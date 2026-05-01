연극 경험, 긴 그리움으로… 무대의상 만드는 ‘한복계 샤넬’

[창작가] 한복 디자이너 김영진

한복 디자이너 김영진이 서울 용산구 한남동 차이킴 아틀리에에서 국민일보와 인터뷰하고 있다. 전통 한복 맞춤 브랜드 ‘차이 김영진’과 기성복 브랜드 ‘차이킴’의 대표인 김영진은 2016년부터 무대 의상 감독으로도 활동하고 있다. 이한형 기자

짧은 연극배우 경험이 그리움으로



명품 브랜드 직원서 한복 디자이너로



이한형 기자

“미장센 제대로 보여주는 작업 하고파”

