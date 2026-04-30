무명 경험이 이끈 ‘무패 행진’
[And 스포츠]
프로농구 소노 손창환 감독 리더십 주목
전력분석원·코치로 20년간 세 차례 우승
질책 대신 분석… 이행할 때까지 기다려줘
프로농구 고양 소노를 창단 첫 챔피언결정전으로 이끈 ‘초보 사령탑’ 손창환 감독의 리더십이 집중 조명을 받고 있다. 플레이오프(PO) 6연승으로 예상을 뒤엎는 소노의 선전이 이어지자 ‘빅3’ 이정현과 케빈 켐바오, 네이던 나이트보다도 큰 관심을 받는 분위기다. 손 감독은 상대를 집요하게 파악하고 팀의 부족한 부분을 채워낸다. 감독 데뷔 시즌인데도 선수들을 잘 다룬다. 전력분석원과 코치로 보낸 20년간의 무명 시절 경험은 강력한 자산이 됐다.
소노가 챔프전 진출을 확정한 지난 27일 KBL 4강 PO 3차전. 얼굴이 앳된 한 선수의 손끝이 유독 뜨거웠다. 2년 차 신인 이근준이었다. 그는 전반에만 3점포 4방을 꽂으며 공격 선봉에 섰다.
깜짝 활약이 아니었다. 손 감독이 오랜 기간 공을 들인 ‘준비된 작품’이었다. 그는 고교 졸업 직후 프로에 데뷔한 이근준이 왜소한 체격을 더 키워야 경쟁력을 갖출 것이라고 판단했다. 이근준은 “꾸준한 웨이트 트레이닝을 통해 밸런스를 잡으라”는 손 감독의 주문을 이행한 끝에 찾아온 기회를 잡았다.
공격 성향이 짙은 에이스 이정현과 켐바오의 ‘공존’은 소노의 가장 큰 숙제였다. “켐바오가 처음 한국에 왔을 때 개성이 너무 강해 팀 농구를 하기 어려웠다”던 손 감독은 밀고 당기기를 반복했다. 동료를 돕는 플레이와 수비가 약했던 켐바오가 스스로 깨달을 때까지 기다려줬다. 손 감독은 “시간이 날 때마다 옆에 앉혀놓고 비디오 미팅을 했다”고 전했다.
어느 순간부터 켐바오는 손 감독의 의중을 이해하고 실행에 옮겼다. 경기 영상에 남겨진 명백한 근거를 바탕으로 한 정확한 설명과 설득 과정이 있어 가능했던 일이다. 이정현은 “감독님은 선수들이 해야 할 부분을 딱 짚어 주신다. 경기 다음 날 아침이나 버스 이동 중에도 영상을 보고 계신다”며 “모두가 존경심을 느낀다. 덕분에 팀이 하나로 뭉친다”고 말했다.
1999년 안양 SBS(현 정관장)에서 데뷔한 손 감독은 4시즌 동안 29경기만 뛰고 은퇴했다. 이후 구단 프런트를 거쳐 2005년부터 전력분석원과 코치로 세 차례 우승을 경험하며 내공을 쌓았다. 현역 시절의 아쉬움을 가슴에 묻은 채 농구 공부에 몰두했던 과거가 현재의 지도력으로 연결되고 있다.
손 감독은 “학교 숙제를 할 때 이것저것 다 해본 사람이 더 쉽지 않겠나. 경험이 없었다면 방향을 못 잡고 옛 스승님들이 하시던 걸 답습했을 수 있다”며 “조금이라도 해봐서 답을 꺼내기가 수월했을 것”이라고 말했다. “알러지가 있어 염색약을 쓰면 7~10일 동안 머리를 긁어야 해서 신경이 쓰인다”는 그는 올 시즌 내내 흰머리를 유지하며 농구에만 집중하고 있다.
소노는 다음 달 5일부터 챔프전에 나선다. 정관장과 부산 KCC의 4강전 승자를 기다리고 있다. 손 감독은 “두 팀 모두 우리보다 낫다. 쉬운 팀은 없다”면서도 “이번에도 한번 갖다 박아보겠다”고 말했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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