연설을 샘플링했다는 논란에 삭제 후 재발매했다. 2018년 NCT 127 ‘사이먼 세즈’의 도입부에 삽입된 마오리 기도문을 둘러싸고 마오리족 관계자와 지적 재산권 전문가들은 “문화를 존중하지 않았다”고 비판하기도 했다.이다연 기자 ida@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지