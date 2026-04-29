유머 덧입힌 찰스 3세의 일침… “행정부 권력, 견제·균형 필수”
트럼프 권한 남용 우회적으로 비판
민주·공화당 초당적 이례적 환호
백악관 ‘TWO KINGS’ 게시글 논란
미국을 국빈방문 중인 영국 국왕 찰스 3세가 유머를 곁들인 상·하원 합동 의회 연설로 공화·민주 양당으로부터 박수를 받았다. 도널드 트럼프 미국 대통령을 직접 언급하지 않으면서 우회적으로 문제점을 꼬집어 여야의 호응을 이끌어냈다. 현지 매체들은 “근래 보기 드문 초당적 분위기”라며 긍정적으로 평가했다.
BBC 등 외신에 따르면 찰스 3세는 28일(현지시간) 미국 상·하원 합동 의회 연설을 시작하면서 영국 극작가 오스카 와일드 경구를 인용해 “우리는 요즘 미국과 정말 모든 걸 공유하고 있다. 물론 언어만 빼고”라며 분위기를 부드럽게 했다. 양국 모두 영어를 사용하지만 억양이나 단어 표기법 등이 달라 오해가 발생하는 대목을 꼬집은 것으로 보인다.
최근 이란 전쟁과 북대서양조약기구(NATO·나토) 등을 둘러싼 이견은 되레 양국 관계를 공고히 하는 요소라고 언급하기도 했다. 그는 미국이 영국으로부터 독립을 선언한 1776년을 언급하며 “적어도 처음에는 항상 의견이 일치하지 않는다는 점에 동의할 수 있을 것”이라며 “분쟁 속에 탄생한 동반자 관계”라고 강조했다.
재치 있고 부드러운 연설 중간중간 트럼프 행정부 정책에 대한 은근한 비판도 담겼다. 트럼프 대통령의 나토 탈퇴 발언을 겨냥한 듯 “미국과 영국의 대서양 횡단 동맹이 핵심 요소”라며 “협력 관계는 그 어느 때보다 오늘날 더욱 중요하다”고 언급했다.
트럼프 행정부의 권한 남용을 암묵적으로 지적한 대목에서는 의원들의 기립박수가 터져나오기도 했다. 찰스 3세는 미 연방대법원이 역대 판례에서 영국의 마그나 카르타(대헌장)를 160차례 인용한 점을 들며 “미국의 건국이념은 영국 법의 전통에 뿌리를 두고 있고 행정부의 권력은 견제와 균형이라는 원칙도 포함된다”고 말했다. BBC는 이 발언으로 민주당 측에서 환호성과 기립박수가 시작됐고 이내 회의장 전체로 퍼져나갔다고 전했다.
찰스 3세의 뼈 있는 연설을 두고 “왕이 대통령에게 ‘왕처럼 굴지 말라’고 충고하는 것처럼 들렸다”는 평가도 나왔다. 아메리칸대 국제관계대학원 산하 대서양정책센터의 개럿 마틴 공동소장은 CNN에 이같이 말하며 “트럼프 행정부 정책에 대한 은근한 비판으로 쉽게 해석할 수 있었다는 점이 매우 의미심장하다”고 했다.
이번 연설로 최근 급격히 냉각된 양국 관계가 해빙될 것이라는 기대도 나온다. BBC는 “여전히 양국 사이에 긴장감이 감돌지 모르지만 국왕은 그 긴장을 성공적으로 풀어낸 것으로 보인다”고 했다. 뉴욕타임스(NYT)도 “지난 250년 동안 쌓아온 그 특별한 관계는 적어도 겉으로 보기에는 특별해 보였다”고 했다.
한편 백악관이 엑스에 트럼프 대통령과 찰스 3세가 붙어 있는 사진을 올리며 ‘두 왕(TWO KINGS)’이라고 적은 게시글이 논란이 됐다. ‘노 킹스’(No Kings·왕은 없다) 구호를 내건 반(反)트럼프 세력을 조롱했다는 분석이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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