‘대부분의’ 인류는 주 15시간만 일했다

[And 책과 길] 주 4일제가 온다

조 오코너·재러드 린드존 지음, 구세희 옮김

지식의날개, 260쪽, 1만8800원

게티이미지뱅크

다양한 가정용 소비재를 판매하는 글로벌 기업 유니레버의 뉴질랜드 지사는 2020년 중대한 결단을 내렸다. 직전 16분기 연속 성장세를 이어가며 유니레버의 가장 성공적인 지역 시장으로 발돋움했지만 코로나 팬데믹이 닥치자 역성장 우려가 커지던 상황이었다. 실적 하락이 예상될 때 대부분의 기업은 직원들에게 더 많은 시간 일할 것을 요구한다. 하지만 유니레버 뉴질랜드는 정반대의 길을 택했다. 캐머런 히스 대표는 그해 12월, 주 4일 근무제 시범 운영에 들어갔다. 급여 삭감은 없었다. 대신 80%로 줄어든 업무 시간에도 불구하고 기존의 업무량이 줄어서는 안 된다는 조건이었다. 결과는 어땠을까. 유니레버는 18개월의 시범 운영이 끝난 뒤 호주 시드니 공대에 효과 분석을 의뢰했다. 유니레버 뉴질랜드는 매출 성장을 지속했고, 사업 목표도 모두 달성했다. 고객사들로부터는 100% 만족이라는 답도 돌아왔다. 더 중요한 것은 직원들의 만족도가 높아졌다는 것이다. 직원들은 일과 삶의 충돌이 67% 감소했고, 업무 관련 스트레스 수준은 33% 낮아졌으며, 업무 몰입도는 15% 증가했다고 답했다. 뚜렷한 성과 덕분에 유니레버 뉴질랜드는 시범 운영 이후에도 주 4일제를 유지하고 있고, 같은 프로그램은 유니레버 호주로도 확대됐다.



“대부분의 기업은 생산성 향상을 위해 인력을 줄이고 남은 이들에게 일을 추가적으로 떠안기지만 그에 대한 보상은 지급하지 않습니다. 제가 생각하기에 우리 접근법에서 가장 큰 차이점은 그 추가적인 노력과 열정, 에너지에 대해 진정 의미 있는 보상을 부여한다는 것입니다. 그 보상은 바로 시간이죠.” 히스 대표의 말이다.





주 4일제의 ‘전도사’를 자처하는 두 저자는 주 4일제가 단순히 직원을 행복하게 만드는 복지 차원을 넘어 유니레버 뉴질랜드의 사례에서 보듯 기업의 생존 전략임을 역설한다. 저자들은 나아가 주 5일제를 주 4일제로 바꾸는 것은 “이전 대격변의 시기에 비롯됐던 다양한 문제들을 개인과 기업, 그리고 사회가 함께 해결해 나갈 수 있는 가장 현실적이고 효과적인 방법”이라고 강조한다.



왜 주 4일제인가를 논하기에 앞서 우리가 왜 주 5일을 일하게 됐는지부터 살펴봐야 한다. 저자들은 “사실 주 5일 근무제의 역사는 놀랄 만큼 짧고 임의적이며 지금까지 유지돼야 할 자연적, 종교적, 천문학적 이유도 없다”고 단언한다. 인류 역사의 95%에 상당하는 대부분의 시간 동안 인간은 주당 평균 15시간 일한 것으로 알려져 있다. 일몰이나 계절 변화처럼 자연 주기에 맞춰야 했기에 일하는 시간에 제한이 있었지만 인간은 언제 어떻게 일을 해야 할지는 개인이 자유롭게 정했다. 인간의 노동 시간은 산업혁명과 함께 혁명적인 변화를 맞는다. 일자리를 찾아 도시로 몰려든 노동자들은 전체 생산량이 아닌 일한 시간에 따라 임금을 받게 된다. 1890년 미국 정부 연구에 따르면 제조업 공장 풀타임 노동자는 주당 평균 100시간, 즉 주 7일에 하루 14시간 넘게 일했다. 웨일스의 제조업자이자 노동운동가 로버트 오언이 1817년, ‘하루 8시간 노동’을 주창했을 때 많은 사람들이 거부했지만 서서히 노동자 인권에 눈을 돌리면서 8시간 노동이 힘을 얻어갔고, 종교계의 압력으로 ‘일요일 휴무’가 서서히 정착되기 시작한다.



