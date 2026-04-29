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[포토] 생존수영 배워요

입력:2026-04-29 19:13
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초등학생들이 29일 부산 영도구 국립한국해양대 레포츠센터에서 서로 손을 잡고 생존수영법 중 하나인 누워뜨기 자세를 배우고 있다. 연합뉴스

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