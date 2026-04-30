“이란정권 국민 고통에 덜 민감… 美 호르무즈 역봉쇄 효과 한계”

[중동전 두 달, 전문가 인터뷰]

마이클 싱 전 백악관 중동 담당 선임국장



종전 협상의 중요한 지렛대 될 수 있지만

트럼프가 원하는 합의 끌어내기에는 부족



“이란 정권은 경제적 압박을 견뎌낸 경험이 있고 민주주의 국가보다 국민 고통에 덜 민감하다.”



조지 W 부시 미국 행정부 시절 백악관 국가안보회의(NSC) 중동담당 선임국장을 지낸 마이클 싱 워싱턴 근동정책연구소 운영이사는 28일(현지시간) 국민일보와의 서면 인터뷰에서 미국의 이란 해상 봉쇄에 대해 “이란 경제에 치명적 영향을 미칠 가능성이 크다. 이란은 정부 예산 수입을 석유 수출에 크게 의존하고 있기 때문”이라고 밝혔다.



다만 그는 “중요한 지렛대가 될 수 있지만 도널드 트럼프 대통령이 원하는 수준의 합의를 끌어내기에는 충분하지 않을 수 있다”고 평가했다. 싱 이사는 “전 세계 다른 국가들도 이 대치 상황으로 경제적 압박을 받고 있으며 이란은 자신들이 적대국들보다 더 오래 버틸 수 있다고 믿을 수 있다”고 말했다.



이란 핵 개발 제한에 대해선 “미국과 이란이 수년간 여러 차례 논의해 왔지만 합의에 도달한 적이 드문 매우 복잡한 사안”이라고 평가했다. 그는 “트럼프는 (오바마 행정부 당시인) 2015년 합의보다 더 강력한 제한을 원하며 가급적 이란의 우라늄 농축과 플루토늄 재처리 활동의 완전한 종결을 목표로 하고 있다”면서 “미국이 압박을 더 강화하거나 양측이 타협안을 제시하거나, 혹은 두 가지가 동시에 이뤄져야 해결할 수 있을 것”이라고 했다.



그는 이란 전쟁으로 미국이 얻을 지정학적 이익과 관련해 “이란의 재래식 군사력을 약화시키는 것과 같은 일부 목표는 공습을 통해 달성할 수 있다”면서도 “핵 프로그램의 추가 저지나 이란 국민 지원, 또는 정권교체 같은 목표는 이런 전술로 달성하기 어렵다”고 설명했다. 이어 “미국의 핵심 과제는 지금까지 상당한 수준에 이른 전쟁의 비용보다 그 이득이 더 클 것인가 하는 점”이라고 덧붙였다.



싱 이사는 향후 전망과 관련해 “트럼프 대통령도 전쟁이 마무리되기를 간절히 바라고 있겠지만 이란이 호르무즈 해협을 장악하고 있는 상황에서 쉽게 물러날 수는 없을 것”이라며 “교착상태에서 분쟁은 수주 또는 수개월간 지속할 수 있다”고 내다봤다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “이란 정권은 경제적 압박을 견뎌낸 경험이 있고 민주주의 국가보다 국민 고통에 덜 민감하다.”조지 W 부시 미국 행정부 시절 백악관 국가안보회의(NSC) 중동담당 선임국장을 지낸 마이클 싱 워싱턴 근동정책연구소 운영이사는 28일(현지시간) 국민일보와의 서면 인터뷰에서 미국의 이란 해상 봉쇄에 대해 “이란 경제에 치명적 영향을 미칠 가능성이 크다. 이란은 정부 예산 수입을 석유 수출에 크게 의존하고 있기 때문”이라고 밝혔다.다만 그는 “중요한 지렛대가 될 수 있지만 도널드 트럼프 대통령이 원하는 수준의 합의를 끌어내기에는 충분하지 않을 수 있다”고 평가했다. 싱 이사는 “전 세계 다른 국가들도 이 대치 상황으로 경제적 압박을 받고 있으며 이란은 자신들이 적대국들보다 더 오래 버틸 수 있다고 믿을 수 있다”고 말했다.이란 핵 개발 제한에 대해선 “미국과 이란이 수년간 여러 차례 논의해 왔지만 합의에 도달한 적이 드문 매우 복잡한 사안”이라고 평가했다. 그는 “트럼프는 (오바마 행정부 당시인) 2015년 합의보다 더 강력한 제한을 원하며 가급적 이란의 우라늄 농축과 플루토늄 재처리 활동의 완전한 종결을 목표로 하고 있다”면서 “미국이 압박을 더 강화하거나 양측이 타협안을 제시하거나, 혹은 두 가지가 동시에 이뤄져야 해결할 수 있을 것”이라고 했다.그는 이란 전쟁으로 미국이 얻을 지정학적 이익과 관련해 “이란의 재래식 군사력을 약화시키는 것과 같은 일부 목표는 공습을 통해 달성할 수 있다”면서도 “핵 프로그램의 추가 저지나 이란 국민 지원, 또는 정권교체 같은 목표는 이런 전술로 달성하기 어렵다”고 설명했다. 이어 “미국의 핵심 과제는 지금까지 상당한 수준에 이른 전쟁의 비용보다 그 이득이 더 클 것인가 하는 점”이라고 덧붙였다.싱 이사는 향후 전망과 관련해 “트럼프 대통령도 전쟁이 마무리되기를 간절히 바라고 있겠지만 이란이 호르무즈 해협을 장악하고 있는 상황에서 쉽게 물러날 수는 없을 것”이라며 “교착상태에서 분쟁은 수주 또는 수개월간 지속할 수 있다”고 내다봤다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지