주 5일제 대중화에 앞장섰던 기업인은 헨리 포드였다. 그는 노동자들이 물건을 소비할 ‘여가 시간’이 있어야 자동차 판매도 늘어날 것이라는 경제적 논리에 따라 1922년, 하루 8시간·주 5일로 구성된 근무제를 시범 도입했다. 이후 미국에서 주 40시간 노동이 법제화된 것은 1940년이었다. 저자들은 “헨리 포드가 주 40시간 근무제를 확립하고 100년 이상, 그리고 그것이 법으로 만들어지고 86년이 흘렀지만, 우리 대부분은 여전히 농업 사회에서 산업 사회로의 전환기에 시작된 업무 체계를 지키고 있다”면서 “이제는 100년 묵은 시간표를 다시 쓸 때”라고 말한다. 그동안 따르던 기준은 꼭 필요해서가 아니라 단지 ‘그래야 한다고 믿어 왔기 때문’이었다는 사실을 깨달아야 할 시간이라는 말이다.







기업 입장에서도 충분한 휴식을 제공했을 때 이직과 결근이 줄어드는 효과로 되돌아오고, 인재 확보 경쟁이 치열한 시장에서는 임금을 높여주지 못해도 충분히 매력적인 선택지가 될 수 있다. 책에 인용된 한 연구에 따르면 주 4일제 시범 프로그램에 참여한 사람 중 33%는 주 5일 근무로 되돌아가야 한다면 연봉 인상을 26~50%, 12%는 50% 인상을 요구할 것이라고 답했다. 14%는 아무리 돈을 많이 줘도 주 5일제로 절대 돌아가지 않을 것이라고 했다. 저자들은 “주 4일제가 인재 채용의 게임 체인저가 될 수 있다”고 강조한다.



주 4일제가 환경 문제 해결과 성 평등 및 출산율 제고에 기여할 수 있다. 저자들은 “일을 덜하는 세상은 곧 탄소 배출이 적고, 가사 책임이 더 공평하게 배분되고, 일터가 더 평등해지고, 가족과 친구 그리고 공동체와 더 많은 시간을 보낼 수 있는 세상”이라고 강조한다. 책 후반부에는 주 4일제 도입을 위해 회사와 직원의 실천 방안이 상세히 소개돼 있다.



