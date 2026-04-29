시사 전체기사 [포토] 트럼프 얼굴 새겨진 한정판 여권 입력:2026-04-29 19:13 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 미국 정부가 28일(현지시간) 건국 250주년을 맞아 도널드 트럼프 대통령의 얼굴과 서명이 그려진 한정판 여권을 발행하기로 했다고 밝혔다. AP연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李대통령 “외교분야 자해적 행위 있어…공적 입장 가져야” 2 콧대 높은 민주당, 자중지란 국힘… 힘빠진 후보 단일화 3 하정우의 출사표…“격려해주시면 부서지도록 일하겠다” 4 ‘보선출마’ 하정우·전은수 사표 수리…李대통령, “큰 결단” 격려 5 “오만한 언행, 단호히 조치할 것”…기강 단속 나선 정청래 해당분야별 기사 더보기 1 “해남서 정장 사 입고 왔다”… 늘어선 줄, 청년들의 ‘절박한 봄’ 2 트럼프도 인정한 터프가이… 삼성전자 노조에도 돌직구 3 총파업 예고하더니… 동남아로 휴가 떠난 삼전 노조위원장 4 풍요 속 빈곤… 20대는 독립 늦어지고 노인은 더 외로워졌다 5 하이닉스 팔고 SK스퀘어 담은 연기금…이유는? 해당분야별 기사 더보기 1 최대 248만원… 이재명표 ‘공정수당’ 준다 2 휴지에 ‘카메라 접착제 추정 물질’…여성 피해 후 20대 남성 자수 3 러브버그 전쟁 또 시작?…벌써 계양산엔 유충 ‘우글우글’ 4 “김건희 징역 4년”… 주가조작·샤넬백, 유죄로 뒤집혔다 5 [단독] 2차 특검, 윤석열 ‘군형법상 반란’ 적용… “계엄군과 공범 관계” 해당분야별 기사 더보기 1 “폭탄 터졌으면 정부 멈출 뻔”… 총격 만찬장에 ‘지정생존자’ 없었다 2 착륙 30분 전 기내에서 출산한 임산부…신발끈으로 탯줄 묶어 3 “불편하면 가족도 끊는다” 美 Z세대 60% ‘노 콘택트’ 4 日 유조선 1척 호르무즈 해협 통과… “통행료 안 냈다” 5 미국서 도주한 중국인, 현상금 59억 내걸린 까닭은? 해당분야별 기사 더보기 1 하정우의 전두환·손석구의 노태우 만난다 2 ‘꽃잎’ ‘비정성시’ 재개봉… 스크린에 다시 오르는 비극의 역사 3 이명세 다큐 ‘란 12.3’, 개봉 첫 주 13만 ‘흥행 궤도’ 4 다시 만나는 안성기, 해외 거장도 발길…영화로 가득한 전주 5 부진 늪 빠질라… 프로야구 ‘햄스트링 주의보’ 해당분야별 기사 더보기 1 롯데월드, 서울국제정원박람회서 ‘꿈의 루프’ 정원 공개 2 래퍼 제리케이 악성 뇌종양 투병 끝 별세… 향년 42세 3 인지 건강 관심 확산…“천연물 건기식 새 트렌드” 4 [2026 국민팜엑스포] ‘농촌에서 살아볼까’…이제는 경북 고령으로 5 “기계 맛도 아름답죠”… 마우스로 움직이는 도형들의 춤 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “불편하면 가족도 끊는다” 美 Z세대 60% ‘노 콘택트’ “유권자 명부 내놔” 트럼프 ‘전방위 정보수집’ 또 제동 러브버그 전쟁 또 시작?…벌써 계양산엔 유충 ‘우글우글’ [단독] 2차 특검, 윤석열 ‘군형법상 반란’ 적용… “계엄군과 공범 관계” “돈 갚아라”는 조언에 16번 찔러…지인 살해한 60대 징역 15년 ‘사기 혐의’ 양정원, 경찰 출석…“억울한 부분 밝힐 것” 서울 아파트 전세 실종에 몸값 오르는 빌라 전세 풍요 속 빈곤… 20대는 독립 늦어지고 노인은 더 외로워졌다 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요