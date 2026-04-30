이익은 대기업에, 부실은 중기·자영업에… 복합 양극화 심화

이익 증가 4분의 3, 대기업에 집중

중기·자영업 대출 연체율 상승세

소득·자산 격차 → 분배 지표 후퇴



코스피 영업이익 상위 10개사가 코스피 상장사 전체의 이익에서 차지하는 비중이 커지고 있다. 반면 중소기업과 자영업자대출의 연체율은 악화일로다. 올해 한국 경제는 2%가량 성장해 지난해(1%)의 부진을 딛고 반등할 것으로 전망되지만 숫자 뒤에 가려진 양극화의 그늘은 더 짙어지는 모습이다.



국민일보가 29일 금융감독원과 한국거래소 자료를 분석한 결과 코스피 상장사 중 영업이익 상위 10개사의 이익 합계가 전체 코스피 상장사 이익에서 차지하는 비중이 3년 연속 커지고 있다. 2023년에는 상위 10개사의 영업이익이 66조3900억원으로 전체 167조9171억원의 39.5%였다. 2024년에는 247조6778억원 중 118조9916억원으로 48%를 차지했다. 1년 새 8.5% 포인트 뛰었다. 지난해에는 절반을 넘겼다. 코스피 상장사 전체 영업이익 300조6432억원 중 53.4%(160조6329억원)를 상위 10개사가 벌어들였다.



코스피 상장사들의 이익이 큰 폭으로 증가하며 한국 경제 전반이 좋아진 것 같지만 자세히 들여다보면 양극화가 심해졌다. 2023~2025년 전체 코스피 이익 증가분의 71%가 상위 10개사에서 나왔다. 2024~2025년에는 이 비중이 78.6%까지 높아진다. 이익 증가분의 4분의 3 이상이 소수 기업에 집중됐다.



한국 경제의 약한 고리로 꼽히는 중소기업과 자영업자는 위기를 맞고 있다. 최근 몇 달 새 대출 연체 증가세가 뚜렷하다. 금감원에 따르면 은행권 중소기업대출 중 원리금이 1개월 이상 연체된 비율은 지난 2월 말 기준 0.92%다. 1% 선을 눈앞에 뒀다. 은행권은 지난해 연체 채권을 두 차례 정리해 중소기업대출 연체율을 12월 말 기준 0.72%로 끌어내렸지만 두 달 만에 0.9% 선을 넘겼다. 자영업자대출 연체율은 지난 2월 말 기준 0.78%다. 중소기업대출처럼 은행권이 연체 채권 정리에 나서면 잠시 하락했다가 곧바로 반등하는 양상이다.



가계도 양극화 흐름에서 자유롭지 않다. 국가데이터처에 따르면 균등화 처분 가능 소득 기준 지니 계수는 2023년 0.323에서 2024년 0.325로 상승했다. 소득 5분위 배율은 5.72배에서 5.78배, 상대적 빈곤율은 14.9%에서 15.3%로 올랐다. 3대 가계 소득 분배 지표가 일제히 나빠졌다. 자산 격차도 벌어졌다. 2024년 순자산 기준 지니 계수는 0.625로 2012년 통계 작성 이래 가장 높은 수준을 기록했다.



한국 경제를 더 이상 회복 또는 침체라는 단일 국면으로 설명하기 어려워졌다는 의미다. 복합 양극화 시대다. 정용택 IBK투자증권 이코노미스트는 “경제 성장에 대한 낙관적인 전망이 커져 기준금리 인상이 시작되면 아래에서 시작된 신용 위험이 경기 회복의 발목을 잡을 수 있다”고 말했다.



김진욱 기자 reality@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 김진욱 기자 reality@kmib.co.kr 813 응원 하기 온 세상 소식을 전합니다. 코스피 영업이익 상위 10개사가 코스피 상장사 전체의 이익에서 차지하는 비중이 커지고 있다. 반면 중소기업과 자영업자대출의 연체율은 악화일로다. 올해 한국 경제는 2%가량 성장해 지난해(1%)의 부진을 딛고 반등할 것으로 전망되지만 숫자 뒤에 가려진 양극화의 그늘은 더 짙어지는 모습이다.국민일보가 29일 금융감독원과 한국거래소 자료를 분석한 결과 코스피 상장사 중 영업이익 상위 10개사의 이익 합계가 전체 코스피 상장사 이익에서 차지하는 비중이 3년 연속 커지고 있다. 2023년에는 상위 10개사의 영업이익이 66조3900억원으로 전체 167조9171억원의 39.5%였다. 2024년에는 247조6778억원 중 118조9916억원으로 48%를 차지했다. 1년 새 8.5% 포인트 뛰었다. 지난해에는 절반을 넘겼다. 코스피 상장사 전체 영업이익 300조6432억원 중 53.4%(160조6329억원)를 상위 10개사가 벌어들였다.코스피 상장사들의 이익이 큰 폭으로 증가하며 한국 경제 전반이 좋아진 것 같지만 자세히 들여다보면 양극화가 심해졌다. 2023~2025년 전체 코스피 이익 증가분의 71%가 상위 10개사에서 나왔다. 2024~2025년에는 이 비중이 78.6%까지 높아진다. 이익 증가분의 4분의 3 이상이 소수 기업에 집중됐다.한국 경제의 약한 고리로 꼽히는 중소기업과 자영업자는 위기를 맞고 있다. 최근 몇 달 새 대출 연체 증가세가 뚜렷하다. 금감원에 따르면 은행권 중소기업대출 중 원리금이 1개월 이상 연체된 비율은 지난 2월 말 기준 0.92%다. 1% 선을 눈앞에 뒀다. 은행권은 지난해 연체 채권을 두 차례 정리해 중소기업대출 연체율을 12월 말 기준 0.72%로 끌어내렸지만 두 달 만에 0.9% 선을 넘겼다. 자영업자대출 연체율은 지난 2월 말 기준 0.78%다. 중소기업대출처럼 은행권이 연체 채권 정리에 나서면 잠시 하락했다가 곧바로 반등하는 양상이다.가계도 양극화 흐름에서 자유롭지 않다. 국가데이터처에 따르면 균등화 처분 가능 소득 기준 지니 계수는 2023년 0.323에서 2024년 0.325로 상승했다. 소득 5분위 배율은 5.72배에서 5.78배, 상대적 빈곤율은 14.9%에서 15.3%로 올랐다. 3대 가계 소득 분배 지표가 일제히 나빠졌다. 자산 격차도 벌어졌다. 2024년 순자산 기준 지니 계수는 0.625로 2012년 통계 작성 이래 가장 높은 수준을 기록했다.한국 경제를 더 이상 회복 또는 침체라는 단일 국면으로 설명하기 어려워졌다는 의미다. 복합 양극화 시대다. 정용택 IBK투자증권 이코노미스트는 “경제 성장에 대한 낙관적인 전망이 커져 기준금리 인상이 시작되면 아래에서 시작된 신용 위험이 경기 회복의 발목을 잡을 수 있다”고 말했다.김진욱 기자 reality@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지