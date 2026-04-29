美 법무부, 1년 전 인스타 사진 트집잡아 FBI 전 국장 기소
총격 사건 후 정적 보복 노골화
‘과부발언’ ABC 방송도 조기 심사
제임스 코미 전 미국 연방수사국(FBI) 국장이 1년 전 소셜미디어에 올렸다 삭제한 게시물로 추가 기소됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령 부인 멜라니아 여사를 풍자한 토크쇼를 방영한 방송사에 대한 조기 면허 심사 절차도 시작됐다. 백악관기자단 만찬장 총격 사건을 기점으로 트럼프 대통령이 전방위적 보복에 나서고 있다는 비판이 나온다.
AP통신 등은 28일(현지시간) 코미 전 국장이 과거 게시물과 관련해 두 번째 형사 기소를 당했다고 보도했다. 문제의 게시물은 코미 전 국장이 지난해 5월 인스타그램에 올린 사진으로 해변에서 발견한 조개껍데기가 숫자 ‘8647(사진)’로 배열됐다.
법무부는 ‘86’이 ‘제거하다’ 또는 ‘죽이다’는 의미의 속어이며 ‘47’은 트럼프 대통령이 제47대 대통령이라는 점과 연결될 수 있다며 이를 위협 신호로 간주했다. 기소장에도 “합리적인 수신자는 이를 대통령에 대한 위해 의도로 받아들일 수 있다”고 명시됐다. 트럼프는 지난해 관련 글이 올라온 후 법무부에 코미에 대한 기소를 지속적으로 압박해 온 것으로 알려졌다.
AP통신은 기소 배경에 팸 본디 장관 후임인 토드 블랜치 법무장관 대행의 행보가 있다고 분석했다. AP통신은 “본디 장관이 트럼프의 정적 관련 사건을 처리하는 데 어려움을 겪어 해임된 뒤 후임으로 지명된 블랜치 대행은 이를 신속하게 처리하려 한다”고 짚었다.
블랜치 대행은 이날 기자회견에서 관련 증거가 있느냐는 질문에 즉답을 피하면서도 “어떤 사건이든 증인과 문서, 피고인의 진술을 통해 의도를 입증한다”고 답했다. 코미 전 국장도 영상 성명에 “나는 여전히 무죄이며 두렵지 않다”면서 “독립적인 연방 사법부를 믿는다”고 반박했다.
법무부는 지난해 9월에도 위증 혐의 등으로 그를 기소했지만 검사 임명 절차 문제로 기각했다. 코미 전 국장은 2017년 트럼프 행정부 출범 초기 ‘러시아 대선 개입 의혹’ 수사를 지휘하다 해임된 이후 갈등을 이어왔다.
같은 날 연방통신위원회(FCC)는 토크쇼 ‘지미 키멀 라이브’를 방영하는 ABC의 모회사 월트디즈니컴퍼니에 다음 달 28일까지 면허 갱신 신청서를 제출하라고 통보했다. 당초 2028년으로 예정됐던 갱신 시점을 2년 이상 앞당긴 조치다.
FCC는 1년 전부터 불법적 차별 가능성을 조사해온 데 따른 절차라고 설명했지만 전날 트럼프 대통령이 ‘멜라니아 여사 과부 발언에 대해 충격적’이라고 비판하면서 진행자 해고를 요구한 직후 이뤄진 조치여서 논란이 커지고 있다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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