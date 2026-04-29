한·일·필 묶는 ‘킬웹’ 띄운 주한미군
북·중·러 위협 맞설 단일 군사망
제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합사령관이 고조되는 북한·중국·러시아의 안보 위협에 더욱 효과적으로 대응하기 위해 한국과 일본, 필리핀을 하나의 군사 네트워크로 연결하는 ‘킬웹(Kill Web)’ 구상을 제시했다.
브런슨 사령관은 28일 일본 재팬타임스와의 인터뷰에서 “상호 보완적인 역량을 결합해 합동·통합·전 영역에 걸친 효과를 발휘하는 킬웹을 구축해야 한다”고 밝혔다.
킬웹은 미 동맹국들의 군사적 연계를 육상·해상·공중뿐 아니라 우주, 사이버, 전자기 영역으로까지 단일 네트워크 시스템으로 통합하는 개념이다. 위성·드론·지상 레이더 등 각국의 감시 자산이 탐지한 정보를 항공기·함정·미사일 체계 등 모든 사격 체계에 실시간 공유해 가장 적합한 전력이 즉각 대응하도록 하는 방식이다.
재팬타임스는 “표적 식별과 타격 속도를 획기적으로 높이는 보다 유연한 작전 체계”라며 “가령 한 동맹국의 위성 기반 센서가 적의 공격 기미를 탐지하면 지상 레이더 기지가 그 움직임을 추적하고, 또 다른 동맹국이 이에 연계해 대응하는 구조”라고 설명했다.
재팬타임스는 이번 구상이 미 국방부가 동아시아 지역을 바라보는 시각에서 큰 변화가 일어났음을 시사한다고 해설했다. 한반도의 역할을 북한 억제에 국한하는 것이 아니라 제1도련선(일본~필리핀)을 아우르는 광범위한 방어 네트워크의 핵심 거점으로 재설정하려는 미군의 구상이 구체화되고 있다는 분석이다.
앞서 브런슨 사령관은 지난해 11월에도 한국의 전략적 위치에 대한 재고를 촉구하며 주한미군사령부 홈페이지에 주한미군 교육용으로 사용되는 남북이 뒤집힌 동아시아 지도를 올려 한국, 일본, 필리핀 3국의 전략적 협력 필요성을 강조했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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