화물연대·BGF 교섭 타결… 노봉법 효과에 ‘특고 줄파업’ 우려도

“화물연대는 노봉법 적용 대상”

지노위 판단 이틀 만에 잠정 합의

CU배송기사들, 원청 교섭 성과

법외노조 교섭 요구 분출할 듯

민주노총 공공운수노조 화물연대본부와 편의점 CU의 운송사인 BGF로지스가 29일 고용노동부 진주지청에서 휴가 대차비용 운임 보장 등의 내용이 담긴 단체합의서에 잠정 합의하고 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽 두 번째부터 김영훈 노동부 장관, 이민재 BGF로지스 대표, 김동국 화물연대 위원장, 국회 기후에너지환경노동위원회 간사인 김주영 더불어민주당 의원. 연합뉴스

민주노총 공공운수노조 화물연대본부를 노란봉투법(개정 노동조합법) 적용 대상으로 봐야 한다는 노동위원회의 첫 판단이 나온 지 이틀 만에 화물연대와 BGF로지스가 단체합의서에 잠정 합의했다. 물류망을 쥔 화물연대가 노조 지위를 인정받으면서 노동조건뿐 아니라 임금 인상까지 폭넓게 요구하며 대규모 파업에 나설 경우 산업계에 큰 파장이 미칠 수 있다는 우려가 나온다.



화물연대는 29일 편의점 CU의 운송사인 BGF로지스와 잠정 합의를 이뤘다고 밝혔다. 합의에는 노조 할 권리와 휴가 대차비용 운임 등을 보장해 달라는 화물연대 요구가 담긴 것으로 알려졌다. 화물연대 측은 “특수고용 플랫폼 노동자들도 단결해서 투쟁하면 원청과 교섭해 노동조건을 바꿀 수 있다는 걸 확인했다”고 평가했다. 앞서 화물연대 CU지회 소속 배송기사들은 BGF리테일과 BGF로지스의 직접 교섭을 촉구하며 일부 물류센터와 생산공장 등을 점거해 왔다.



경영계에서는 지난 27일 화물연대의 노조 지위를 인정하는 서울지방노동위원회의 판단에 이어 이번 협상 타결까지 더해지면서 법외노조로 분류되던 사업장의 직접 교섭 요구가 분출할 것이라고 우려한다. 노조로 인정된다는 것은 파업권이 인정되고, 면책권도 부여받게 된다는 것을 의미한다. 이 때문에 물류·유통 분야의 특고 노동자 파업이 더 빈번해질 수 있다는 것이다.



박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 “노조 인정을 받지 않던 화물연대 소속 지회들이 각개격파로 교섭을 요구할 가능성이 높아졌고, 물류망을 쥔 상황에서 사업장을 점거한다거나 압박을 가하면서 정부를 움직여 협상을 끌어내는 식으로 요구할 가능성이 커졌다”고 지적했다.



노동위원회는 노란봉투법 적용 여부가 임금 인상을 의미하는 건 아니라며 선을 그었지만, 결국 임금 인상 요구가 거셀 수밖에 없다는 전망도 나온다. 박수근 중앙노동위원회 위원장은 지난 13일 기자간담회에서 노동계의 임금인상 요구에 대해 “너무 많은 기대, 주장을 하고 있다”고 지적한 바 있다.



이번 CU지회 합의에서도 ‘휴가 대차비용 운임 보장’에 대한 합의가 포함됐다. 결국 운임 비용 인상에 대한 요구로 이어진 셈이다. 김성희 고려대 노동전문대학원 교수는 “휴식권을 찾으려면 운임 보장에 대한 요구를 할 수밖에 없는데, 노란봉투법을 놓고 ‘임금은 안 된다’고 기계적으로 잘라 적용할 수 없다”고 말했다. 노동쟁의의 대상 범위가 확대될 수밖에 없다는 의미다.



