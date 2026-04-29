1000년 가는 육불화황까지… 한국 온실가스 역대 최고

온실가스 농도 지구 평균보다 높아

CO₂, 관측 후 29년 연속 최고치 경신



한번 배출되면 1000년 동안 사라지지 않는 육불화황(SF6)을 비롯해 이산화탄소(CO2), 아산화질소(N2O), 메탄(CH4) 등 온실가스의 지난해 국내 배경농도(생태계에 흡수된 뒤 대기에 남은 양·농도)가 관측 이래 역대 최고치를 경신했다. 특히 온실가스 농도는 전 지구 평균보다 높은 것으로 관측됐다.



기상청은 29일 제주도 서귀포시 국립기상과학원에서 기자간담회를 열고 이런 내용을 담은 ‘2025 지구대기감시보고서’를 공개했다. 보고서에 따르면 지난해 한국의 육불화황 농도는 12.5ppt로 1년 전 12.2ppt보다 소폭 상승했다. 고전압 절연 장치 제조나 반도체 공정 과정에서 배출되는 육불화황은 수명이 1000년으로 온실가스 가운데 수명이 가장 긴 축에 속한다. 자연 흡수원이 없어서 한번 배출되면 대기 중에 계속 쌓여 쉽게 사라지지 않는다. 이산화탄소보다 지구온난화에 미치는 효과가 2만4300배나 많다. 기상과학원 관계자는 “육불화황의 경우 전 세계 중 한국에서 배출되는 양이 가장 많다”고 전했다.



지난해 국내 이산화탄소 농도는 432.7ppm으로 전년 대비 3.2ppm 상승했다. 최근 10년 중 두 번째로 큰 연간 증가 폭이다. 국내 이산화탄소 농도는 1997년 관측 이래 29년 연속 최고기록을 갈아치우고 있다. 전 지구 평균(425.6ppm)보다도 7.1ppm 높다.



농가 등에서 주로 배출되는 아산화질소 농도도 지난해 340.6ppb로 2024년(339.4ppb)보다 늘었다. 메탄 농도 역시 지난해 2023ppb로 2024년보다 2ppb 증가해 역대 최고기록을 다시 썼다. 다만 메탄의 농도 상승 폭은 최근 10년 연평균 증가율(9ppb)보다 다소 둔화했다. 이에 관해 김상백 기상과학원 지구대기감시연구과장은 “메탄은 수명이 11년 정도로 이산화탄소보다 짧아 정부 감축 정책 등의 효과가 빠르게 나타난 것으로 추정한다”고 말했다.



온실가스 가운데 그나마 염화불화탄소(CFC) 농도는 지난해 한국과 전 지구 단위에서 모두 감소했다. CFC는 성층권 오존 파괴 물질로 알려져 있다. 농도가 줄어든 건 1989년 몬트리올 의정서 발효에 따라 2010년부터 전 세계적으로 사용과 생산이 전면 금지된 영향으로 풀이된다.



기상청은 현재 안면도, 제주 고산, 울릉도·독도, 포항 등 4곳의 지구대기감시소를 운영 중이다. 제주 고산 감시소에는 12m 높이의 관측탑이 공기를 빨아들여 수분을 제거한 뒤 온실가스를 관측하는 방식으로 농도를 측정한다.



제주=장은현 기자 eh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한번 배출되면 1000년 동안 사라지지 않는 육불화황(SF6)을 비롯해 이산화탄소(CO2), 아산화질소(N2O), 메탄(CH4) 등 온실가스의 지난해 국내 배경농도(생태계에 흡수된 뒤 대기에 남은 양·농도)가 관측 이래 역대 최고치를 경신했다. 특히 온실가스 농도는 전 지구 평균보다 높은 것으로 관측됐다.기상청은 29일 제주도 서귀포시 국립기상과학원에서 기자간담회를 열고 이런 내용을 담은 ‘2025 지구대기감시보고서’를 공개했다. 보고서에 따르면 지난해 한국의 육불화황 농도는 12.5ppt로 1년 전 12.2ppt보다 소폭 상승했다. 고전압 절연 장치 제조나 반도체 공정 과정에서 배출되는 육불화황은 수명이 1000년으로 온실가스 가운데 수명이 가장 긴 축에 속한다. 자연 흡수원이 없어서 한번 배출되면 대기 중에 계속 쌓여 쉽게 사라지지 않는다. 이산화탄소보다 지구온난화에 미치는 효과가 2만4300배나 많다. 기상과학원 관계자는 “육불화황의 경우 전 세계 중 한국에서 배출되는 양이 가장 많다”고 전했다.지난해 국내 이산화탄소 농도는 432.7ppm으로 전년 대비 3.2ppm 상승했다. 최근 10년 중 두 번째로 큰 연간 증가 폭이다. 국내 이산화탄소 농도는 1997년 관측 이래 29년 연속 최고기록을 갈아치우고 있다. 전 지구 평균(425.6ppm)보다도 7.1ppm 높다.농가 등에서 주로 배출되는 아산화질소 농도도 지난해 340.6ppb로 2024년(339.4ppb)보다 늘었다. 메탄 농도 역시 지난해 2023ppb로 2024년보다 2ppb 증가해 역대 최고기록을 다시 썼다. 다만 메탄의 농도 상승 폭은 최근 10년 연평균 증가율(9ppb)보다 다소 둔화했다. 이에 관해 김상백 기상과학원 지구대기감시연구과장은 “메탄은 수명이 11년 정도로 이산화탄소보다 짧아 정부 감축 정책 등의 효과가 빠르게 나타난 것으로 추정한다”고 말했다.온실가스 가운데 그나마 염화불화탄소(CFC) 농도는 지난해 한국과 전 지구 단위에서 모두 감소했다. CFC는 성층권 오존 파괴 물질로 알려져 있다. 농도가 줄어든 건 1989년 몬트리올 의정서 발효에 따라 2010년부터 전 세계적으로 사용과 생산이 전면 금지된 영향으로 풀이된다.기상청은 현재 안면도, 제주 고산, 울릉도·독도, 포항 등 4곳의 지구대기감시소를 운영 중이다. 제주 고산 감시소에는 12m 높이의 관측탑이 공기를 빨아들여 수분을 제거한 뒤 온실가스를 관측하는 방식으로 농도를 측정한다.제주=장은현 기자 eh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지