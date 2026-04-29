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[포토] 트럼프 얼굴 새겨진 한정판 여권

입력:2026-04-29 19:13
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미국 정부가 28일(현지시간) 건국 250주년을 맞아 도널드 트럼프 대통령의 얼굴과 서명이 그려진 한정판 여권을 발행하기로 했다고 밝혔다. AP연합뉴스

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