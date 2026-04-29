“모든 유권자와 스킨십”… 뚜벅이 유세 나선 한동훈

친한계 지원 만류 나홀로 선거전

최대한 낮은 자세로 진정성 어필

부산 북갑 보궐선거에 출마하는 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 더불어민주당 인재영입식 직후 부산 북구 구포시장을 찾아 유세를 펼치던 중 한동훈 전 국민의힘 대표와 조우한 뒤 손을 맞잡고 인사하고 있다. 연합뉴스

부산 북갑 보궐선거 무소속 출마를 공식화한 한동훈 전 국민의힘 대표가 친한(친한동훈)계의 지원도 만류하고 지역구 곳곳에서 ‘나홀로 뚜벅이’ 유세에 나섰다. 그는 주변에 “12만 유권자와 전부 눈을 맞추고 손을 잡겠다”며 뜻을 굽히지 않은 것으로 전해졌다.



29일 국민일보 취재를 종합하면 한 전 대표는 일찌감치 지역 밀착형 선거전을 검토했다. 엘리트 이미지를 최대한 탈색하고, 소탈한 모습으로 주민에게 다가가겠다는 구상이다. 한 친한계 의원은 “검사 이미지가 워낙 강했다. 정치에 뛰어든 후에도 당대표로서 계엄, 탄핵 등 국면에서 심각한 결정을 내리는 모습만 주목받다 보니 인간 한동훈의 캐릭터가 잘 드러나지 않았다”며 “그런 부분을 깨고 최대한 낮은 자세로 진정성 있게 접근하겠다는 것”이라고 설명했다.



친한계 내에선 2010년 서울 은평을 보궐선거를 주목한다. 당시 한나라당 이재오 후보는 수행원도 없는 ‘나홀로 선거운동’을 펼쳐 불리한 구도와 진보 진영의 물량 공세를 뚫어냈다. 그는 로고송·유세차·수행원 없는 ‘3무’ 선거로 유권자 한 사람 한 사람을 파고들었다. 한 전 대표도 편안한 차림으로 지역구를 돌며 90도로 허리 굽혀 인사하고, 무릎을 꿇고 대화를 나눈다. 거리에서 만난 중학생들이 “저도 국힘 지지해요”라고 응원하면 “나 제명됐는데?”라고 농을 던지거나, 식사 자리에서 ‘꼭 승리해 나라를 지켜 달라’는 쪽지를 받고 “잘해보겠다”고 각오를 다지는 식이다. 최근 신지호 전 의원과 진종오 의원 등 측근이 부산으로 내려가 돕겠다는 의사를 밝혔으나 한 전 대표는 “혼자 뚜벅이처럼 다니며 일대일로 시민을 만나겠다”며 만류했다.



선거를 돕고 있는 한 관계자는 “한 전 대표는 ‘진정성만큼은 내가 전재수를 본받겠다’는 거다”며 “다만 ‘전재수가 3선 할 동안 북구를 실제로 발전시켰느냐’ 하는 지점을 적극 공략할 계획”이라고 설명했다. 전재수 더불어민주당 부산시장 후보의 ‘까르띠에 수수 의혹’을 물고 늘어졌던 대여 비판 메시지도 ‘이재명 대리전’으로 전환하고 있다. 하정우 전 청와대 AI미래기획수석의 존재감을 지우고, 자신의 보수 재건 명분에 힘을 싣기 위한 구도 설정으로 풀이된다. 하 전 수석이 본격 등판함에 따라 국민의힘 내에선 단일화를 요구하는 목소리도 점차 힘을 얻고 있다. 그러나 당 지도부는 ‘공천은 당의 책무’라는 기조를 고수하고 있다. 완주 의지를 피력한 박민식 전 국가보훈부 장관이 공천을 받을 것이란 관측이 나온다.



정우진 최수진 기자 uzi@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 670 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. 부산 북갑 보궐선거 무소속 출마를 공식화한 한동훈 전 국민의힘 대표가 친한(친한동훈)계의 지원도 만류하고 지역구 곳곳에서 ‘나홀로 뚜벅이’ 유세에 나섰다. 그는 주변에 “12만 유권자와 전부 눈을 맞추고 손을 잡겠다”며 뜻을 굽히지 않은 것으로 전해졌다.29일 국민일보 취재를 종합하면 한 전 대표는 일찌감치 지역 밀착형 선거전을 검토했다. 엘리트 이미지를 최대한 탈색하고, 소탈한 모습으로 주민에게 다가가겠다는 구상이다. 한 친한계 의원은 “검사 이미지가 워낙 강했다. 정치에 뛰어든 후에도 당대표로서 계엄, 탄핵 등 국면에서 심각한 결정을 내리는 모습만 주목받다 보니 인간 한동훈의 캐릭터가 잘 드러나지 않았다”며 “그런 부분을 깨고 최대한 낮은 자세로 진정성 있게 접근하겠다는 것”이라고 설명했다.친한계 내에선 2010년 서울 은평을 보궐선거를 주목한다. 당시 한나라당 이재오 후보는 수행원도 없는 ‘나홀로 선거운동’을 펼쳐 불리한 구도와 진보 진영의 물량 공세를 뚫어냈다. 그는 로고송·유세차·수행원 없는 ‘3무’ 선거로 유권자 한 사람 한 사람을 파고들었다. 한 전 대표도 편안한 차림으로 지역구를 돌며 90도로 허리 굽혀 인사하고, 무릎을 꿇고 대화를 나눈다. 거리에서 만난 중학생들이 “저도 국힘 지지해요”라고 응원하면 “나 제명됐는데?”라고 농을 던지거나, 식사 자리에서 ‘꼭 승리해 나라를 지켜 달라’는 쪽지를 받고 “잘해보겠다”고 각오를 다지는 식이다. 최근 신지호 전 의원과 진종오 의원 등 측근이 부산으로 내려가 돕겠다는 의사를 밝혔으나 한 전 대표는 “혼자 뚜벅이처럼 다니며 일대일로 시민을 만나겠다”며 만류했다.선거를 돕고 있는 한 관계자는 “한 전 대표는 ‘진정성만큼은 내가 전재수를 본받겠다’는 거다”며 “다만 ‘전재수가 3선 할 동안 북구를 실제로 발전시켰느냐’ 하는 지점을 적극 공략할 계획”이라고 설명했다. 전재수 더불어민주당 부산시장 후보의 ‘까르띠에 수수 의혹’을 물고 늘어졌던 대여 비판 메시지도 ‘이재명 대리전’으로 전환하고 있다. 하정우 전 청와대 AI미래기획수석의 존재감을 지우고, 자신의 보수 재건 명분에 힘을 싣기 위한 구도 설정으로 풀이된다. 하 전 수석이 본격 등판함에 따라 국민의힘 내에선 단일화를 요구하는 목소리도 점차 힘을 얻고 있다. 그러나 당 지도부는 ‘공천은 당의 책무’라는 기조를 고수하고 있다. 완주 의지를 피력한 박민식 전 국가보훈부 장관이 공천을 받을 것이란 관측이 나온다.정우진 최수진 기자 uzi@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지