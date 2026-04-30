시사 전체기사

서울 아파트 공시가격 18.6% 상승 확정… 보유세 최대 56% 오른다

입력:2026-04-30 00:48
공유하기
글자 크기 조정

이의신청 1만4000건 중 13% 인정
상위 10개 모두 강남 3구·한강벨트
서울 외곽·전국, 한자릿수 상승률


올해 전국 공동주택 공시가격 상승률이 9.13%로 확정됐다. 당초 안내했던 것보다 0.03% 포인트 낮아졌다. 지난해의 3배에 이르는 상승률에 이의신청이 빗발친 데 따른 것이다. 서울 공시가격은 18.6% 올라 전국 평균을 두 배 이상 웃돌았다.

국토교통부는 지난 1월 1일 기준으로 조사·산정한 공동주택 1585만 가구의 공시가격을 30일 이같이 확정 공시한다고 29일 밝혔다. 정부가 초안 격으로 발표했던 열람안(9.16%)보다 소폭 내려갔다. 상승률로는 2022년(17.20%) 이후 가장 높다.

이번 조정은 지난 3월 18일부터 지난 6일까지 소유자, 이해관계인, 지방자치단체를 대상으로 공시가격안 열람과 의견 청취를 통해 접수된 이의신청 1만4561건 중 타당성이 인정된 1903건(13.1%)을 반영한 결과다. 2021년(4만9061건) 이후 가장 많은 이의신청이 접수됐다.

서울은 열람안보다 0.07% 포인트 하락한 18.60%로 산정됐다. 고가 아파트가 집중된 강남 3구를 중심으로 상승률이 하향 조정됐다. 강남구는 26.05%에서 25.83%로 0.22% 포인트 내렸고, 송파구(25.49→25.46%)와 서초구(22.07→22.05%)도 각각 0.03% 포인트, 0.02% 포인트 낮아졌다. 한강벨트인 성동구(29.04→28.98%), 양천구(24.08→24.01%), 용산구(23.63→23.62%) 등도 줄줄이 하락했다.


반면 서울 외곽 지역의 공시가격은 서울 평균은 물론 전국 평균에도 못 미쳤다. 서울 도봉(2.01%)·금천(2.81%)·강북구(2.87%) 등은 한 자릿수 상승률을 보였다. 경기도 공시가격은 6.38%에서 6.37%, 부산은 1.14%에서 1.13%로 0.01% 포인트씩 낮아졌다.


서울 공동주택 가격 상위 단지도 강남 3구와 한강벨트에 집중됐다. 에테르노청담(325억7000만원), 나인원한남(242억8000만원), PH129(232억3000만원), 워너청담(224억8000만원), 아크로서울포레스트(207억1000만원) 등 상위 10개 단지가 모두 강남·서초·용산·성동구 소재다.


공시가격 상승으로 보유세 부담도 늘어날 전망이다. 서초구 래미안 원베일리(전용 84㎡)는 공시가격이 34억3600만원에서 45억6900만원으로 오르면서 보유세가 지난해 1829만원에서 올해 2855만원으로 56.1% 뛴다. 마포래미안푸르지오(전용 84㎡) 공시가격(17억2300만원)이 30.9% 상승하면서 보유세가 289만원에서 439만원으로 오른다. 도봉구 대상타운 현대아파트에 살 경우 보유세를 기존 62만원에서 4만원 오른 66만원을 내야 한다.

공시가격에 이의가 있는 경우 다음 달 29일까지 이의신청서를 ‘부동산 공시가격 알리미’ 홈페이지, 국토부, 시·군·구청 민원실 등에 제출하면 된다. 이후 6월 26일까지 재조사를 거쳐 이의 신청자에게 결과가 통보될 예정이다.

세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
어도어, 다니엘 모친·민희진 소유 부동산 가압류…총 70억원
‘사기 혐의’ 양정원, 경찰 출석…“억울한 부분 밝힐 것”
최대 248만원… 이재명표 ‘공정수당’ 준다
하정우의 출사표…“격려해주시면 부서지도록 일하겠다”
“피해자만 261명” 성착취 ‘자경단’ 김녹완 2심도 무기징역
트럼프도 인정한 터프가이… 삼성전자 노조에도 돌직구
착륙 30분 전 기내에서 출산한 임산부…신발끈으로 탯줄 묶어
“해남서 정장 사 입고 왔다”… 늘어선 줄, 청년들의 ‘절박한 봄’
국민일보 신문구독