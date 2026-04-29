‘성착취방’ 총책 김녹완 항소심도 무기징역
法 “반인권적 범행 엄중 처벌 필요”
역대 최대 규모의 텔레그램 성착취방 ‘목사방’ 총책인 김녹완(34·사진)이 1심에 이어 항소심에서도 무기징역을 선고받았다.
서울고법 형사8부(부장판사 김성수)는 29일 범죄단체 조직 및 활동, 성착취물과 불법 촬영물 제작·유포, 불법 촬영물 이용 강요 및 유사강간 등 혐의로 기소된 김씨에게 무기징역과 전자장치 부착 30년, 아동·청소년·장애인 관련 기관 취업 제한 10년, 신상 공개 및 고지 10년을 선고했다. 김녹완은 2020년 8월부터 지난해 1월까지 ‘자경단’이라는 이름의 사이버 성폭력 범죄집단을 조직하고 자신을 ‘목사’라고 칭하며 미성년자 등을 가학적·변태적으로 성폭행하고 성착취물을 제작·유포한 혐의 등으로 구속 기소됐다.
재판부는 “일부 가담자가 수사기관에 적발됐는데도 새로운 피해자를 협박해 계속 범행했다”며 “반인권적 범행에는 엄중한 처벌이 필요하다”고 강조했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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