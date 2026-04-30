이란전쟁으로 금 간 60년 ‘오일 동맹’… 중동 에너지 질서 ‘흔들’

UAE ‘OPEC 탈퇴’ 전격 선언

사우디와 누적된 갈등이 근본 원인

OPEC의 시장 통제력 약화 불가피

시장 유동성 변화… ‘트럼프 승리’ 분석

게티이미지뱅크

아랍에미리트(UAE)가 석유수출국기구(OPEC)와 OPEC+(OPEC+러시아) 탈퇴를 전격 선언하면서 글로벌 에너지 질서와 중동의 지정학적 구도가 크게 흔들리고 있다. OPEC 내 3대 산유국이 떠나면서 60년 넘게 유지돼온 ‘오일 동맹’이 중대한 전환점을 맞았다는 분석이 나온다.



UAE는 오는 1일부터 독자적인 원유 생산 정책을 추진할 방침이다. 수하일 무함마드 알마즈루에이 UAE 에너지장관은 28일(현지시간) 로이터통신에 “현재와 미래의 생산 전략을 종합적으로 검토한 결과 내린 결정”이라며 “탈퇴 준비는 지난해 말부터 본격화됐고 결정적 계기는 이란 전쟁이었다”고 밝혔다.



탈퇴 배경엔 이란 전쟁이 촉발한 역내 균열과 걸프동맹에 대한 불신이 자리잡고 있다. UAE는 전쟁 과정에서 이란으로부터 2800기 이상 드론과 미사일 공격을 받으며 걸프국 중 가장 큰 피해를 입었다. 사우디아라비아와 카타르 등에 공동 대응을 요구했지만 이웃국들은 미온적인 태도를 보였고, UAE는 이에 대한 불만을 공개적으로 제기해 왔다. 워싱턴 소재 아랍걸프국가연구소의 크리스틴 디완 선임연구원은 뉴욕타임스(NYT)에 “이번 결정은 사실상 UAE의 독립 선언”이라며 “자국 이익에 부합하지 않는 제도에 더 이상 얽매이지 않겠다는 의미”라고 평가했다.





다만 이란 전쟁은 탈퇴 결정을 앞당긴 촉매였을 뿐 그 이면에는 OPEC 주도국인 사우디와의 누적된 갈등이 근본 원인이었다는 분석이 나온다. UAE는 생산량을 늘려 시장 점유율을 확대하려는 전략을 선호해온 반면 사우디는 감산을 통한 유가 방어에 무게를 둬왔다.



예멘·수단 등 지역 분쟁에서도 다른 진영을 지원하면서 두 국가 간 불협화음은 점점 커졌다. 경제적 측면에서도 미묘한 경쟁 관계가 됐다. UAE는 글로벌 금융·투자·관광 중심지인 두바이를 앞세워 석유 중심 경제를 넘어선 경제 기반을 구축했다. 사우디는 이를 모델로 한 스마트도시 ‘네옴시티’ 등 탈(脫)석유 프로젝트를 추진하며 UAE에 쏠렸던 관심을 일부 흡수했다.



UAE 탈퇴로 OPEC의 시장 통제력 약화는 불가피할 전망이다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 UAE 탈퇴로 OPEC 생산 능력의 약 13%가 줄어들게 된다. UAE는 OPEC에서 세 번째로 큰 원유 생산국이다. 에너지정보 업체 케이플러의 호마윤 팔락샤히 선임분석가는 “OPEC 역사상 최악의 타격이 될 것”이라며 “이 조직이 존속할 수 있을지 의문이 든다”고 말했다. 동시에 사우디 주도 체제에 불만을 가진 다른 회원국들의 추가 이탈을 촉발할 수 있다는 우려도 나온다.



시장 유동성에도 변화가 예상된다. 로이터통신은 OPEC+ 관계자들을 인용해 향후 시장 균형 조정이 더욱 어려워질 수 있다고 전했다. 다만 단기적으로 유가 영향은 제한적일 가능성이 크다. 현재 이란이 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하면서 걸프 지역 원유 수출이 위축된 상황이기 때문이다. 그러나 중장기적으로 해협이 재개방될 경우 UAE의 증산은 시장 점유율 경쟁과 가격 하락 압박으로 이어질 가능성이 크다. CNBC는 장기적으로 국제유가가 하락할 가능성이 크다고 전망했다.



이번 탈퇴는 단순한 경제 전략 조정을 넘어 미국과의 정렬 강화, 사우디와의 정치적 거리 확대를 시사하는 결정으로도 해석된다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 오랜 기간 OPEC 체제에 불만을 표해 왔다. 로이터는 “UAE의 탈퇴는 2018년 유엔총회 연설에서 OPEC이 유가를 올려 전 세계를 ‘착취’하고 있다고 비난한 트럼프의 승리를 의미한다”고 평가했다.



