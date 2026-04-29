전쟁 괴로움 토로한 李대통령… “대외문제서 자해적 행위 있어”

비교섭 5당·무소속 의원과 오찬

보수진영 비판에 ‘정치통합’ 당부

오찬서 “국익에 반대되는 일 많아”

사회상속제엔 “공산주의라 할 것”

이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 비교섭단체·무소속 국회의원들과의 오찬 간담회에서 발언하고 있다. 간담회에는 조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당 등 비교섭단체 5당과 무소속 의원 등 21명이 참석했다. 김지훈 기자

이재명 대통령은 “대외 문제에서 자해적 행위를 하는 경우가 남아 있다”며 외교·안보 현안 사안에 대한 야권의 비판에 아쉬움을 드러냈다. 또 미국·이란 전쟁 여파로 국정 전반에 어려움을 겪고 있다고 호소하며 괴로움을 토로했다.



이 대통령은 29일 청와대에서 조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당 등 비교섭단체 5당 및 무소속 국회의원과 오찬을 하며 “다른 나라의 사례를 봐도 국내 문제에 대해서는 의견이 달라 다투더라도 외교·안보 등 대외 문제에서 자해적 행위를 하는 경우는 찾기 쉽지 않은데, 아쉽게도 우리 안에는 그런 요소들이 조금은 남아 있는 것 같다”고 지적했다. 이어 “국내 상황은 자신의 힘으로 이겨나갈 수 있으나 대외 환경이 악화하는 문제는 우리만의 힘으로는 해결하기 쉽지 않다”면서 “이런 어려움을 이겨나가려면 국내에서 대외 관계를 바라볼 때 공적인 입장을 가져주시는 게 좋겠다”고 당부했다. 이 대통령이 “여기에 계신 분들이 그렇다는 말씀은 전혀 아니다. 어쨌든 우리 국민께서는 위기 상황 극복을 위해 정치가 통합의 역량을 발휘해 주길 바라실 것”이라고 말해 최근 미국의 대북 정보 제한 논란 등 보수 진영의 비판을 염두에 둔 발언으로 해석된다.



이 대통령은 비공개 오찬에서 중동 전쟁 여파에 따른 괴로움을 토로했다고 한다. 오찬에 참석한 A의원은 “이 대통령이 ‘전쟁 중이라 어쩔 수 없는 외부 변인 때문에 굉장히 힘들고 괴롭다. 잘 안 되는 것도 너무 많다’고 하더라”면서 “한두 마디를 외부에 흘려서 국익에 반대되는 일도 많이 일어나고, 대화가 잘 안 돼서 힘들다는 취지로 말했다”고 전했다.



상속·증여세 재원을 사회상속기금으로 활용해 일정 연령에 도달한 청년에게 목돈을 지급하는 제도인 ‘사회상속제’ 관련 언급도 있었다고 한다. 이와 관련해 이 대통령은 해외 사례가 있는지 등을 물었고 “그럴 경우 공산주의 국가라는 비판을 또 제기할 것”이라며 우려 입장을 밝힌 것으로 알려졌다. 중대선거구제로의 전환 문제도 거론됐다. B의원은 “대통령에게 선거를 앞두고 한 이번 정치개혁은 졸속이었고, 더불어민주당이 의지가 없으니 지방선거 후 어젠다를 주도해 달라고 요구했다”며 “이 대통령은 ‘대통령이 어젠다를 주도하면 정쟁의 장으로 끌고 가 결국 국가가 해야 할 국정과제를 블랙홀처럼 빨아들이고, 정작 해야 할 일을 못 하는 상황이 될 것 같다’고 답했다”고 전했다.



이 대통령은 정치의 본령은 ‘국익’이라는 점을 거듭 강조했다. 이 대통령은 “각자의 정치적 신념을 실천하는 것도 중요하지만 진정 중요한 것은 국가와 국민의 더 나은 삶과 미래이며, 그래서 정치에는 넓은 시야가 필요하다”면서 “작은 차이도 있고 각자의 이익도 있지만 본질적으론 국가와 국민을 위해 뭐가 더 나은지 고민하고 누가 잘하는지 경쟁해 국민의 선택을 받는 것이 진정한 정치”라고 말했다. 이 대통령은 마무리 발언에서도 “추가경정예산안 처리에 신속히 협조해 준 것에 감사드리며, 양당 중심의 양극화된 정치 토양에서 비교섭단체들이 윤활유 역할을 해 주고 있다”고 평가하고, “정치 양극화 극복이 필요하다. 특히 외교 관련 사안은 정치 양극화와 무관하게 국익을 중심으로 둬야 한다”고 강조했다고 강유정 청와대 대변인이 브리핑에서 밝혔다.



