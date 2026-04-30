“당원병 환아들 맘껏 먹는 희망쿠키 구워요”

희귀질환 아이들 위한 체험 행사

김혜경 여사, 쿠키 함께 굽고 격려

어린이날 맞아 희망쿠키 전달도

김혜경 여사가 29일 서울 광진구 어린이대공원에서 열린 ‘당원병 환아의 건강한 식생활을 위한 희망쿠키 굽기’ 행사에서 아이들과 대화를 나누며 반죽을 섞고 있다. 희망쿠키는 당을 제대로 분해하지 못하는 희소 질환인 당원병 어린이들을 위해 개발된 간식이다. 김지훈 기자

“희망쿠키를 잊지 않고 다시 뜻깊은 자리를 마련해주셔서 무척 감격스럽다. 정부의 지속적인 관심 속에 변화가 이어지는 모습을 보며 뭉클했다.”



당원병 환아를 둔 배준호 당원병환우회 대표는 29일 서울 어린이대공원 서울상상나라에서 열린 ‘희망쿠키’ 체험 행사에서 “희망쿠키가 당원병 아이들에 그치지 않고 누구나 함께하는 건강한 먹거리로 확산되길 바란다”며 이같이 말했다. 당원병은 선천적 탄수화물(포도당) 대사 이상으로 저혈당이 반복되는 희귀질환이다. 철저한 혈당 관리가 필요해 일반 쿠키도 먹지 못하고, 최대 4시간 이상 공복을 유지하기 어려워 한밤에도 영양 보충이 필요하다. 희망쿠키는 오트밀과 참깨, 무염 버터, 찐고구마 등으로 반죽해 환아도 먹을 수 있도록 만든 간식이다.



강윤구 원주세브란스기독병원 부교수는 “당원병은 체내에 저장된 포도당을 적절히 사용하지 못하는 질환이어서 아이들은 낮뿐 아니라 새벽에도 반복적으로 일어나 식사를 해야 하지만, 음식을 먹는 즐거움보다 ‘먹어도 되는지’를 먼저 확인해야 하는 상황”이라고 설명했다.



이번 행사는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난해 12월 24일 신촌세브란스병원에서 희귀질환 환우와 가족들을 만나 고충을 들었던 게 계기로 마련됐다. 당시 한 당원병 환아의 부친은 직접 만든 희망쿠키를 이 대통령 부부에 건네며 “아이들이 일반적인 음식은 먹기 어려워 부모들이 직접 간식을 개발하고 있다”고 설명했다.



앞치마를 두른 김 여사는 환아들 장갑 착용을 도와주고 반죽도 함께 만들었다. “너무 잘하는데 연습하고 온 것 아니냐”며 환아들을 격려한 김 여사는 “(희망쿠키는) 이 대통령 야식으로도 잘 어울리겠다”고 농담을 하기도 했다. 김 여사는 “지난 크리스마스이브 때 들었던 희망쿠키 이야기가 계속 마음에 남아 있었다”며 “먹을 것이 넘치는 시대에 아이들이 먹는 것을 제한해야 하는 현실이 안타깝다”고 말했다. 청와대는 이날 행사에 참석하지 못한 환우 어린이들에게도 오는 5일 희망쿠키를 전달할 계획이다.



윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “희망쿠키를 잊지 않고 다시 뜻깊은 자리를 마련해주셔서 무척 감격스럽다. 정부의 지속적인 관심 속에 변화가 이어지는 모습을 보며 뭉클했다.”당원병 환아를 둔 배준호 당원병환우회 대표는 29일 서울 어린이대공원 서울상상나라에서 열린 ‘희망쿠키’ 체험 행사에서 “희망쿠키가 당원병 아이들에 그치지 않고 누구나 함께하는 건강한 먹거리로 확산되길 바란다”며 이같이 말했다. 당원병은 선천적 탄수화물(포도당) 대사 이상으로 저혈당이 반복되는 희귀질환이다. 철저한 혈당 관리가 필요해 일반 쿠키도 먹지 못하고, 최대 4시간 이상 공복을 유지하기 어려워 한밤에도 영양 보충이 필요하다. 희망쿠키는 오트밀과 참깨, 무염 버터, 찐고구마 등으로 반죽해 환아도 먹을 수 있도록 만든 간식이다.강윤구 원주세브란스기독병원 부교수는 “당원병은 체내에 저장된 포도당을 적절히 사용하지 못하는 질환이어서 아이들은 낮뿐 아니라 새벽에도 반복적으로 일어나 식사를 해야 하지만, 음식을 먹는 즐거움보다 ‘먹어도 되는지’를 먼저 확인해야 하는 상황”이라고 설명했다.이번 행사는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난해 12월 24일 신촌세브란스병원에서 희귀질환 환우와 가족들을 만나 고충을 들었던 게 계기로 마련됐다. 당시 한 당원병 환아의 부친은 직접 만든 희망쿠키를 이 대통령 부부에 건네며 “아이들이 일반적인 음식은 먹기 어려워 부모들이 직접 간식을 개발하고 있다”고 설명했다.앞치마를 두른 김 여사는 환아들 장갑 착용을 도와주고 반죽도 함께 만들었다. “너무 잘하는데 연습하고 온 것 아니냐”며 환아들을 격려한 김 여사는 “(희망쿠키는) 이 대통령 야식으로도 잘 어울리겠다”고 농담을 하기도 했다. 김 여사는 “지난 크리스마스이브 때 들었던 희망쿠키 이야기가 계속 마음에 남아 있었다”며 “먹을 것이 넘치는 시대에 아이들이 먹는 것을 제한해야 하는 현실이 안타깝다”고 말했다. 청와대는 이날 행사에 참석하지 못한 환우 어린이들에게도 오는 5일 희망쿠키를 전달할 계획이다.윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지