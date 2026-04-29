“전쟁 끝나도 이전으로 갈 수 없는 중동”
중동 전쟁 두 달… 무너지는 질서
“사망 6077명… 부상자 4만2564명”
호르무즈 봉쇄… 에너지 판도 변화
미국과 이란이 지난 2월 28일 시작한 전쟁으로 중동 전역에서 2개월간 누적된 사망자 수가 6000명을 넘어선 것으로 나타났다. 미국이 안보를 담당하며 균형을 유지했던 역내 지정학적 질서가 흔들리고, 세계 원유 물동량의 20%를 책임졌던 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 국제 에너지 시장 판도 역시 변화가 불가피해졌다. 아직 전쟁이 마무리되진 않았지만 중동이 전쟁 전 체제로 돌아가기 어려울 것이란 전망이 나온다.
카타르 알자지라방송이 개전 60일째인 28일(현지시간) 기준으로 집계한 중동 내 총사망자 수는 6077명, 부상자 수는 최소 4만2564명이다. 이는 중동에 주둔한 미군 인명 피해를 포함한 숫자로, 사상자의 대부분은 이란과 레바논에 집중됐다. 미국과 이란이 지난 7일 전격 합의한 휴전이 3주 넘게 이어지면서 인명 피해 증가 속도는 다소 둔화됐지만 레바논에선 헤즈볼라 거점에 대한 이스라엘의 공습과 포격이 계속돼 사망자도 매일 늘어나고 있다. 이스라엘군은 이날에도 “레바논 남부를 공습해 헤즈볼라 대원 3명을 사살했다”고 밝혔다.
비교전국 가운데 가장 많은 12명의 사망자가 발생한 아랍에미리트(UAE)의 경우 에너지 시설과 공항, 금융가가 이란의 드론·미사일 공격을 받으면서 막대한 물적 피해까지 떠안았다. UAE가 이미 오래전부터 계획했지만 이번 전쟁을 계기로 확정한 석유수출국기구(OPEC)와 OPEC+ 탈퇴는 중동 내 지정학적·지경학적 질서 변화를 알리는 신호탄으로 평가된다. 다나카 고이치로 일본 게이오대 교수는 니혼게이자이신문에 “UAE와 사우디아라비아는 육상 파이프라인을 통해 호르무즈 해협을 우회하는 수출로를 찾고 있다”며 “중동 국가들은 2월 28일 전으로 돌아갈 수 없다”고 말했다.
전쟁 종식을 위해서는 미국과 이란의 2차 대면 협상부터 성사돼야 하지만 파키스탄 등 중재국을 통한 양국의 물밑 대화는 호르무즈 해협 재개방과 이란의 핵 포기 등 핵심 쟁점에서 이견을 좁히지 못해 평행선을 달리고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 트루스소셜에 “이란은 스스로 붕괴 상태에 처했다고 우리에게 알려왔다. 그들은 우리가 가능한 한 빠르게 해협을 개방하길 원하고 있다”고 주장했지만, 아미르 아크라미니아 이란군 대변인은 국영 IRIB방송에 “전쟁이 끝났다고 생각지 않는다. 우리는 공격 표적 목록을 새롭게 설정했다”며 결사항전 의지를 재확인했다.
트럼프 행정부 내부에선 교전도, 합의도 없는 협상의 교착상태가 장기화될 것이라는 우려가 나온다. 트럼프의 한 측근은 이날 악시오스에 “지금처럼 정체된 상태로는 대통령에게 정치적·경제적으로 모두 최악”이라고 평가했다. 트럼프가 교착상태 장기화를 택했다는 관측도 나온다. 월스트리트저널(WSJ)은 미 당국자들을 인용해 “트럼프가 지난 27일 백악관 상황실 회의를 포함한 최근 회의에서 이란에 대한 장기적인 해상 봉쇄를 준비하라고 참모들에게 지시했다”고 전했다.
트럼프가 이란의 최신 제안인 ‘선(先) 호르무즈 해협 개방, 후(後) 핵 협상’을 놓고 참모들과 논의한 끝에 해협 역(逆)봉쇄를 지속하는 쪽을 선택했다는 것이다.
미 당국자들은 WSJ에 “대통령이 해협 봉쇄를 지속하는 것이 공습을 재개하거나 전쟁에서 당장 손을 떼는 선택지보다 덜 위험하다고 판단했다”고 말했다.
하지만 중동에서 미국과 이란의 대치가 계속되는 한 11월 중간선거를 앞둔 트럼프에게 정치적 부담만 가중될 가능성이 크다. 중동발 에너지 위기는 결국 미국인의 필수품인 휘발유값 상승으로 전이될 수밖에 없기 때문이다. 전미자동차협회(AAA)가 이날 홈페이지에 공개한 50개주 평균 휘발유값은 갤런당 4.176달러로, 2022년 8월 이후 3년8개월 만에 가장 높은 수준까지 치솟았다. 캘리포니아주 평균가는 5.965달러로 6달러 선에 근접했다. 미국인에게 ‘갤런당 4달러’는 고물가를 체감해 다른 소비를 줄이는 심리적 방어선인 동시에 집권당에는 선거에서 이길 수 없는 ‘레드라인’으로 인식된다. 로이터통신과 여론조사업체 입소스가 이날 공개한 여론조사 결과 트럼프의 국정운영 지지율은 34%로 지난해 집권 후 최저 수준으로 내려갔다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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