최승욱 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령은 “대외 문제에서 자해적 행위를 하는 경우가 남아 있다”며 외교·안보 현안 사안에 대한 야권의 비판에 아쉬움을 드러냈다. 또 미국·이란 전쟁 여파로 국정 전반에 어려움을 겪고 있다고 호소하며 괴로움을 토로했다.이 대통령은 29일 청와대에서 조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당 등 비교섭단체 5당 및 무소속 국회의원과 오찬을 하며 “다른 나라의 사례를 봐도 국내 문제에 대해서는 의견이 달라 다투더라도 외교·안보 등 대외 문제에서 자해적 행위를 하는 경우는 찾기 쉽지 않은데, 아쉽게도 우리 안에는 그런 요소들이 조금은 남아 있는 것 같다”고 지적했다. 이어 “국내 상황은 자신의 힘으로 이겨나갈 수 있으나 대외 환경이 악화하는 문제는 우리만의 힘으로는 해결하기 쉽지 않다”면서 “이런 어려움을 이겨나가려면 국내에서 대외 관계를 바라볼 때 공적인 입장을 가져주시는 게 좋겠다”고 당부했다. 이 대통령이 “여기에 계신 분들이 그렇다는 말씀은 전혀 아니다. 어쨌든 우리 국민께서는 위기 상황 극복을 위해 정치가 통합의 역량을 발휘해 주길 바라실 것”이라고 말해 최근 미국의 대북 정보 제한 논란 등 보수 진영의 비판을 염두에 둔 발언으로 해석된다.이 대통령은 비공개 오찬에서 중동 전쟁 여파에 따른 괴로움을 토로했다고 한다. 오찬에 참석한 A의원은 “이 대통령이 ‘전쟁 중이라 어쩔 수 없는 외부 변인 때문에 굉장히 힘들고 괴롭다. 잘 안 되는 것도 너무 많다’고 하더라”면서 “한두 마디를 외부에 흘려서 국익에 반대되는 일도 많이 일어나고, 대화가 잘 안 돼서 힘들다는 취지로 말했다”고 전했다.상속·증여세 재원을 사회상속기금으로 활용해 일정 연령에 도달한 청년에게 목돈을 지급하는 제도인 ‘사회상속제’ 관련 언급도 있었다고 한다. 이와 관련해 이 대통령은 해외 사례가 있는지 등을 물었고 “그럴 경우 공산주의 국가라는 비판을 또 제기할 것”이라며 우려 입장을 밝힌 것으로 알려졌다. 중대선거구제로의 전환 문제도 거론됐다. B의원은 “대통령에게 선거를 앞두고 한 이번 정치개혁은 졸속이었고, 더불어민주당이 의지가 없으니 지방선거 후 어젠다를 주도해 달라고 요구했다”며 “이 대통령은 ‘대통령이 어젠다를 주도하면 정쟁의 장으로 끌고 가 결국 국가가 해야 할 국정과제를 블랙홀처럼 빨아들이고, 정작 해야 할 일을 못 하는 상황이 될 것 같다’고 답했다”고 전했다.이 대통령은 정치의 본령은 ‘국익’이라는 점을 거듭 강조했다. 이 대통령은 “각자의 정치적 신념을 실천하는 것도 중요하지만 진정 중요한 것은 국가와 국민의 더 나은 삶과 미래이며, 그래서 정치에는 넓은 시야가 필요하다”면서 “작은 차이도 있고 각자의 이익도 있지만 본질적으론 국가와 국민을 위해 뭐가 더 나은지 고민하고 누가 잘하는지 경쟁해 국민의 선택을 받는 것이 진정한 정치”라고 말했다. 이 대통령은 마무리 발언에서도 “추가경정예산안 처리에 신속히 협조해 준 것에 감사드리며, 양당 중심의 양극화된 정치 토양에서 비교섭단체들이 윤활유 역할을 해 주고 있다”고 평가하고, “정치 양극화 극복이 필요하다. 특히 외교 관련 사안은 정치 양극화와 무관하게 국익을 중심으로 둬야 한다”고 강조했다고 강유정 청와대 대변인이 브리핑에서 밝혔다.최승욱 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지