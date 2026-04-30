반대 증언 쏟아졌는데도… 與, ‘조작기소 특검’ 강행
리호남 접촉·연어회 술파티 침묵
내부서도 “반론만 부각돼” 비판
더불어민주당이 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회 활동이 성공적이었다고 자평하며 ‘조작기소 특검’ 도입 수순을 밟고 있다. 청문회에선 북한 공작원 리호남의 필리핀 부재설, 연어회 술 파티 의혹 등 민주당의 핵심 주장을 뒤집는 반대 증언이 쏟아졌지만 마이동풍이었다.
특위 소속 민주당 의원들은 29일 국회 기자간담회에서 “검찰의 조작기소 진상이 낱낱이 밝혀졌다”고 강조했다. 김성태 전 쌍방울 회장의 ‘이재명 경기지사 공범 부인’ 발언, 검찰의 ‘정영학 녹취록 기재 오류 시인’ 등을 주요 성과로 내세웠다.
그러나 쌍방울이 필리핀에서 리호남을 만나 이 지사 방북 비용 명목으로 70만 달러를 건넸다는 방용철 전 쌍방울 부회장의 증언, 연어회 술 파티는 없었다는 김 전 회장과 박상웅 쌍방울 전 이사의 증언에 대해서는 침묵했다. 정영학 녹취록 속 ‘재창이형’이 ‘실장님’으로 기재된 사실 역시 대장동 재판부가 이미 파악하고 있는 내용이다. 신봉수 전 수원지검장은 입장문을 내고 “특위가 법원에서 받아들이지 않은 편향된 반대 자료만 전면에 내세워 조작기소라는 판결을 내리려 하고 있다”고 비판했다.
민주당 내부에서조차 맹탕 청문회였다는 쓴소리가 나온다. 한 민주당 의원은 “검찰의 강압 수사 정황이 일부 드러난 건 맞지만 사건의 곁가지 수준”이라며 “특검에 우호적인 여론을 만드는 게 목적이었는데 반론만 부각됐다”고 비판했다. 다른 민주당 관계자는 “차라리 국정조사 없이 조용히 특검법을 통과시키는 게 나을 뻔했다는 자조가 나온다”고 전했다.
그런데도 당 지도부는 특검 도입을 밀어붙이고 있다. 정청래 대표는 국회 최고위원회의에서 “국조특위에서 실체적 진실에 접근한 만큼 특검이 바통을 이어받아 책임자들을 처벌해야 할 것”이라고 밝혔다. 정치권에선 특검이 검찰로부터 공소권을 승계받아 현재 진행 중인 재판을 취소하는 시나리오가 거론된다. 다만 추진 시점에 대해선 “논의가 필요하다”며 여지를 남겼다. 애초 민주당에서는 5월 특검법을 발의해 선거 전 국회 본회의에서 통과시키는 방안이 거론됐다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사