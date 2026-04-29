‘檢 인권 존중 미래委’ 설치키로… ‘조작기소 의혹’ 또 캔다
법무부 “추가 제기 의혹 확인 필요”
외부 인사들로 구성… 독립적 조사
檢 “李 기소 검사 표적 감찰” 반발
법무부가 검찰의 인권침해·권한남용 의혹을 다시 들여다보기 위해 외부 인사로 구성된 위원회를 설치하기로 했다. ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명’ 국정조사 과정에서 검찰의 수사권 남용과 관련한 추가적인 의혹이 제기됐고 이에 따른 확인이 필요하다는 판단에서다. 검찰 안팎에서는 이재명 대통령이 연루된 대장동·대북송금 수사에 참여한 검사를 표적 징계하기 위한 수순이라는 비판도 나온다.
정성호 법무부 장관은 29일 검찰 수사 및 기소 과정에서 인권침해 또는 권한남용에 대한 국민적 의혹이 제기되는 사건들과 관련해 ‘검찰 인권 존중 미래위원회’를 설치하라고 지시했다고 법무부가 밝혔다. 위원회는 사건과 관련한 진상을 확인하고, 정 장관에게 후속 조치를 권고할 수 있는 독립적인 역할을 하게 된다.
위원회에는 법무부와 검찰 소속이 아닌 외부 인사들이 참여한다. 이들은 검찰의 수사 및 기소 과정에서 국민적 의혹이 제기된 사건을 조사 대상으로 선정하고, 이를 독립적으로 점검할 수 있는 조사 기구를 구성한다. 조사가 종료되면 결과를 보고받고, 재발 방지 등 후속 조치를 법무부 장관에게 권고한다. 문재인정부 당시 법무부에 설치됐던 검찰과거사위원회의 역할과 유사하다는 평가가 나온다.
법무부는 관련 공지에서 “검찰은 지난해 9월부터 서울고검에 인권침해점검 태스크포스(TF)를 설치하고 인권침해 및 권한남용 의혹이 제기된 사안들의 진상조사를 진행했지만 의혹을 해소하기에 미흡했다”고 위원회 설치 이유를 설명했다. 최근 진행된 국회 국정조사에서도 대북송금 관련 진술회유 의혹과 대장동 관련 강압수사 의혹이 제기됐다. 법무부는 “이번 국정조사의 기관보고와 현장조사, 그리고 청문회에서 제시된 지적과 질책을 무겁게 받아들인다”며 “과거 검찰의 잘못된 수사 관행과 오류를 체계적으로 점검하고 바로잡아 검찰이 형사사법 중추 기관으로서 그 책임을 다하는 기관으로 거듭나겠다”고 덧붙였다.
정 장관의 조치를 두고 검찰 안팎에서는 ‘이 대통령을 기소한 검사들에 대한 표적 감찰’이라는 뒷말이 나오고 있다. 국정조사에서 이 대통령 연루 사건들에 대한 여러 의혹이 제기됐지만 검찰이 공소를 취소하거나 당사자가 재심을 청구할 만한 결정적 증거는 나오지 않았다는 것이 대체적인 법조계 평가다. 한 검찰 고위 간부는 “이번 조치는 결국 당시 수사팀을 표적 삼아 대통령과 연루된 사건들을 정리하겠다는 의도로밖에 보이지 않는다”고 말했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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