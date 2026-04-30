‘일가족 삼단봉 폭행’ 진천 3인조 강도 공범 검거
사전 답사 등 모의한 50·70대
“가정집에 거액” 말에 범행 결심
충북 진천의 한 단독주택에 침입해 강도 행각을 벌인 3인조 괴한과 공범 2명 등 5명이 모두 경찰에 붙잡혔다.
진천경찰서는 특수강도 혐의로 50대 A씨와 70대 B씨를 28일 체포했다고 29일 밝혔다. A·B씨는 지난 3월 9일 진천군 초평면 한 단독주택에서 일가족을 위협하고 돈을 훔치려 한 혐의로 붙잡힌 50대 C씨 등 3명과 범행을 사전 모의한 혐의를 받는다. 경찰은 조만간 A·B씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.
이들은 ‘가정집에 거액의 현금이 있다’는 얘기를 듣고 범행을 결심한 것으로 알려졌다. A·B씨는 C씨 일당과 범행 대상으로 삼은 주택을 2차례 사전 답사하는 등 한 달 전부터 범행을 함께 계획한 것으로 조사됐다.
앞서 C씨 등 3명은 진천 단독주택에 침입해 일가족 4명을 삼단봉으로 폭행한 뒤 물건을 훔쳐 달아난 혐의로 구속기소됐다. 일당은 집 대문을 두드린 뒤 이를 확인하려고 문을 연 할머니를 삼단봉으로 위협해 집 안으로 들어간 것으로 조사됐다.
일당은 케이블 타이로 가족들의 손발을 묶은 뒤 금고 비밀번호를 요구했다. 하지만 가족 중 1명이 감시가 소홀한 틈을 타 창문을 통해 달아나자 일당은 도주했다가 사흘 만에 경찰에 잡혔다. 이들은 휴대폰과 자동차 열쇠를 훔친 것으로 조사됐다. 경찰 관계자는 “피해자들은 시골의 전원주택에 사는 어르신 등이며 일당과는 일면식이 없는 사이”라고 말했다.
청주지법 형사11부(재판장 강성훈) 심리로 29일 열린 첫 공판에서 C씨 등 3명은 변호인을 통해 “검찰의 공소사실을 모두 인정한다”고 말했다. 검찰이 제출한 증거에 대해서도 모두 동의했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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