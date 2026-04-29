警 “檢 보완수사권 폐지해야… 요구권만으로 충분히 협력”
“판단 뒤집힌 건 1%뿐” 목소리 높여
檢 입장 충돌… 향후 논의 진통 예상
검찰개혁 핵심 쟁점인 보완수사권 존폐와 관련해 “보완수사요구권만으로도 검·경 간 충분한 협력이 이뤄지고 있다”는 현직 경찰관들의 목소리가 나왔다. 오는 10월 출범할 공소청 검사의 보완수사권을 완전히 폐지하고 보완수사요구권만 남겨야 한다는 것이다. 보완수사권 존치에 사활을 건 검찰 입장과 정반대라 향후 논의 과정에서도 진통이 예상된다.
황문규 중부대 경찰행정학과 교수는 29일 박은정 조국혁신당 의원 주최로 국회에서 열린 ‘경찰이 바라본 바람직한 검찰개혁 토론회’에서 보완수사권 전면 폐지를 주장했다. 황 교수는 “검사의 직접 보완수사권을 명시적으로 폐지하지 않으면 기소 기관이 다시 직접 수사 주체로 회귀할 수 있는 우회로가 될 수 있다”고 지적했다. 이어 “직접 보완수사보다 형사절차에서 법 규정이 충족되도록 감시하는 ‘법률의 파수꾼’으로 검사 역할을 재정립해야 한다”고 설명했다.
토론에 참석한 현직 경찰관들도 황 교수의 주장에 동조했다. 유한종 경정은 검찰이 지난해 12월 보완수사 우수 사례로 선정한 ‘10대 성폭행 피해자 극단 선택 사건’을 예로 들며 “피해자 어머니가 이의신청을 해 사건이 검찰에 송치됐고, 이후 경찰은 검찰의 보완수사요구를 이행하며 추가 수사를 했다”고 설명했다. 그는 “보완수사요구는 검·경의 소통 방식으로 이미 정착됐다. 보완수사요구만으로도 검·경 간 협력은 충분히 가능하다”고 말했다.
송지헌 경정은 보완수사권이란 예외를 두면 수사·기소 분리라는 검찰개혁의 원칙이 흔들릴 수 있다고 지적했다. 송 경정은 “지난해 서울청에 접수된 고소·고발·진정 사건 중 처리가 완료된 것은 23만6911건인데 이 중 검사의 보완수사요구, 재수사 요청으로 경찰 판단이 뒤집힌 사례는 2198건으로 1%가 안 된다”고 지적했다. 현장에서 보완수사가 필요한 사례는 전체 가운데 극히 일부이고, 그마저도 경찰의 보완수사로 충분히 감당할 수 있다는 얘기다.
경찰 입장이 중점적으로 개진된 이날 토론회에서 검사의 보완수사권을 남겨야 한다는 주장은 나오지 않았다. 보완수사권 완전 폐지는 여권 내 검찰개혁 강경파의 주장과 궤를 같이한다. 다만 이재명 대통령과 법조계 입장과는 일부 상충하는 면이 있다. 앞서 이 대통령은 “보완수사를 안 하는 게 맞지만, 예외적으로 필요한 경우가 있다”고 밝힌 바 있다. 법조계에서도 수사 기간이 제한되는 구속 사건과 공소시효 임박 사건 등 예외적인 경우 검찰의 직접 보완수사가 허용돼야 한다는 게 중론이다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
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