CU 사태는 노동위원회 이의 신청 절차를 밟지 않고 노사 자율 대화로 타결됐다는 긍정적 의미가 있다. 하지만 화물연대가 상황 유불리에 따라 노조 혹은 개인사업자를 내세우고 있다는 비판도 제기된다. 한 재계 관계자는 “CU지회는 노란봉투법 판단을 받기 위해 노동위 절차도 밟지 않았다”며 “근로자로 관리 감독은 받기 싫어 노조 설립 신고를 하지 않으면서 노봉법을 내세우며 원청에 교섭을 요구하는 행위는 ‘체리피커’ 아닌가”라고 지적했다.



김유나 기자 spring@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 민주노총 공공운수노조 화물연대본부를 노란봉투법(개정 노동조합법) 적용 대상으로 봐야 한다는 노동위원회의 첫 판단이 나온 지 이틀 만에 화물연대와 BGF로지스가 단체합의서에 잠정 합의했다. 물류망을 쥔 화물연대가 노조 지위를 인정받으면서 노동조건뿐 아니라 임금 인상까지 폭넓게 요구하며 대규모 파업에 나설 경우 산업계에 큰 파장이 미칠 수 있다는 우려가 나온다.화물연대는 29일 편의점 CU의 운송사인 BGF로지스와 잠정 합의를 이뤘다고 밝혔다. 합의에는 노조 할 권리와 휴가 대차비용 운임 등을 보장해 달라는 화물연대 요구가 담긴 것으로 알려졌다. 화물연대 측은 “특수고용 플랫폼 노동자들도 단결해서 투쟁하면 원청과 교섭해 노동조건을 바꿀 수 있다는 걸 확인했다”고 평가했다. 앞서 화물연대 CU지회 소속 배송기사들은 BGF리테일과 BGF로지스의 직접 교섭을 촉구하며 일부 물류센터와 생산공장 등을 점거해 왔다.경영계에서는 지난 27일 화물연대의 노조 지위를 인정하는 서울지방노동위원회의 판단에 이어 이번 협상 타결까지 더해지면서 법외노조로 분류되던 사업장의 직접 교섭 요구가 분출할 것이라고 우려한다. 노조로 인정된다는 것은 파업권이 인정되고, 면책권도 부여받게 된다는 것을 의미한다. 이 때문에 물류·유통 분야의 특고 노동자 파업이 더 빈번해질 수 있다는 것이다.박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 “노조 인정을 받지 않던 화물연대 소속 지회들이 각개격파로 교섭을 요구할 가능성이 높아졌고, 물류망을 쥔 상황에서 사업장을 점거한다거나 압박을 가하면서 정부를 움직여 협상을 끌어내는 식으로 요구할 가능성이 커졌다”고 지적했다.노동위원회는 노란봉투법 적용 여부가 임금 인상을 의미하는 건 아니라며 선을 그었지만, 결국 임금 인상 요구가 거셀 수밖에 없다는 전망도 나온다. 박수근 중앙노동위원회 위원장은 지난 13일 기자간담회에서 노동계의 임금인상 요구에 대해 “너무 많은 기대, 주장을 하고 있다”고 지적한 바 있다.이번 CU지회 합의에서도 ‘휴가 대차비용 운임 보장’에 대한 합의가 포함됐다. 결국 운임 비용 인상에 대한 요구로 이어진 셈이다. 김성희 고려대 노동전문대학원 교수는 “휴식권을 찾으려면 운임 보장에 대한 요구를 할 수밖에 없는데, 노란봉투법을 놓고 ‘임금은 안 된다’고 기계적으로 잘라 적용할 수 없다”고 말했다. 노동쟁의의 대상 범위가 확대될 수밖에 없다는 의미다.CU 사태는 노동위원회 이의 신청 절차를 밟지 않고 노사 자율 대화로 타결됐다는 긍정적 의미가 있다. 하지만 화물연대가 상황 유불리에 따라 노조 혹은 개인사업자를 내세우고 있다는 비판도 제기된다. 한 재계 관계자는 “CU지회는 노란봉투법 판단을 받기 위해 노동위 절차도 밟지 않았다”며 “근로자로 관리 감독은 받기 싫어 노조 설립 신고를 하지 않으면서 노봉법을 내세우며 원청에 교섭을 요구하는 행위는 ‘체리피커’ 아닌가”라고 지적했다.김유나 기자 spring@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지