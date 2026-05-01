‘사랑은 배우고 익혀야 할 기술’… 20세기 대표 지성의 인생론
[책과 길] 러셀의 인생 수업
성기철 지음
을유문화사, 216쪽, 1만8000원
20세기를 대표하는 지성 버트런드 러셀(1872~1970). 그의 삶은 네 번의 결혼, 그리고 투옥과 노년의 반전 시위까지 굴곡으로 가득했다. 하지만 그는 행복한 사상가였다. 고뇌와 우울증, 대인관계에 어려움을 겪던 다른 철학자들과 달리 마음껏 사랑하며 누구보다 행복한 삶을 살았다. 러셀은 자서전에서 “사랑에 대한 갈망, 지식에 대한 탐구욕, 인류 고통에 대한 참기 힘든 연민”이 자신의 인생을 지배했다고 말한다. 저자는 “러셀의 98년 인생사를 더듬어 부럽지 않은 대목이 없다”고 말한다. 책은 러셀의 수많은 저서 가운데 길어 올린 핵심적 사유를 사랑, 지식, 교육, 불행, 행복이라는 다섯 개의 주제로 나눠 살펴본다.
러셀에게 사랑은 단순한 감정이 아니라 ‘배우고 익혀야 할 기술’이었다. 수많은 만남 속에서 그가 발견한 사랑은 완벽함이 아닌 불완전함 속에서 피어나는 정신적·육체적·지적 희열이었다. 러셀의 지식 탐구는 상아탑에 갇히지 않았다. 철학, 수학, 사회학 등 방대한 분야를 섭렵한 그는 전통적 습관의 횡포에서 벗어나 과학적 관찰을 통해 사고를 해방할 것을 권한다. 무엇보다 눈길을 끄는 대목은 인류에 대한 연민이다. 러셀은 세상과 인류에 대한 관심과 연민이야말로 진정한 행복의 전제라고 말한다.
맹경환 선임기자
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