⊙ 세·줄·평……………………………………… ★ ★ ★

·주 5일제를 붙잡고 있어야 할 아무 이유가 없다

·인재를 붙잡고 싶다면 돈 대신 시간으로 보상하라

·주 4일제는 기후위기 대응을 위해서도 필요하다



맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 다양한 가정용 소비재를 판매하는 글로벌 기업 유니레버의 뉴질랜드 지사는 2020년 중대한 결단을 내렸다. 직전 16분기 연속 성장세를 이어가며 유니레버의 가장 성공적인 지역 시장으로 발돋움했지만 코로나 팬데믹이 닥치자 역성장 우려가 커지던 상황이었다. 실적 하락이 예상될 때 대부분의 기업은 직원들에게 더 많은 시간 일할 것을 요구한다. 하지만 유니레버 뉴질랜드는 정반대의 길을 택했다. 캐머런 히스 대표는 그해 12월, 주 4일 근무제 시범 운영에 들어갔다. 급여 삭감은 없었다. 대신 80%로 줄어든 업무 시간에도 불구하고 기존의 업무량이 줄어서는 안 된다는 조건이었다. 결과는 어땠을까. 유니레버는 18개월의 시범 운영이 끝난 뒤 호주 시드니 공대에 효과 분석을 의뢰했다. 유니레버 뉴질랜드는 매출 성장을 지속했고, 사업 목표도 모두 달성했다. 고객사들로부터는 100% 만족이라는 답도 돌아왔다. 더 중요한 것은 직원들의 만족도가 높아졌다는 것이다. 직원들은 일과 삶의 충돌이 67% 감소했고, 업무 관련 스트레스 수준은 33% 낮아졌으며, 업무 몰입도는 15% 증가했다고 답했다. 뚜렷한 성과 덕분에 유니레버 뉴질랜드는 시범 운영 이후에도 주 4일제를 유지하고 있고, 같은 프로그램은 유니레버 호주로도 확대됐다.“대부분의 기업은 생산성 향상을 위해 인력을 줄이고 남은 이들에게 일을 추가적으로 떠안기지만 그에 대한 보상은 지급하지 않습니다. 제가 생각하기에 우리 접근법에서 가장 큰 차이점은 그 추가적인 노력과 열정, 에너지에 대해 진정 의미 있는 보상을 부여한다는 것입니다. 그 보상은 바로 시간이죠.” 히스 대표의 말이다.주 4일제의 ‘전도사’를 자처하는 두 저자는 주 4일제가 단순히 직원을 행복하게 만드는 복지 차원을 넘어 유니레버 뉴질랜드의 사례에서 보듯 기업의 생존 전략임을 역설한다. 저자들은 나아가 주 5일제를 주 4일제로 바꾸는 것은 “이전 대격변의 시기에 비롯됐던 다양한 문제들을 개인과 기업, 그리고 사회가 함께 해결해 나갈 수 있는 가장 현실적이고 효과적인 방법”이라고 강조한다.왜 주 4일제인가를 논하기에 앞서 우리가 왜 주 5일을 일하게 됐는지부터 살펴봐야 한다. 저자들은 “사실 주 5일 근무제의 역사는 놀랄 만큼 짧고 임의적이며 지금까지 유지돼야 할 자연적, 종교적, 천문학적 이유도 없다”고 단언한다. 인류 역사의 95%에 상당하는 대부분의 시간 동안 인간은 주당 평균 15시간 일한 것으로 알려져 있다. 일몰이나 계절 변화처럼 자연 주기에 맞춰야 했기에 일하는 시간에 제한이 있었지만 인간은 언제 어떻게 일을 해야 할지는 개인이 자유롭게 정했다. 인간의 노동 시간은 산업혁명과 함께 혁명적인 변화를 맞는다. 일자리를 찾아 도시로 몰려든 노동자들은 전체 생산량이 아닌 일한 시간에 따라 임금을 받게 된다. 1890년 미국 정부 연구에 따르면 제조업 공장 풀타임 노동자는 주당 평균 100시간, 즉 주 7일에 하루 14시간 넘게 일했다. 웨일스의 제조업자이자 노동운동가 로버트 오언이 1817년, ‘하루 8시간 노동’을 주창했을 때 많은 사람들이 거부했지만 서서히 노동자 인권에 눈을 돌리면서 8시간 노동이 힘을 얻어갔고, 종교계의 압력으로 ‘일요일 휴무’가 서서히 정착되기 시작한다.주 5일제 대중화에 앞장섰던 기업인은 헨리 포드였다. 그는 노동자들이 물건을 소비할 ‘여가 시간’이 있어야 자동차 판매도 늘어날 것이라는 경제적 논리에 따라 1922년, 하루 8시간·주 5일로 구성된 근무제를 시범 도입했다. 이후 미국에서 주 40시간 노동이 법제화된 것은 1940년이었다. 저자들은 “헨리 포드가 주 40시간 근무제를 확립하고 100년 이상, 그리고 그것이 법으로 만들어지고 86년이 흘렀지만, 우리 대부분은 여전히 농업 사회에서 산업 사회로의 전환기에 시작된 업무 체계를 지키고 있다”면서 “이제는 100년 묵은 시간표를 다시 쓸 때”라고 말한다. 그동안 따르던 기준은 꼭 필요해서가 아니라 단지 ‘그래야 한다고 믿어 왔기 때문’이었다는 사실을 깨달아야 할 시간이라는 말이다.이미 곳곳에서는 주 4일제 실험이 진행되면서 효과도 입증되고 있다. 유니레버 뉴질랜드처럼 근무 시간은 줄지만 오히려 생산성은 올라간다. 이유를 열거하면 여럿 있다. 근무 시간이 짧아지면 불필요한 ‘가짜 노동’이 아닌 핵심 업무에 집중하면서 업무 집중력의 밀도가 높아진다. 사람들은 출근할 때부터 어느 정도 정신적 피로를 느끼는 상태에서 근무를 시작한다. 3일 휴식 후 출근했을 때, 월요일의 피로도가 2일 휴식 후보다는 훨씬 낮은 상태에서 일을 시작할 수 있다. 저자들은 “일을 적게 하고 자주 휴식을 취하는 것을 생산성에 부정적인 요인이라고 생각하지만 연구 결과는 오히려 정반대로 나타난다”고 말한다.기업 입장에서도 충분한 휴식을 제공했을 때 이직과 결근이 줄어드는 효과로 되돌아오고, 인재 확보 경쟁이 치열한 시장에서는 임금을 높여주지 못해도 충분히 매력적인 선택지가 될 수 있다. 책에 인용된 한 연구에 따르면 주 4일제 시범 프로그램에 참여한 사람 중 33%는 주 5일 근무로 되돌아가야 한다면 연봉 인상을 26~50%, 12%는 50% 인상을 요구할 것이라고 답했다. 14%는 아무리 돈을 많이 줘도 주 5일제로 절대 돌아가지 않을 것이라고 했다. 저자들은 “주 4일제가 인재 채용의 게임 체인저가 될 수 있다”고 강조한다.주 4일제가 환경 문제 해결과 성 평등 및 출산율 제고에 기여할 수 있다. 저자들은 “일을 덜하는 세상은 곧 탄소 배출이 적고, 가사 책임이 더 공평하게 배분되고, 일터가 더 평등해지고, 가족과 친구 그리고 공동체와 더 많은 시간을 보낼 수 있는 세상”이라고 강조한다. 책 후반부에는 주 4일제 도입을 위해 회사와 직원의 실천 방안이 상세히 소개돼 있다.·주 5일제를 붙잡고 있어야 할 아무 이유가 없다·인재를 붙잡고 싶다면 돈 대신 시간으로 보상하라·주 4일제는 기후위기 대응을 위해서도 필요하다맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지