컬럼비아대 글로벌 에너지정책센터의 대니얼 스터노프 선임연구원은 악시오스에 “이번 결정은 사우디의 핵심 이해관계와의 결별을 의미한다”며 “이란 전쟁을 거치며 UAE가 미국과 이스라엘, 프랑스 등을 보다 신뢰할 수 있는 안보 파트너로 인식하게 된 결과”라고 분석했다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 아랍에미리트(UAE)가 석유수출국기구(OPEC)와 OPEC+(OPEC+러시아) 탈퇴를 전격 선언하면서 글로벌 에너지 질서와 중동의 지정학적 구도가 크게 흔들리고 있다. OPEC 내 3대 산유국이 떠나면서 60년 넘게 유지돼온 ‘오일 동맹’이 중대한 전환점을 맞았다는 분석이 나온다.UAE는 오는 1일부터 독자적인 원유 생산 정책을 추진할 방침이다. 수하일 무함마드 알마즈루에이 UAE 에너지장관은 28일(현지시간) 로이터통신에 “현재와 미래의 생산 전략을 종합적으로 검토한 결과 내린 결정”이라며 “탈퇴 준비는 지난해 말부터 본격화됐고 결정적 계기는 이란 전쟁이었다”고 밝혔다.탈퇴 배경엔 이란 전쟁이 촉발한 역내 균열과 걸프동맹에 대한 불신이 자리잡고 있다. UAE는 전쟁 과정에서 이란으로부터 2800기 이상 드론과 미사일 공격을 받으며 걸프국 중 가장 큰 피해를 입었다. 사우디아라비아와 카타르 등에 공동 대응을 요구했지만 이웃국들은 미온적인 태도를 보였고, UAE는 이에 대한 불만을 공개적으로 제기해 왔다. 워싱턴 소재 아랍걸프국가연구소의 크리스틴 디완 선임연구원은 뉴욕타임스(NYT)에 “이번 결정은 사실상 UAE의 독립 선언”이라며 “자국 이익에 부합하지 않는 제도에 더 이상 얽매이지 않겠다는 의미”라고 평가했다.다만 이란 전쟁은 탈퇴 결정을 앞당긴 촉매였을 뿐 그 이면에는 OPEC 주도국인 사우디와의 누적된 갈등이 근본 원인이었다는 분석이 나온다. UAE는 생산량을 늘려 시장 점유율을 확대하려는 전략을 선호해온 반면 사우디는 감산을 통한 유가 방어에 무게를 둬왔다.예멘·수단 등 지역 분쟁에서도 다른 진영을 지원하면서 두 국가 간 불협화음은 점점 커졌다. 경제적 측면에서도 미묘한 경쟁 관계가 됐다. UAE는 글로벌 금융·투자·관광 중심지인 두바이를 앞세워 석유 중심 경제를 넘어선 경제 기반을 구축했다. 사우디는 이를 모델로 한 스마트도시 ‘네옴시티’ 등 탈(脫)석유 프로젝트를 추진하며 UAE에 쏠렸던 관심을 일부 흡수했다.UAE 탈퇴로 OPEC의 시장 통제력 약화는 불가피할 전망이다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 UAE 탈퇴로 OPEC 생산 능력의 약 13%가 줄어들게 된다. UAE는 OPEC에서 세 번째로 큰 원유 생산국이다. 에너지정보 업체 케이플러의 호마윤 팔락샤히 선임분석가는 “OPEC 역사상 최악의 타격이 될 것”이라며 “이 조직이 존속할 수 있을지 의문이 든다”고 말했다. 동시에 사우디 주도 체제에 불만을 가진 다른 회원국들의 추가 이탈을 촉발할 수 있다는 우려도 나온다.시장 유동성에도 변화가 예상된다. 로이터통신은 OPEC+ 관계자들을 인용해 향후 시장 균형 조정이 더욱 어려워질 수 있다고 전했다. 다만 단기적으로 유가 영향은 제한적일 가능성이 크다. 현재 이란이 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하면서 걸프 지역 원유 수출이 위축된 상황이기 때문이다. 그러나 중장기적으로 해협이 재개방될 경우 UAE의 증산은 시장 점유율 경쟁과 가격 하락 압박으로 이어질 가능성이 크다. CNBC는 장기적으로 국제유가가 하락할 가능성이 크다고 전망했다.이번 탈퇴는 단순한 경제 전략 조정을 넘어 미국과의 정렬 강화, 사우디와의 정치적 거리 확대를 시사하는 결정으로도 해석된다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 오랜 기간 OPEC 체제에 불만을 표해 왔다. 로이터는 “UAE의 탈퇴는 2018년 유엔총회 연설에서 OPEC이 유가를 올려 전 세계를 ‘착취’하고 있다고 비난한 트럼프의 승리를 의미한다”고 평가했다.컬럼비아대 글로벌 에너지정책센터의 대니얼 스터노프 선임연구원은 악시오스에 “이번 결정은 사우디의 핵심 이해관계와의 결별을 의미한다”며 “이란 전쟁을 거치며 UAE가 미국과 이스라엘, 프랑스 등을 보다 신뢰할 수 있는 안보 파트너로 인식하게 된 결과”라고 분석했다.이가현 기자 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지