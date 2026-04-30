鄭 “집값 吳가 올려놔” 吳 “정부가 시장교란”… 부동산 격돌
서울시장 후보 정책대결 본격화
정원오,첫 부동산 공약 제시
“공급 확대·정비사업 대폭 단축”
오세훈, 전세값 폭등 책임 직격
“鄭 공약은 신통기획 복붙 불과”
6·3 지방선거 서울시장 후보로 나선 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 서울 부동산 문제를 두고 격돌했다. 정 후보는 공급확대 방안을 첫 부동산 공약으로 제시하며 서울 집값 폭등 원인으로 ‘오세훈 시정’을 지목했다. 오 후보는 “‘라벨 갈이’ 공약”이라며 이재명정부발(發) 부동산 시장 교란과 전세난에 대한 입장을 밝히라고 압박했다.
정 후보는 29일 서울 성북구 장위14주택재개발구역을 둘러본 뒤 첫 부동산 공약인 ‘착착개발’을 발표했다. 그는 “장위동은 2005년 국내 최대 규모 뉴타운으로 지정된 뒤 사업이 표류하며 서울 재개발에 가장 큰 부침을 겪어온 현장”이라며 “구역 지정만으로 주택공급이 완성되지 않는다는 사실을 보여준다”고 말했다. 장위동 14구역은 오 후보가 추진한 ‘신속통합기획(신통기획)’으로 계획이 확정된 곳이다.
정 후보는 규제 완화, 법 개정, 사업성 개선 등을 통해 현재 15년 안팎인 정비사업 기간을 10년 내로 대폭 단축하겠다고 밝혔다. 정비구역 지정까지만 지원하는 신통기획과 달리 입주까지 전 과정을 밀착 지원해 개발 속도를 높이겠다는 구상이다. 정 후보는 또 “오 시장 재임 시절인 2022~2024년 서울 아파트·빌라 공급물량은 직전 10년 평균 대비 인허가는 62%, 착공은 58%, 준공은 71% 수준에 그쳤다”며 “무주택 중산층 서민도 부담 가능한 분양가와 임대료의 공공주택을 대규모 공급하겠다”고 약속했다.
오 후보는 이날 ‘중구 성동구을 필승결의대회’에서 “(박원순 시장 시절) 무려 389군데 42만 가구의 재개발·재건축 사업을 해제한 것부터 반성해야 하는데 난데없이 ‘착착개발’을 들고 와서 착착 잘하겠다고 한다”고 지적했다. 이어 “2010년에 제가 성수전략정비구역을 지정해놨는데 10년 만에 돌아오니 진도가 하나도 안 나갔다. (정 후보의 구청장 시절) 성수동 번영도 이명박 전 시장의 서울숲, 오세훈의 특정개발진흥지구 덕분”이라고 강조했다.
오 후보 측은 ‘착착개발’을 “신통기획의 ‘복붙(복사 붙여넣기)’ 공약, ‘라벨 갈이’ 무단도용에 불과하다”며 비판했다. 호준석 대변인은 “과도한 대출 규제가 시장 숨통을 조이고, 공급 지연은 매물 잠김 결과를 낳았다”며 “오락가락하는 정책 신호는 시장의 신뢰를 뿌리째 흔들어 놓았다”고 지적했다. 박용찬 대변인도 “4월 서울 아파트 평균 전셋값이 6억8000만원으로 역대 최고가를 기록하는 등 전세난이 초비상”이라며 “과도한 ‘실거주 집착’ 등 잘못된 부동산 정책에 따른 절대적 공급 부족 탓”이라고 밝혔다. 오 후보는 서울 도봉구보건소에서 1호 공약으로 ‘강철체력, 활력서울’을 발표했다. 집 근처 10분 내 어디서든 운동할 수 있는 ‘운세권’ 서울을 만들겠다는 내용이다. 오 후보는 “집 가까운 곳에서 운동 처방을 받을 수 있는 곳을 100개 정도 늘릴 것”이라고 설명했다.
이형민 한웅희 기자 gilels@kmib.co.kr
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