서울 아파트 공시가격 18.6% 상승 확정… 보유세 최대 56% 오른다
이의신청 1만4000건 중 13% 인정
상위 10개 모두 강남 3구·한강벨트
서울 외곽·전국, 한자릿수 상승률
올해 전국 공동주택 공시가격 상승률이 9.13%로 확정됐다. 당초 안내했던 것보다 0.03% 포인트 낮아졌다. 지난해의 3배에 이르는 상승률에 이의신청이 빗발친 데 따른 것이다. 서울 공시가격은 18.6% 올라 전국 평균을 두 배 이상 웃돌았다.
국토교통부는 지난 1월 1일 기준으로 조사·산정한 공동주택 1585만 가구의 공시가격을 30일 이같이 확정 공시한다고 29일 밝혔다. 정부가 초안 격으로 발표했던 열람안(9.16%)보다 소폭 내려갔다. 상승률로는 2022년(17.20%) 이후 가장 높다.
이번 조정은 지난 3월 18일부터 지난 6일까지 소유자, 이해관계인, 지방자치단체를 대상으로 공시가격안 열람과 의견 청취를 통해 접수된 이의신청 1만4561건 중 타당성이 인정된 1903건(13.1%)을 반영한 결과다. 2021년(4만9061건) 이후 가장 많은 이의신청이 접수됐다.
서울은 열람안보다 0.07% 포인트 하락한 18.60%로 산정됐다. 고가 아파트가 집중된 강남 3구를 중심으로 상승률이 하향 조정됐다. 강남구는 26.05%에서 25.83%로 0.22% 포인트 내렸고, 송파구(25.49→25.46%)와 서초구(22.07→22.05%)도 각각 0.03% 포인트, 0.02% 포인트 낮아졌다. 한강벨트인 성동구(29.04→28.98%), 양천구(24.08→24.01%), 용산구(23.63→23.62%) 등도 줄줄이 하락했다.
반면 서울 외곽 지역의 공시가격은 서울 평균은 물론 전국 평균에도 못 미쳤다. 서울 도봉(2.01%)·금천(2.81%)·강북구(2.87%) 등은 한 자릿수 상승률을 보였다. 경기도 공시가격은 6.38%에서 6.37%, 부산은 1.14%에서 1.13%로 0.01% 포인트씩 낮아졌다.
서울 공동주택 가격 상위 단지도 강남 3구와 한강벨트에 집중됐다. 에테르노청담(325억7000만원), 나인원한남(242억8000만원), PH129(232억3000만원), 워너청담(224억8000만원), 아크로서울포레스트(207억1000만원) 등 상위 10개 단지가 모두 강남·서초·용산·성동구 소재다.
공시가격 상승으로 보유세 부담도 늘어날 전망이다. 서초구 래미안 원베일리(전용 84㎡)는 공시가격이 34억3600만원에서 45억6900만원으로 오르면서 보유세가 지난해 1829만원에서 올해 2855만원으로 56.1% 뛴다. 마포래미안푸르지오(전용 84㎡) 공시가격(17억2300만원)이 30.9% 상승하면서 보유세가 289만원에서 439만원으로 오른다. 도봉구 대상타운 현대아파트에 살 경우 보유세를 기존 62만원에서 4만원 오른 66만원을 내야 한다.
공시가격에 이의가 있는 경우 다음 달 29일까지 이의신청서를 ‘부동산 공시가격 알리미’ 홈페이지, 국토부, 시·군·구청 민원실 등에 제출하면 된다. 이후 6월 26일까지 재조사를 거쳐 이의 신청자에게 결과가 통보될 예정이다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
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