‘월가 황제’ 제이미 다이먼의 경고… “美 사모대출 위기 심각할 수 있다”
JP모건 CEO 투자 회의서 밝혀
미국 최대 은행 JP모건체이스의 제이미 다이먼(사진) 최고경영자(CEO)가 28일(현지시간) 신용시장 위축이 예상보다 심각할 수 있다고 재차 경고했다. JP모건을 비롯한 월가 주요 은행들이 견조한 실적을 내놓은 분기임에도 신용시장 하강 가능성을 거론한 것이다.
블룸버그통신 등은 이날 다이먼 CEO가 노르웨이에서 열린 투자 관리 콘퍼런스에서 이같이 밝혔다고 보도했다. 다이먼 CEO는 기업들의 대표적인 자금조달 경로로 급성장을 이룬 사모대출 시장을 핵심 위험 요인으로 지목했다. 현재 사모대출 시장에는 1000개가 넘는 기업들이 활동 중인 만큼 경기 침체 시 모든 기업이 안정적인 성과를 내기 어렵다는 것이다.
다이먼 CEO는 “(일부 기업은) 좋은 성과를 낼 수 있지만 1000개 기업 모두가 그렇지는 않을 것”이라며 오랫동안 신용 경색이 없었던 만큼 향후 발생할 경우 예상보다 더 나쁠 수 있다고 설명했다. 그는 “끔찍한 상황은 아니겠지만, 사모대출은 사람들이 생각하는 것보다 나쁠 것”이라며 “일부 은행도 마찬가지일 수 있다”고 덧붙였다.
사모대출은 비은행 금융기관이 기업에 직접 자금을 공급하는 대출로, 은행권보다 상대적으로 유연한 대출 구조를 앞세워 빠르게 몸집을 키웠다. 자본시장연구원(KCMI)에 따르면 글로벌 사모대출 운용자산 규모는 2010년 말 3800억 달러에서 2024년 말 2조1000억 달러로 급증했다. 다만 최근 미국 일부 기업의 부실 및 파산 사례를 계기로 사모대출 시장의 관리 취약성이 드러나면서 신용위험 우려가 커지고 있다. 다이먼 CEO도 최근 사모신용 시장 부실에 대한 우려가 커지자 여러 차례 위험성을 경고해왔다.
이날 다이먼 CEO는 또 이란 전쟁 등 지정학적 위험이 물가 상승 압력을 키우고 있다고 지적하면서도 당장 인플레이션을 우려하지는 않는다고 덧붙였다. 그는 “이란 전쟁, 세계의 재무장, 인프라 수요, 재정적자를 포함해 인플레이션을 자극하는 요인이 많다”고 말했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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