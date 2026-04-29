尹 ‘체포방해’ 등 항소심 징역 7년… 1심보다 2년 늘어
무죄 선고된 혐의 대부분 뒤집혀
尹, 변호인단에 “너무 실망 말라”
고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포를 방해한 혐의 등으로 기소된 윤석열 전 대통령이 2심 재판에서 1심보다 무거운 징역 7년을 선고받았다. 국무위원의 계엄 심의권 침해 등 1심에서 무죄가 선고된 혐의가 대부분 유죄로 뒤집혔다.
내란전담재판부인 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 29일 특수공무집행방해, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 윤 전 대통령에게 1심보다 2년 늘어난 징역 7년을 선고했다. 앞서 특검팀은 징역 10년을 구형했다.
1심과 달리 2심에서는 계엄 선포 당시 국무회의 외관을 갖추려 일부 국무위원만 소집해 회의에 불참한 9명의 계엄 심의권을 침해한 혐의가 전부 유죄로 인정됐다. 재판부는 “대통령실은 국토부 장관에게 2024년 12월 3일 21시18분쯤, 산업부 장관에게 21시44분쯤 소집 통지를 위한 연락을 했다”며 “연락 시간과 당시 국무위원들의 위치, 현실적 이동시간 등을 고려하면 참석이 불가능한 시점에 통지를 받은 것으로 보인다”고 지적했다.
‘헌정질서 파괴 뜻은 추호도 없었다’는 허위 PG(프레스 가이던스·언론 대응을 위한 정부 입장)를 외신에 전파하도록 지시한 혐의도 유죄로 봤다. 재판부는 “비상계엄 선포 과정에서 저질러진 잘못을 은폐하는 것은 물론 비상계엄 선포의 적법성에 관한 잘못된 정보를 외신에 전달했다”며 “국제사회에서 대한민국의 신인도 및 알권리에 부정적 영향을 미쳤다”고 설명했다.
대통령경호처 직원을 동원해 공수처의 체포영장 집행을 막은 혐의, 내란 수사에 대비해 김성훈 경호처 차장에게 여인형 전 국군방첩사령관 등의 비화폰 통신 기록 삭제를 지시한 혐의는 1심과 같이 유죄로 인정했다.
계엄 해제 후 한덕수 전 국무총리와 김용현 전 국방부 장관이 부서(서명)한 문서에 의해 계엄이 이뤄진 것처럼 허위 선포문을 만들고, 이후 이를 폐기한 혐의 또한 1심과 같이 유죄로 봤다. 다만 이 허위 공문서를 행사한 혐의는 1심의 무죄 판단을 유지했다.
윤 전 대통령은 선고 내내 입을 다물고 굳은 표정을 유지했다. 선고 도중 변호인단을 향해 웃어 보이기도 했다. 변호인단은 선고 후 상고 의지를 밝혔다. 또 윤 전 대통령이 “너무 실망하지 말라”고 했다고 전했다. 이날 선고는 윤 전 대통령이 12·3 비상계엄과 관련해 받은 첫 항소심 판단이자 서울고법 내란전담재판부의 첫 판결이다.
성윤수 윤준식 기자 tigris@kmib.co.kr
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