김범석 쿠팡 총수로 지정… 대기업 규제 받는다
공정위 “친족 실질적 경영 참여 확인”
쿠팡 “사익편취 우려 없어” 소송 예고
김범석 쿠팡Inc 의장이 쿠팡의 동일인(총수)으로 지정됐다. 동생인 김유석씨가 실질적으로 경영에 참여한 사실이 공정거래위원회 조사로 드러났기 때문이다. 그간 예외 조항을 적용받아 동일인 규제를 피해 왔던 김 의장은 다음 달부터 직접 규제 대상에 올라 각종 공시 의무를 지게 된다.
공정위는 29일 쿠팡의 동일인을 김 의장으로 변경해 지정했다고 발표다. 김 의장은 미국 시민권을 얻은 한국계 미국인이다. 외국인이 국내 대기업집단 총수로 지정된 건 이우현 OCI홀딩스 회장 이후 두 번째다.
쿠팡의 법인 동일인 구조는 5년 만에 깨졌다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 예외요건을 충족하는 것으로 인정돼 법인을 동일인으로 지정받아 왔다. 그러나 이번에는 달랐다. 공정위는 쿠팡에서 “김 의장 친족의 경영 참여가 이뤄졌다”는 결론을 내렸다. 김 의장 동생인 김씨가 사실상 부사장급으로 핵심 의사결정 과정에 깊이 관여했다고 판단했다. 김씨는 사내에서 미국명 ‘유 킴’으로 불리지만 부사장급으로 쿠팡 내 최상위 직위를 맡고 있다.
공정위에 따르면 김씨의 연간 보수는 동일 직급(부사장) 등기임원 평균에 이르고 비서가 배정되는 등 대우 역시 등기임원에 준하는 수준이다. 김씨는 부사장 직급으로 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백회 이상 주최했다. 쿠팡로지스틱스서비스(CLS) 대표이사 등을 초대해 주간 업무실적을 점검하고 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의하기도 했다. 최장관 공정위 기업집단감시국장은 “김 부사장은 주요 사업의 구체적인 업무 집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다”고 설명했다.
쿠팡은 곧바로 행정소송을 예고했다. 쿠팡은 이날 공정위 발표 직후 “김 의장과 친족은 한국 계열회사 지분을 보유하고 있지 않아 사익편취 우려가 전혀 없다”며 “김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다”고 반박했다.
이번 조치로 쿠팡은 5월 말까지 해외 계열사 현황을 공정위에 공시해야 한다. 다만 쿠팡의 향후 대응이 변수로 꼽힌다. 공정위 관계자는 “쿠팡이 소송에 앞서 가처분신청을 제기한다면 법원 판단에 따라 공시 일정이 늦어질 수 있다”고 말했다. 공정위의 동일인 지정 협의 과정에서 이의제기 절차를 밟은 기업은 쿠팡이 처음이다.
공정위는 2021년 쿠팡이 대기업이 된 뒤 동일인을 처음 지정할 때도 “김 의장이 쿠팡Inc를 사실상 지배하고 있다”고 판단했었다. 하지만 “당장 외국인을 동일인으로 판단해 규제하기에는 집행 가능성과 실효성 등에서 일부 문제가 있다”는 이유로 법인을 동일인으로 지정했다. 이후 2024년 시행령 개정으로 예외요건이 구체화됐는데도 같은 판단을 이어왔다. 공정위는 쿠팡이 그간 김씨의 경영 참여가 없다며 제출한 확인서가 허위자료에 해당하는지 검토 중이다. 그럼에도 과거 결정에 대한 비판은 남아 있다.
세종=이누리 기자, 이택현 기자 nuri@kmib.co.kr
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