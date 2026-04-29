쿠팡發 한·미 긴장 고조… ‘중동전 블랙홀’에 협상 교착
동일인 지정 반발 로비 격화될 듯
김범석 쿠팡Inc 의장이 ‘동일인(총수)’으로 지정되면서 쿠팡 사태를 둘러싼 한·미 간 외교적 긴장감이 높아지고 있다. 쿠팡의 공격적 로비로 미 조야에 ‘미국 기업 차별’ 프레임이 퍼진 상황에서 동일인 지정에 반발하는 쿠팡 로비가 격화될 가능성이 제기된다.
정부도 미 의회·행정부를 전방위로 접촉하며 진화에 나서고 있다. 양측은 도널드 트럼프 대통령의 정상 간 합의 이행 결단만이 추동력을 다시 불어넣을 것이란 공감대를 갖고 있지만 블랙홀처럼 모든 이슈를 빨아들인 중동 전쟁 여파로 반전 계기를 찾지 못하는 상황이다.
28일 외교 소식통은 “미 측의 각계각층을 접촉하고 있고 사태 초기보다 국면이 다소 진정돼가고 있으나 결정적으로 해소되기까지는 시간이 더 걸릴 것 같다”며 “사법부가 엮여 있는 문제이기 때문에 행정부가 나서서 대책을 내놓기 어렵다”고 분위기를 전했다.
정부는 미 조야의 ‘스피커’ 역할을 하는 키맨(Key man·핵심 인물)들을 접촉하며 분위기를 바꿔나간다는 구상이지만 상황을 반전시킬 만한 카드가 마땅치 않다. 미 의원들이나 행정부도 개인정보를 유출한 쿠팡의 잘못 자체는 인정하는 것으로 알려졌다. 그러나 로비 행위는 이와 별개다. 막대한 로비 자금을 받은 미 측 인사들은 표면적으로라도 쿠팡의 이익을 대변하는 행위를 지속해나갈 수밖에 없다.
국면 전환을 위해선 트럼프 대통령이 한·미 안보 합의에 속도를 내도록 힘을 실어줘야 한다는 전망이 나온다. 한 정부 소식통은 “의회와 별개로 미 행정부는 트럼프 대통령의 결정에 따르는 구조”라며 “대통령의 관심이 중동 전쟁에 쏠려 있어 아직 그의 정확한 의중을 모르기 때문에 행정부도 섣불리 움직이지 않는 것 같다”고 내다봤다.
트럼프 대통령이 한국의 쿠팡 사태를 여전히 미국 기업에 대한 차별이라고 볼 수도 있고, 반대로 팩트시트는 정상 간 합의 사항이니 속도감 있는 추진을 지시할 수도 있다. 쿠팡 사태를 레버리지로 기존의 통상·안보 합의에서 더 나아간 요구를 내놓을 가능성도 배제할 수 없다.
쿠팡에 대한 수사·제재는 지난해 한·미가 합의한 조인트 팩트시트(JFS)상의 핵추진잠수함 도입, 농축·재처리 등 원자력 협력 협상에 영향을 주고 있다. 여기에 이날 공정거래위원회가 김 의장을 동일인으로 지목하면서 쿠팡은 향후 미 행정부와 의회를 상대로 한 로비를 강화할 것으로 관측된다. 갈등 진정을 위해 조현 외교부 장관은 미국 방문을 고려 중인 것으로 알려졌다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
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